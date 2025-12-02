Rehlko 的全新 KD Series™ 60-600 kW 發電機，樹立全新可靠備用電源標準

小型引擎種類總監 Steve Lynch 補充道：「此擴張整合世界級零件至我們自身品牌旗下，滿足市場一直以來對可靠的需求，並建立一個創造長遠價值的服務生態系統。」

Rehlko 現在透過此增加，而提供完整 KD Series™ 系列（從 60 kW 至 4 MW 以上）——該產品系列已獲部份全球最高要求行業（包括數據中心）信賴。

Rehlko 電力系統主席 Charles Hunsucker 表示：「對 Rehlko 而言，此推出是個關鍵時刻。這鞏固我們的備用電源解決方案領先地位，並表示我們繼續投資於擴大 KD Series™ 產品系列，從而服務各種應用（包括小型企業、電訊，醫療機構和工業運營等）陣列。此擴展體現我們致力提供可靠、可擴展兼創新的能源系統，滿足全球客戶不斷變化的需求。」

專為效能而建造

每台 KD Series™ 機組出廠前，均經過遠超業界標準的測試。發電機均經過振動測試、防雨和防護等級測試、熱平衡驗證，以及滿負荷驗收。每個型號均符合 ISO 8528-5 G3 電源質素認證——這是業界最高負荷反應標準。每台 KD Series™ 發電機均經過符合區域監管與安全標準的精心設計和測試，確保在不同市場中均提供可靠效能。

環球覆蓋，地方支援

各大洲和大多數國家/地區內，Rehlko 透過自己的直屬辦事處和超過 220 個分銷合作夥伴的網絡，提供全球單一標準的地方執行。客戶可於 24 至 48 小時內得到倉庫儲存零件，並於數小時內得到經廠房培訓技術人員的到場服務。無論客戶何處運營，均可保證正常運作。

推出安排

2026 年第一季開始 KD Series™ 60 - 600 kW 系列分銷，並於該年內擴展至全球供應。隨着 Rehlko 的區域經銷商網絡推行區域倉庫儲存計劃，而將繼續縮短交貨時間。

如欲更了解 KD Series™ 60-600 kW 發電機，請瀏覽 www.powersystems.rehlko.com。

關於 Rehlko

Rehlko 透過自己的電力系統業務團隊，提供全球能源解決方案，而這些解決方案專為確保各種大小關鍵任務應用的韌性而設計。該公司建基於超過一個世紀的專業與貢獻精神，而提供完整電力系統。這些電力系統包括工業備用發電機（HVO、柴油和氣體等）、外殼、氫燃料電池系統、自動轉換開關、開關裝置、監察控制、原廠零件，以及端到端服務。Rehlko 作為在各大洲和大多數國家/地區擁有服務合作夥伴的全球公司，提供可靠兼尖端的科技。在電網故障時，維持各行各業正常運作。Rehlko 致力超越基本復原工作，而創造更強大兼更具韌性的社區，並推動持久能源的未來。www.powersystems.rehlko.com

傳媒聯絡：

Erin McMahon

[email protected]

SOURCE Rehlko