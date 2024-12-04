KPS Capital Partners將收購INEOS Enterprises的複合材料業務

全球領先的未飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂及膠衣製造商

紐約2024年12月5日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（下稱「KPS」）今日宣佈，透過新成立的附屬公司，已簽署一項最終協議，將以約17億歐元的估計交易對價，收購INEOS Enterprises Holdings II Ltd（下稱「INEOS Enterprises」）旗下的INEOS Composites（下稱「公司」）。此交易預計於2025年上半年完成，並需通過監管批准及諮詢程序（特別是涉及法國業務部分，雙方已進入排他性談判階段）。

INEOS Composites是世界領先的不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂和凝膠塗層的製造商，這些產品被廣泛應用於塑料複合材料的生產，涵蓋建材、休閒、交通運輸、風能等眾多大型全球終端市場。INEOS Composites提供廣泛的樹脂產品，幫助客戶優化其產品的特性，包括抗腐蝕、阻燃、抗紫外線、抗水和化學品、熱和電絕緣、抗衝擊和抗刮傷以及高強度重量比等特性。這些樹脂廣泛應用於不同領域，從建材到交通運輸，再到風能等，滿足客戶多樣化的需求。總部位於美國俄亥俄州都柏林市（Dublin）和西班牙巴塞羅那（Barcelona），INEOS Composites擁有大約900名員工，並在北美、南美、歐洲、亞洲和中東設有17個生產設施和3個技術中心。

KPS董事合夥人Raquel Vargas Palmer表示：「我們很高興能收購INEOS Composites，這是一家全球領先的特種複合樹脂製造商。公司在市場上的領先地位及長期穩定的客戶基礎，證明了其在產品質量、可靠性和強大技術服務能力方面的差異化優勢。我們將利用KPS在工藝行業投資的多年成功經驗，結合我們對卓越製造的承諾和全球網絡，推動盈利增長並創建一個以創新、持續改進和卓越客戶體驗為核心的企業文化。我們期待與行政總裁Andrew Miller及INEOS Composites團隊合作，加速公司的價值創造機會。」

INEOS Composites行政總裁Andrew Miller表示：「在KPS的擁有下，我們對作為一家獨立公司的未來感到興奮。KPS是一個理想的合作夥伴，因為它擁有成功建立和發展世界級工業公司的經驗。KPS對製造卓越、資本投資和研發的承諾，加上其全球平台和豐富的資本資源，將提升我們向客戶提供業界領先的產品和卓越服務的能力。」

INEOS Enterprises主席Ashley Reed表示：「複合材料業務在過去五年一直是INEOS Enterprises的一部分，在這段期間，該業務在安全和財務表現方面取得了顯著的改善。此外，該業務通過提升產品質量、一致性以及加強營運和商業能力，穩固了其市場地位，為未來的增長奠定了堅實的基礎。

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP律師事務所擔任KPS的法律顧問。Piper Sandler擔任INEOS Enterprises企業的財務顧問，Slaughter and May律師事務所擔任其法律顧問。本次交易的承諾債務融資由高盛銀行美國分行、巴克萊、花旗銀行、意大利聖保羅銀行（IMI CIB部門）及三菱UFJ銀行提供。

INEOS Composites簡介

INEOS Composites是世界領先的不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂和凝膠塗層的製造商，這些產品被廣泛應用於塑料複合材料的生產，涵蓋建材、休閒、交通運輸、風能等眾多大型全球終端市場。INEOS Composites提供廣泛的樹脂產品，幫助客戶優化其產品的特性，包括抗腐蝕、阻燃、抗紫外線、抗水和化學品、熱和電絕緣、抗衝擊和抗刮傷以及高強度重量比等特性。這些樹脂廣泛應用於不同領域，從建材到交通運輸，再到風能等，滿足客戶多樣化的需求。如需了解更多有關INEOS Composites的資訊，請造訪www.ineoscomposites.com。

KPS Capital Partners, LP簡介

KPS Capital Partners, LP透過其附屬管理實體是KPS特殊情況基金（KPS Special Situations Funds）的基金管理人。KPS Special Situations Funds為投資基金集團，資產管理規模約為214億美元（截至2024年9月30日）。三十多年來，KPS合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。KPS透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。KPS基金的投資組合公司目前每年總收入約為237億美元，在30個國家/地區經營251個製造設施，並直接和透過全球合資企業擁有約65,000名員工（截至2024年9月30日，已考慮最近的收購）。有關KPS投資策略和投資組合公司的詳情，請瀏覽www.kpsfund.com。

INEOS Enterprises簡介

INEOS Enterprises包括一系列在北歐、美國和加拿大生產化學產品的企業，全球銷售額達27億歐元。該業務專注於滿足客戶發展需求，並通過對新產品和製造設施的投資或收購實現快速增長。該公司在英國、德國、瑞典、瑞士、加拿大和美國的多個地點僱用約3,100名員工。INEOS Enterprises並非隸屬於INEOS Group Holdings銀行集團。請瀏覽www.ineosenterprises.com以了解詳情。

SOURCE KPS Capital Partners, LP