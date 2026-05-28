「去釜山看K-POP！」NOL World獨家推出「釜山One Asia Festival」套票

除了演唱會演出外，現場還將舉辦電影、遊戲、網路漫畫等多元K-Content展示與體驗活動，並設有品牌快閃專區，進一步炒熱活動氛圍。尤其今年，NOL Universe作為贊助商參與其中，進一步擴大慶典體驗，讓全球粉絲不僅能欣賞演出，也能深入感受釜山旅遊與在地文化魅力。

此次NOL World攜手釜山觀光公社，推出結合演唱會與旅遊的全球專屬旅遊套票。套票包含演唱會門票與飯店住宿，同時提供多元加值選項，包括：首爾出發往返演出場館接駁巴士，釜山出發往返演出場館接駁巴士，可暢遊釜山主要景點與體驗內容的「Visit Busan Pass BIG 3」通票等。

此外，平台亦提供可使用至今年年底的釜山旅遊及體驗商品92折優惠碼，讓旅客在欣賞演出後，也能繼續探索釜山各地魅力。

NOL Universe代表理事李哲雄表示：「為了讓前來參加BOF的全球粉絲不只是觀看演出，更能體驗釜山豐富多元的觀光內容，我們特別推出融合旅遊與內容體驗的產品。」他並表示：「未來，NOL World也將持續擴大以K-Content為核心的差異化韓國旅遊體驗。」

SOURCE NOL Universe