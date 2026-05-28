「去釜山看K-POP！」NOL World獨家推出「釜山One Asia Festival」套票

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NOL Universe

28 5月, 2026, 08:00 CST

— AKMU, EVAN, HAECHAN(NCT), RIIZE, U-KNOW(TVXQ!)等全球K-POP藝人齊聚一堂

— 從音樂節門票、接駁巴士到飯店住宿與釜山旅遊，一站式輕鬆暢玩；釜山旅遊商品再享92折優惠

韓國首爾2026年5月28日 /美通社/ -- NOL Universe（代表理事：李哲雄）旗下全球旅遊與票務平台「NOL World」宣布，獨家推出「2026 Busan One Asia Festival with NOL（以下簡稱BOF）」旅遊套票。

BOF將於6月27日（週六）至28日（週日）在釜山亞運主體育場舉行，是深受全球K-POP粉絲矚目的釜山代表性韓流盛典。今年，AKMU, EVAN, HAECHAN(NCT), Hearts2Hearts, KiiiKiii, RIIZE, U-KNOW(TVXQ!)等擁有全球粉絲群的人氣藝人將登上舞台。

除了演唱會演出外，現場還將舉辦電影、遊戲、網路漫畫等多元K-Content展示與體驗活動，並設有品牌快閃專區，進一步炒熱活動氛圍。尤其今年，NOL Universe作為贊助商參與其中，進一步擴大慶典體驗，讓全球粉絲不僅能欣賞演出，也能深入感受釜山旅遊與在地文化魅力。

此次NOL World攜手釜山觀光公社，推出結合演唱會與旅遊的全球專屬旅遊套票。套票包含演唱會門票與飯店住宿，同時提供多元加值選項，包括首爾出發往返演出場館接駁巴士釜山出發往返演出場館接駁巴士可暢遊釜山主要景點與體驗內容的「Visit Busan Pass BIG 3」通票等。

此外，平台亦提供可使用至今年年底的釜山旅遊及體驗商品92折優惠碼，讓旅客在欣賞演出後，也能繼續探索釜山各地魅力。

NOL Universe代表理事李哲雄表示：「為了讓前來參加BOF的全球粉絲不只是觀看演出，更能體驗釜山豐富多元的觀光內容，我們特別推出融合旅遊與內容體驗的產品。」他並表示：「未來，NOL World也將持續擴大以K-Content為核心的差異化韓國旅遊體驗。」

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