KPS CAPITAL PARTNERS 收購 JENNMAR 控股權益

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KPS Capital Partners, LP

12 3月, 2026, 21:13 CST

全球安全關鍵型地面支援產品先鋒

紐約2026年3月12日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（「KPS」）今日宣佈，已透過新成立的聯營公司簽訂最終協議，收購 Jennmar 及其聯營公司（「Jennmar」或「公司」）的控股權益。  有關交易的財務條款並未披露。  預計將於 2026 年第二季度完成交易，並須符合慣常的完成條件及獲得相關批准。

Jennmar 在 1922 年成立，是全球領先的供應商，為採礦、民用基建、太陽能及建築行業提供安全至上的關鍵產品及必要服務。 Jennmar 是全球客戶不可或缺而又值得信賴的合作夥伴，致力協助它們以安全又高效的方式營運業務。  公司總部設於賓夕凡尼亞州匹茲堡，在全球擁有約 4,000 名員工，營運 59 個生產基地。

KPS 合夥人 Kyle Mumford 表示：「Jennmar 作為全球地面支援產品市場的領導者，向來以提供頂尖客戶服務及優質產品而馳名，成績斐然。  我們期待憑藉 KPS 數十年的全球製造經驗、策略支援及雄厚資本，推動 Jennmar 領導團隊，使其透過內部增長和對外收購延續強勁的發展氣勢。  我們亦很高興現有股東 Tony Calandra 及 FalconPoint Partners 將繼續成為重要的少數股東，這體現我們對 Jennmar 未來發展及價值創造潛力的看法一致。」

Jennmar 行政總裁 Tony Calandra 表示：「我為 Jennmar 團隊的成績感到萬分驕傲。每一年，我們都不斷擴充產品系列、提升服務能力、拓展業務版圖，務求全面支援更多地區的客戶，同時始終保持一流的質素與交付水準。  Jennmar 決心延續這股良好氣勢，而我們深信 KPS 是支持並加快我們發展步伐的理想夥伴。  未來，我們將繼續大力投資創新以滿足客戶需求，並開拓更廣闊的市場。在此過程中，KPS 的製造業專長及資本資源將令 Jennmar 獲益良多。」

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP 擔任法律顧問，而 Jefferies 則擔任 KPS 及其聯營公司的財務顧問。 Lowenstein Sandler LLP 擔任法律顧問，而 Evercore 及 Rothschild & Co. 則擔任 Jennmar 及 FalconPoint 的財務顧問。

關於 Jennmar

Jennmar 是全球領先的供應商，為民用基建、太陽能、採礦及建築行業提供基礎建設產品與專業服務。  一百多年來，Jennmar 始終專注製造產品和提供解決方案，旨在保障工人安全工作，提升生產效率。  如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.jennmar.com

關於 FalconPoint Partners

FalconPoint 是私募股權公司，專注投資北美商業服務及工業領域的中型市場企業。 該公司善用廣闊關係網絡，秉持合作共贏的理念，致力為提供關鍵產品與服務的公司，發掘並落實破格創新的增長機遇。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.falconpointpartners.com

關於 KPS Capital Partners, LP

KPS 透過其關聯管理實體，負責管理 KPS Special Situations Funds。該基金系列的資產管理規模達 195 億美元（截至 2025 年 9 月 30 日止）。  三十多年來，KPS 的合夥人一直專注於透過在製造及工業企業中進行控股股權投資，以實現顯著的資本增值，其投資涵蓋多個行業領域，包括基礎物料、品牌消費品、醫療護理及奢侈品、汽車零件、資本設備及一般製造業。  KPS 透過與具實力的管理團隊進行建設性合作，推動企業持續優化營運，為投資者創造價值；並藉由在結構性層面提升其投資組合公司的策略定位、競爭力及盈利能力來實現投資回報，而非主要依賴財務槓桿。  KPS 基金旗下投資組合公司目前產生約 212 億美元的合計年收入，在全球 21 個國家或地區營運 202 間製造設施，並透過直接營運及合資方式合共聘用約 55,000 名員工（截至 2025 年 9 月 30 日止）。  有關 KPS 的投資策略及其投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com

SOURCE KPS Capital Partners, LP

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