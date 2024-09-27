小田急電鐵的「電子箱根周遊券」現可通過Klook網站購買

東京2024年9月27日 /美通社/ -- 小田急電鐵株式會社（Odakyu Electric Railway Co., Ltd.）和總部位於香港的Klook Travel Technology Limited開始向赴日外國遊客出售電子票券。遊客可以通過智能手機在Klook的在線網站上購買箱根等東京周邊熱門旅遊景點的票券。

這項新服務使那些在Klook網站上預訂了電子票券的遊客，可以通過小田急的「EMot Online Tickets」獲得他們的電子票券，而無需到現場售票點排隊購票。

遊客可通過Klook網站購買以下電子票券：

電子箱根周遊券（2日/3日）

https://www.klook.com/en-US/activity/821-hakone-transport-day-pass-tokyo/

*電子特快票券將於2025年3月左右開始發售。

電子箱根周遊券圖片：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/202409176504/_prw_PI1fl_EfT7iR6x.png

為配合這項新服務的推出，自10月1日（周二）起，通過Klook在線網站從中國大陸、韓國、香港和台灣購買「電子箱根周遊券」的遊客，可享受八折優惠活動。

*優惠活動將在預設數量的折扣票券售罄后結束。

如何使用電子票券：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/202409176504/_prw_PI2fl_j4VrYP5e.png

關於小田急電鐵株式會社：https://www.odakyu.jp/english/index_after/

小田急電鐵運營着連接東京新宿和神奈川縣地區的鐵路線路，沿途有箱根、江之島和鎌倉等著名旅遊勝地。該公司還運營着一個名為「EMot Online Tickets」的電子票券服務平台，目前出售58種電子遊覽票券。

關於Klook Travel Technology Limited：https://www.klook.com/en-US

Klook Travel Technology經營着一個旅遊休閑預訂平台，每月吸引6500萬訪客，用戶遍布全球180多個國家和地區。該平台提供觀光設施和旅行票券服務，並為遊客安排公共交通和住宿。

SOURCE Odakyu Electric Railway Co., Ltd.