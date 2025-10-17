KLN於《信報財經新聞》大灣區品牌卓越大獎2025榮獲卓越大灣區物流解決方案大獎

香港 2025年10月17日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）於《信報財經新聞》舉辦的大灣區品牌卓越大獎2025（「該獎項」）榮獲卓越大灣區物流解決方案大獎，表彰其在大灣區市場的前瞻性策略發展，以及推動更多企業突破區域市場界限的卓越貢獻。KLN持續推動大灣區商業生態圈發展，並樹立行業標杆。

KLN執行董事及行政總裁張炳銓表示：「我們對獲此殊榮深感榮幸，該獎項肯定KLN的策略方向，透過大灣區的互聯互通與市場融合優勢，致力為客戶度身訂造靈活整合的物流解決方案。憑藉我們在中國內地與香港的雙重優勢，我們能夠協助客戶優化庫存流轉、降低營運成本並加速進入市場。該獎項進一步印證我們的承諾，以智慧物流與協作夥伴關係，推動大灣區成為具全球競爭力的經濟樞紐。」

KLN的中港混合物流模式備受讚譽，該模式結合保稅倉儲、智能清關、跨境運輸及數碼工具，提供無縫接軌的端到端供應鏈解決方案。集團於電子商務、醫療保健及快速消費品等領域的專業服務能力，有助企業在嚴格遵守合規及可持續發展標準的同時，成功拓展大灣區業務。

該獎項首度由香港領先財經媒體《信報財經新聞》主辦，旨在表彰於跨境消費與區域拓展領域表現卓越的企業。得獎企業由業界專家、商界領袖及工商會代表組成的評審團選出，根據企業對大灣區經濟生態系統的影響力進行評選。

關於 KLN Logistics Group Limited （股份代號 0636.HK ）

KLN（前稱嘉里物流聯網有限公司）是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於《信報財經新聞》大灣區品牌卓越大獎 2025

大灣區品牌卓越大獎2025由《信報財經新聞》舉辦，旨在表彰在大灣區推動區域融合與創新方面展現卓越表現及領導力的傑出企業品牌。該獎項涵蓋物流供應鏈、金融與銀行、科技與電訊、零售與健康及專業服務等核心領域。透過彰顯企業團隊在跨境協作、可持續發展及生態系統建設方面的卓越成就，嘉許其對大灣區蓬勃經濟格局的貢獻，以及致力打造全球競爭力商業樞紐的承諾。

