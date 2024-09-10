Kamet Capital通過創始人網絡革新亞洲家辦私募股權投資格局

新加坡2024年9月10日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的領先聯合單一家族辦公室 Kamet Capital（以下簡稱「Kamet」）憑借其廣泛的創始人網絡、家族發起人的深厚根基、龐大的普通合伙人（General Partner，GP）網絡以及與行業專家的緊密聯系，革新了亞洲家辦私募股權投資的格局。

Kamet自2018年以來，為家族精心打造了私募股權投資組合，由20多筆不可多得的私募交易組成。盡管過去兩年的私募股權投資寒冬影響了估值，並為資金募集和退出帶來了挑戰，Kamet的投資依然取得了最高達8倍的回報，在短短六年內70%的項目實現了退出。

Kamet的獨特優勢：創始人網絡

Kamet差異化的私募股權投資理念，可以總結為一個投資口訣，「看得懂，找得到，投得進」。 Kamet成功的核心在於其一手打造的創始人網絡，這是一個由不同行業的創始人組成的獨特聯盟，他們不僅能夠提供投資途徑，還能夠創造投資機會。創始人網絡將深厚的行業知識、專業技能和廣泛的商業關系融為一體，大大增強了Kamet獲取獨特交易機會的能力，並確保以優越的條件獲得具有重大影響力的投資。除了資金支持，創始人網絡還為有前途的初創企業提供戰略指導，幫助他們實現增長並在市場中取得領導地位。

Kamet的投資理念還著重於對商業模式的深刻理解，通過董事會席位和領投地位確保優先獲取企業信息，並迅速准確地完成交易。

全球影響，本地專長

Kamet專注於北美、中國和東南亞（SEA）的高成長性行業，致力於投資那些未來能夠在科技、醫療和消費領域成為全球領導者的顛覆型企業。憑借對當地市場的深入了解和對國際趨勢的把握，Kamet在支持未來市場領導者方面取得了良好的成績，致力於發掘被他人忽視的顛覆性技術和機遇。Kamet傾向於投資具有科技背景的創始人或投資人創立的，有潛力重塑行業未來的企業。從中國最大的在線招聘平台，到東南亞的數字健康先驅，再到北美的雲服務顛覆者，Kamet為家族繪制了全球創新投資版圖。

科技：

中國在線招聘之星：看准科技有限公司（BOSS 直聘母公司） [ 通過IPO 退出〕

Kamet投資了中國最大的在線招聘平台BOSS直聘的創建者看准科技有限公司。BOSS直聘專注於通過其自主研發的軟件和人工智能（AI）賦能簡化在線求職流程，其服務將在中國經濟的復蘇和增長中發揮關鍵作用。





Kamet投資了中國最大的在線招聘平台BOSS直聘的創建者看准科技有限公司。BOSS直聘專注於通過其自主研發的軟件和人工智能（AI）賦能簡化在線求職流程，其服務將在中國經濟的復蘇和增長中發揮關鍵作用。 美國雲服務顛覆者：Pax8的飛速崛起

Pax8通過人工智能功能和軟件即服務（SaaS），徹底變革了托管服務提供商（MSP）領域，為中小型企業提供無縫的外聯服務，使其緊跟新技術趨勢，同時加強與企業軟件巨頭的供應商關系。

醫療：

東南亞領先的醫療保健提供商：Doctor Anywhere

Doctor Anywhere （DA）是Kamet在東南亞地區的一個傑出投資項目，它充分利用了該地區對醫療保健解決方案日益增長的需求。Kamet是DA最早的投資者之一，並通過其創始人網絡為DA的董事會和創始團隊提供了重要的指導。在過去的六年中，Kamet見證了這家公司的成長，並參與了其後續六輪融資，現在，多家來自各國的機構投資者，包括主權基金、風投基金和產業基金等，也成為了DA的股東。





（DA）是Kamet在東南亞地區的一個傑出投資項目，它充分利用了該地區對醫療保健解決方案日益增長的需求。Kamet是DA最早的投資者之一，並通過其創始人網絡為DA的董事會和創始團隊提供了重要的指導。在過去的六年中，Kamet見證了這家公司的成長，並參與了其後續六輪融資，現在，多家來自各國的機構投資者，包括主權基金、風投基金和產業基金等，也成為了DA的股東。 印度頂級透析服務提供商：Nephroplus [通過一級和二級交易退出〕

Kamet決定投資 Nephroplus之前，對印度當地的宏觀經濟環境、該地區對透析治療的巨大需求、公司已建立的業務范圍，以及GP提供的強大財務支持進行了全面盡職調查和評估。盡管印度私募股權投資行業經歷了重大調整（2023年的交易量遠低於2020年的水平，單筆交易金額減少，2023年交易價值較2022年下降35%），Kamet在退出這筆印度的唯一投資時依然取得了多倍回報。這凸顯了Kamet在交易選擇和獲得交易機會方面的卓越能力。

消費：

揭秘隱藏的珍寶：極兔速遞的非凡之旅 [ 通過IPO 退出〕

Kamet投資這家全球物流服務提供商時，正值東南亞地區電子商務蓬勃發展的初期。當時，大多數投資者都不看好這樣一家成立於印尼但具有中國基因的物流初創企業，而Kamet則憑借其對中國和東南亞地區的深入了解，發現了這一獨特的投資機遇。他們對極兔的早期投資獲得了良好的回報，該公司於2023年10月在香港交易所完成首次公開募股（IPO）（2022年以來港交所規模第二大的IPO）。





Kamet投資這家全球物流服務提供商時，正值東南亞地區電子商務蓬勃發展的初期。當時，大多數投資者都不看好這樣一家成立於印尼但具有中國基因的物流初創企業，而Kamet則憑借其對中國和東南亞地區的深入了解，發現了這一獨特的投資機遇。他們對極兔的早期投資獲得了良好的回報，該公司於2023年10月在香港交易所完成首次公開募股（IPO）（2022年以來港交所規模第二大的IPO）。 新一代高潛力公司：KKV

KKV是一家來自中國的熱門生活方式集合店，憑借迅猛的勢頭成功擴展到東南亞地區（印度尼西亞、馬來西亞），重新定義了零售平台，為新一代消費者提供新的特色品牌產品。通過科技賦能的運營和庫存管理，KKV提供新式購物體驗，並通過在中國和海外擴展新店，展示了其進一步擴大規模的能力。

描繪投資的未來

隨著Kamet不斷拓寬戰略性投資的邊界，該公司始終致力於甄別新一代變革性技術和商業模式。憑借對三個充滿活力地區的創新脈搏的精准把握，Kamet專注於塑造科技、醫療、消費等多個行業的未來。

Kamet Capital的創始人、首席執行官兼首席投資官Kerry Goh表示：「在 Kamet，我們投資的不僅僅是公司，而是未來。我們的全球視野結合對本地市場的深刻洞察力，使我們能夠發現並培養未來的顛覆者。我們不想追隨潮流，我們的目標是創造潮流。」

如需詳細了解Kamet Capital如何重塑投資格局，並探索潛在的合作關系，請訪問https://kametcapital.com/ 。

關於Kamet Capital

Kamet Capital是一家總部位於新加坡的領先財富管理公司，是亞洲聯合單一家族辦公室模式的開創者。該公司成立於2017年，致力於為超高淨值家族和個人提供全面的服務，包括投資管理、財富規劃、全球流動解決方案、家庭管理、行政支持和慈善事業。Kamet的創新方法將單一家族辦公室的個性化關注與聯合家族辦公室的強大能力和效率相結合，以滿足亞洲富裕家庭和創始人的動態需求。憑借對卓越和創新的承諾，Kamet Capital致力於不斷塑造家族辦公室行業的未來，為客戶的財富繁榮和增長提供獨特的支持和戰略解決方案。

SOURCE Kamet Capital