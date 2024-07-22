Kolonbiotech參加本月25日啟幕的“2024台灣亞洲生物科技大會”

Kolonbiotech將在台北的南港展覽館（Taipei Nangang Exhibition Center）的1號館設置獨立展館，與台灣及全球的生物科技企業深度合作，努力實現互利共贏，加強全球協作。特別是，針對美國和日本市場將目標鎖定在正開發優秀pipe line的台灣生物科技確保中長期的合作關係。本公司以低成本提供試料，利用公司優秀生產及生產與控制（CMC[1]）支援平台的合作模式，將備受以降低初期費用負擔的當地企業矚目。

Kolonbiotech將介紹端對端（End-to-End）委託研發生產（CDMO[2]）服務，對於準備初期臨床的企業可提供供應經驗為基礎的帶有擴張性的製程設定服務，而準備後期臨床的企業利用自體的2D自動封閉平台（2D Automated Closed Platform）技術，並以合理的費用可供應高品質及高良率的產品。

Kolonbiotech代表理事Kim Sunjin表示，中國台灣是引領亞洲生物醫療產業樞紐之一，將對考慮進軍美國和日本市場的亞洲企業介紹本公司的優秀工藝開發服務及資質。

另一方面，Kolonbiotech基於20年以上的累積經驗為基礎，經營著特化於細胞治療劑、基因治療劑和外泌體治療劑等尖端生物醫藥品的CDMO和委託生產（CMO[3]）事業。公司在韓國國內成功生產了100個以上的商業佈局，目前正在進行多項供給日本和美國的專案。

[1] Chemistry, Manufacturing, and Controls (化學、製造和控制) [2] Contract Development and Manufacturing Organization (合約客製化生產機構) [3] Contract Manufacturing Organization (合約生產組織)

SOURCE Kolonbiotech