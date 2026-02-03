Kakao Games Memulai Pra-Registrasi untuk Game Berbasis IP SM Entertainment “SMiniz”

Kakao Games juga meluncurkan halaman merek resmi "SMiniz", tempat pengguna dapat melakukan pra-registrasi serta memperoleh informasi tambahan mengenai game tersebut.

"SMiniz" adalah game mobile kasual bergenre puzzle match-3 yang menampilkan versi karakter mini yang terinspirasi dari artis SM Entertainment. Pemain dapat memecahkan puzzle bersama karakter favorit mereka melalui pengalaman bermain yang mudah diakses dan menyenangkan.

Setelah uji beta tertutup global yang dilakukan pada bulan Desember lalu, "SMiniz" menerima respons positif atas gameplay puzzle-nya yang ramah pengguna serta beragam konten berbasis IP SM, termasuk elemen koleksi photocard yang mencerminkan budaya fandom, ruang Toploader dan Fan Zone yang dapat disesuaikan sesuai preferensi individu, serta kostum yang terinspirasi dari aktivitas nyata para artis.

Saat ini "SMiniz" tengah dipersiapkan untuk peluncuran resminya pada kuartal pertama 2026. Dikembangkan sebagai judul internal yang menargetkan basis penggemar global, Kakao Games akan menangani penerbitan global dan layanan operasional, sementara METABORA bertanggung jawab atas pengembangan dan SM Entertainment menyediakan IP artisnya.

Halaman Merek Resmi "SMiniz": https://sminiz.kakaogames.com/

