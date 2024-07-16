北寧工業繁榮：KTG Industrial在Yen Phong IIC的新階段破土動工

KTG Industrial Yen Phong IIC位於Yen Phong IIC工業園，總佔地面積15公頃，分為兩個階段。第二階段包括43,000平方米的建築面積，擁有7座已建成的工廠，周圍是現代化的交通基礎設施。所在位置通過越南北方地區關鍵經濟區內的四條高速公路，與兩個主要港口和三個國際機場相連。

投資者選擇KTG Industrial Yen Phong IIC，不僅可以從按照新加坡標準建造和管理的設施中受益，還能在整個投資過程中，獲得從初步諮詢到持續支持的全面服務。

KTG Industrial首席執行官Dang Trong Duc先生表示：「持續向越南工業房地產市場提供達到國際標準的工廠系統，是KTG Industrial堅定不移的承諾。憑藉KTG Industrial Yen Phong IIC二期項目，我們承諾為客戶提供最優質的產品和服務，並為越南北方地區乃至全國的社會經濟發展做出貢獻。」

此外，KTG Industrial Yen Phong IIC還在北寧開設了首個體驗中心，該中心以人性化裝飾為特色，展示了其在越南北方地區的項目。該中心旨在為租戶提供一個充滿活力的平台，並為潛在投資者提供一個歡迎的空間，強調他們對卓越的承諾，KTG Industrial將體驗中心定位為「一站式服務」目的地。

同一天，KTG Industrial在Yen Phong IIC正式啟用體驗中心。該中心為租戶提供會議室、休息區、展覽區等設施。這將是接待訪問KTG Industrial北方地區項目的訪客的地方，並為尋求供應鏈合作夥伴的租戶，提供建立聯繫和進行互動的場所。

KTG Industrial Yen Phong IIC是兩家公司——Khai Toan（越南）和Boustead Projects（新加坡）——之間的合作投資項目。該項目的第二階段承諾提供可信賴的工廠解決方案，以實現更高效的工業生產，滿足國內外投資者——尤其是中小企業——日益增長的需求。該項目預計將於2025年第一季度竣工並迎接租戶入駐。

KTG Industrial簡介

由BKIM管理的KTG Industrial（簡稱「KTG Industrial」）是KTG和Boustead Projects共同開發的品牌，在越南的工業房地產領域佔據重要地位。KTG Industrial專註於已建成的工廠、倉庫和定製工廠，致力於成為尋求強大和可持續發展機會的外國企業的首選。

網址：https://ktgindustrial.com/

電郵：[email protected]

熱線電話：(+84)896-896-899

SOURCE KTG Industrial