Kinaxis 推出 Maestro for Data Centers，強化資料中心供應鏈決策信心

迎向 AI 基礎設施需求浪潮，Kinaxis 以並行協調模式重塑供應鏈策略

臺北2026年7月28日 /美通社/ -- 隨著全球持續推動 AI、雲端運算與數位轉型，資料中心容量的需求正快速成長。據 Gartner 估計[1]，2026 年全球資料中心投資規模將超越 6,500 億美元，隨之而來的供應鏈挑戰，迫使企業在高度不確定性下提前進行產能、基礎設施和採購決策。對此，供應鏈協調領域的全球領導者 Kinaxis® Inc.（TSX:KXS）近日宣布推出 Maestro for Data Centers，將並行的情境式協調應用延展至資料中心供應鏈中，協助企業應對特定產業獨有的規劃挑戰。

Kinaxis 最新白皮書指出，當今高科技供應鏈面臨的中斷已非偶發性，而是持續的波動。傳統規劃模型仍依照需求、供應、製造、財務等流程逐步推進，在規劃週期中僅以預設方案執行，因此當環境條件發生變化時，其衝擊將擴大至零組件、產能與財務等範圍。而當規劃已不再依循週期運作的線性流程，並行協調成為企業的關鍵核心改變，高科技企業領導者正從傳統固定週期轉向於此，以提升決策敏捷度與企業競爭力。

Kinaxis 亞太區業務總裁 Phillip Teschemacher 表示：「在供應鏈規劃中，結構性缺口時常以反覆出現的模式，存在於不同團隊、決策過程和時間跨度中，當環境條件變化時，協調與一致性即開始瓦解。資料中心是數位基礎設施生態系統中資本密集度最高、影響最深遠的投資，不僅每次決策都牽涉數十億美元的投資承諾，其可行性往往也是做出關鍵承諾後才得以驗證。因此 Maestro for Data Centers 期望不僅能協助客戶掌握現況，更能在條件變化時，對未來決策保有信心。」

Kinaxis Maestro for Data Centers 助力企業將「情境假設」轉化為「可執行策略」

在資料中心供應鏈中，無論是擴大產能、供應關鍵基礎設施、製造半導體或大規模建設，企業需在掌握確定性前即做出數十億美元的投資決策。Kinaxis Maestro for Data Centers 專為推動資料中心經濟發展的企業設計，基於 Kinaxis 成熟的高科技產業模板與 Kinaxis Maestro 平台，協助企業在規劃產能擴張、採購關鍵基礎設施、管理長交期設備或支援大規模建設上，於決策前先行評估可行性、限制因素與各項權衡。

Maestro for Data Centers 可協助企業實現：

於企業承諾前，驗證實際產能可行性

比較擴充方案並即時掌握其影響性

及早識別長交期設備與關鍵供應商限制

協調營運、採購、財務與高階主管等利害關係人間的可行成果

強化對潛在風險、瓶頸與替代方案的可見度

企業透過預先配置的工作流程、分析工具與情境式決策支援功能，在承諾前先驗證可行性，促進跨團隊協作並提升決策信心。在資料中心容量需求的持續成長下，未來的擴張決策將涉及更大規模、更高複雜度，且更關鍵的戰略影響。Kinaxis 認為每項產能承諾都應該是可執行的，正因如此，我們致力協助資料中心供應鏈上的各個組織在做出承諾之前評估可行性，協調各團隊的決策，並更有信心地向前邁進。

關於 Kinaxis

Kinaxis 是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。Kinaxis 由 AI 賦能的強大供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的各個環節。Kinaxis 深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今瞬息萬變的市場環境所需的靈活性和可預測性。欲了解更多資訊，請造訪 kinaxis.com 或關注 LinkedIn。

SOURCE Kinaxis