Kakao Games 開始接受基於 SM Entertainment IP 的遊戲《SMiniz》事前預約

同時，Kakao Games 也正式推出《SMiniz》官方品牌頁面，玩家可透過該頁面進行事前預約，並獲取更多遊戲相關資訊。

《SMiniz》是一款手機休閒三消益智遊戲，以 SM Entertainment 旗下藝人為靈感，打造可愛的小型角色。玩家可與喜愛的角色一同解謎，享受輕鬆且容易上手的遊戲體驗。

去年 12 月進行的全球封閉測試後，《SMiniz》因其易於遊玩的益智玩法以及豐富的 SM IP 內容獲得好評，包括反映粉絲文化的寫真小卡收藏系統、可依個人喜好自訂的 Toploader 與 Fan Zone 空間，以及呈現現實藝人活動概念的造型服裝。

《SMiniz》目前正為 2026 年第一季的正式上市進行準備。本作為面向全球粉絲所打造的自製遊戲，Kakao Games 將負責全球發行與營運服務，METABORA 擔任開發，SM Entertainment 則提供旗下藝人 IP。

《SMiniz》官方品牌頁面：https://sminiz.kakaogames.com/

Kakao Games（執行長：韓相佑）為 Kakao 旗下的遊戲子公司，專注於 PC 與行動平台的遊戲開發與發行，涵蓋從休閒到核心向的多元類型。自 2020 年 9 月於韓國 KOSDAQ 上市以來，Kakao Games 已成功推出《Odin: Valhalla Rising》、《Uma Musume Pretty Derby》、《Eversoul》、《Guardian Tales》及《Kakao Battlegrounds》等多款熱門作品，並持續準備多項全球發行計畫。Kakao Games 致力於拓展其遊戲產品組合，並在不斷演進的全球遊戲市場中探索全新機會。

