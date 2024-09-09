K-Food Fair 2024 將於九月登錄台灣

09 9月, 2024, 14:35 CST
台北2024年9月9日 /美通社/ -- 韓流繼續登錄台灣，萬眾期待的「K-Food Fair 2024」將於九月連續三天進駐遠百信義A13。本次活動由aT Center 香港（韓國農水產食品流通公社香港支社）主辦，展位設計方面采用大膽鮮艷的色彩，結合韓國傳統圖案，不僅展示了韓國傳統文化，還增加了展位的時尚感。K-Food Fair台灣站將設有韓國人參宣傳區、韓國葡萄宣傳區、品牌宣傳區、文化體驗區以及8傢台灣韓國食品進口商廠商（韓華、敬永、韓麗、韓英、偉創、台灣伯連、韓森、廣富園）的美食攤位，除了帶來韓國人氣小食、農產品，像辛奇、醬類、飲品以及酒類，每天還會有鱼饼年糕、凉拌煎饺、辛奇餅等美食试吃活动。活動免費入場，韓粉不妨前來體驗。
「品牌宣傳區」將携手雪岳山綠色食品，為廣大消費者帶來最受歡迎韓國美食「束草紅螃蟹醬」的品嘗活動，浸滿湯汁的蟹醬搭配香噴噴的米飯，拌出美味，讓人忍不住想來嘗一嘗！
「市場試銷區」將展示韓國極具潛力的新產品並分時段提供試吃/試飲不同的產品，希望補充消費者對新產品的需求。
「韓國食品體驗區」將為對韓國美食倍感親切的消費者推出由名廚Lina以韓國彩椒製作的特色食譜。例如炒年糕、辛奇餅、凉拌煎餃，等等提供給大家又熟悉又好吃的韓國美食。
除了韓國美食之外還要强調在「文化體驗區」可以體驗韓國傳統小游戲「投壺游戲」的樂趣，還有卡片DIY、扇子繪畫、韓式化妝體驗等豐富多彩的文化體驗。
本次「K-Food Fair 2024」開幕式將於9月13日下午四點進行，届時會有來自韓國的藝術公演團在現場帶來精彩傳統節目，邀請各位觀衆朋友們前來觀看。活動三天，舞臺區除了音樂表演之外，還有K-POP隨機舞蹈演出！還會有K-FOOD問答秀、味覺挑戰王等邀請訪客參加的精彩節目，快樂不斷，福利不停！
值得一提的是，本次活動現場還將設立「美食直播放送區」，特邀美食達人Yen.妍言現場講解韓國產品，並有開箱活動好禮相送，打造綫上綫下「沉浸式」的韓國美食體驗。
韓國農水產食品流通公社香港支社金顯鎬支社張更是表示：「希望通过本次活动, 更多的台湾消费者可以更進一步的体验韩国食品和文化, 并期待促進優秀韩国食品的消费。」
那麽心動不如行動，我們台灣遠百信義A13見！
K-FOOD Fair 2024台灣站：
活動期間：2024年9月13~15日
活動地點：遠百信義A13 4F
SOURCE At農水產食品公社 香港支社
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