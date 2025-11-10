KLN於2025年亞洲供應鏈大獎第十度蟬聯「年度亞洲最佳第三方物流」及榮膺「年度供應鏈創新獎（ESG）」

香港 2025年11月10日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）於新加坡舉行的2025年亞洲供應鏈大獎（「該獎項」）中榮獲兩項殊榮，KLN第十度蟬聯「年度亞洲最佳第三方物流」大獎及榮膺「年度供應鏈創新獎（ESG）」。

是次兩項殊榮印證KLN作為亞洲領先物流服務供應商的卓越服務水平，以及將可持續發展理念進一步融入於核心業務的堅定承諾。連續十年榮獲「年度亞洲最佳第三方物流」殊榮，彰顯KLN於物流業持續的領導地位，以及在多元市場提供綜合供應鏈解決方案的非凡實力。而榮膺「年度供應鏈創新獎（ESG）」則表彰KLN在創新實踐與全面減碳舉措方面的成果，體現KLN將致力於構建低碳化、技術驅動的先進供應鏈體系。

KLN首席營運主管黃兆龍表示：「這兩項業界嘉許是對KLN秉持卓越、追求創新及實現可持續物流的最佳印證。我們非常榮幸獲得亞洲供應鏈的認可，正值我們品牌重塑之際，這份殊榮標誌著我們以客為本、致力開發及推行面向未來的供應鏈方案的新里程。我們將繼續與持份者、業務夥伴及客戶緊密合作，共同攜手推動物流業邁向更具韌性及可持續的未來。」

該獎項是由亞洲供應鏈主辦的年度盛事，旨在表彰亞洲物流與供應鏈領域內企業及專業人士的卓越成就與重要里程碑。其中「年度亞洲最佳第三方物流」獎項屬企業競逐類獎項類別，而「年度供應鏈創新獎（ESG）」獎項屬於評審頒授類別，兩項獎項均經業界專家組成的評審團投票選出，以嘉許企業在卓越營運與創新實踐方面的突出表現。

關於 KLN Logistics Group Limited （股份代號 0636.HK ）

KLN（前稱嘉里物流聯網有限公司）是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於亞洲供應鏈大獎

亞洲供應鏈大獎是由非牟利專業機構亞洲供應鏈自成立以來每年主辦的盛事，旨在匯聚物流和供應鏈行業內的專業人士，至今已成為表彰供應鏈及物流業的重要平台之一。多年來，該獎項已成為表揚業内成就，以及高級管理人員、資深從業員和業界專業人士等行業領袖聚首的年度盛會。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司