K-Food Fair 2024 將於九月登錄台灣

「市場試銷區」將展示韓國極具潛力的新產品並分時段提供試吃/試飲不同的產品，希望補充消費者對新產品的需求。

「韓國食品體驗區」將為對韓國美食倍感親切的消費者推出由名廚Lina以韓國彩椒製作的特色食譜。例如炒年糕、辛奇餅、凉拌煎餃，等等提供給大家又熟悉又好吃的韓國美食。

除了韓國美食之外還要强調在「文化體驗區」可以體驗韓國傳統小游戲「投壺游戲」的樂趣，還有卡片DIY、扇子繪畫、韓式化妝體驗等豐富多彩的文化體驗。

本次「K-Food Fair 2024」開幕式將於9月13日下午四點進行，届時會有來自韓國的藝術公演團在現場帶來精彩傳統節目，邀請各位觀衆朋友們前來觀看。活動三天，舞臺區除了音樂表演之外，還有K-POP隨機舞蹈演出！還會有K-FOOD問答秀、味覺挑戰王等邀請訪客參加的精彩節目，快樂不斷，福利不停！

值得一提的是，本次活動現場還將設立「美食直播放送區」，特邀美食達人Yen.妍言現場講解韓國產品，並有開箱活動好禮相送，打造綫上綫下「沉浸式」的韓國美食體驗。

韓國農水產食品流通公社香港支社金顯鎬支社張更是表示：「希望通过本次活动, 更多的台湾消费者可以更進一步的体验韩国食品和文化, 并期待促進優秀韩国食品的消费。」

那麽心動不如行動，我們台灣遠百信義A13見！

K-FOOD Fair 2024台灣站：

活動期間：2024年9月13~15日

活動地點：遠百信義A13 4F

SOURCE At農水產食品公社 香港支社