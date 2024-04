Kohler Co. 與藝術家/設計師 Samuel Ross 合作的裝置入選米蘭設計週 FuoriSalone 獎

裝置 Terminal 02 和限量版智能馬桶 Formation 02

Kohler 展示與藝術家設計師 Samuel Ross 博士及其工業設計工作室 SR_A 合作推出的大型裝置 Terminal 02 和新的限量版智能馬桶 Formation 02,標誌著 Kohler x SR_A 多年合作推出的第二個版本。

Formation 02 以具表現力的粗獷主義雕塑形式呈現,邀請參觀者重新思考馬桶的物質性,同時融合了 Kohler 最新的尖端技術。新作品會在塞納托宮的沉浸式裝置 Terminal 02 的中心展示。

Terminal 02 是一個迷宮般的工業管道網絡,這些管道通往 Formation 02。這項體驗讓參觀者可以看到水在各種形狀和層次的流動,利用自然景觀與工業工程並置的元素,將流動和控制的概念與探索和遊戲相結合。位於歷史悠久的塞納托宮宏偉的柱子間,這些工業化和粗獷主義的產品和裝置映照出古典建築元素與上方的天空。該裝置體現出 Kohler 與 SR_A 之間的共同理念,即在尊重傳統工藝的同時突破界限,以重新定義對水的觀點。

Kohler Co. 國際家具展展位

Kohler Co. 在國際家具展的國際浴室展(06 號館,A38 和 A40 號展位)中展示 Kohler、Kallista、Kast 和 Klafs 品牌的精彩產品。

展位由國際設計工作室 Yabu Pushelberg 設計,邀請參觀者踏上藝術、設計、技術和健康相互交融的迷人之旅,並將個人化體驗和沉浸式健康概念帶到新的水平。

展位的設計借鑒了 Kohler 豐富的傳統,激發水的流動,帶領參觀者進行令人著迷的形態、質感和光線探索。Kohler Co. 的品牌透過一系列相互連接的弧形空間呈現,從時尚的水龍頭與固定裝置到豪華浴缸、未來風格的淋浴間和硬朗的桑拿浴室,展示設計和健康領域的最新創新。每件擺件都經過精心鋪排,突出形式與功能的完美結合,展示 Kohler Co. 對工藝和品質的堅持。

Kohler 亦與 DS & Durga 合作,為展覽添加嗅覺元素。所選的香水名為「Concrete After Lightning」,是一種乾淨清爽的香味,與 Kohler 和 Yabu Pushelberg 發想的這個引人注目的展示完美融合。此外,Myndstream 精心策劃了一個音景,增強 Kohler Co. 公司的國際家具展展位的感官體驗,從而使其與博覽會熙來攘往的環境中脫穎而出。

展位還包括一個令人嘆為觀止的雕塑:藝術家 David Franklin 創作的 Scuola di Pesci Milan。這件作品展現出創意和想像的轉變潛力,透過展示從自然世界擷取引人注目的主題,邀請經過的人參與共享的藝術體驗。

關於 Kohler Co.

150 年來,Kohler Co. 一直是設計和創新領域的全球領導者,致力於透過廚衛產品、豪華櫥櫃、瓷磚和照明、分佈式能源解決方案及豪華酒店體驗和大型高爾夫錦標賽,為客戶打造優雅生活。Kohler Co. 是一間私人控股公司,成立於 1873 年,總部位於威斯康辛州科勒市。該公司還為世界各地貧困社區開發解決緊迫問題的各種解決方案,例如:清潔水源和衛生設施,以提高今世後代的生活品質。

塞納托宮 國際家具展 Via Senato 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho 4 月 16 日(星期二)至 4 月 21 日(星期日) 4 月 16 日(星期二)至 4 月 21 日(星期日) 開放時間為每日下午 12:00 至晚上 10:00 對媒體開放時間:上午 8:30 至下午 6:30



