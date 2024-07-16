北寧工業繁榮：KTG Industrial在Yen Phong IIC的新階段破土動工

16 7月, 2024, 16:32 CST
越南北寧2024年7月16日 /美通社/ -- KTG Industrial正式宣布在越南北寧省安風(Yen Phong)工業園的KTG Industrial Yen Phong IIC二期舉行奠基儀式。出席活動的有北寧工業區管理局的代表、KTG Industrial首席執行官Dang Trong Duc先生，以及來自第一太平戴維斯(Savills)、世邦魏理仕(CBRE)、仲量聯行(JLL)和眾多房地產實體的其他業內專業人士。
Yen Phong IIC項目的第一階段已於2023年11月順利完成並投入使用。基於這一成就，KTG Industrial現在介紹並啟動第二階段，以滿足日益增長的市場需求。
KTG Industrial Yen Phong IIC位於Yen Phong IIC工業園，總佔地面積15公頃，分為兩個階段。第二階段包括43,000平方米的建築面積，擁有7座已建成的工廠，周圍是現代化的交通基礎設施。所在位置通過越南北方地區關鍵經濟區內的四條高速公路，與兩個主要港口和三個國際機場相連。
投資者選擇KTG Industrial Yen Phong IIC，不僅可以從按照新加坡標準建造和管理的設施中受益，還能在整個投資過程中，獲得從初步諮詢到持續支持的全面服務。
KTG Industrial首席執行官Dang Trong Duc先生表示：「持續向越南工業房地產市場提供達到國際標準的工廠系統，是KTG Industrial堅定不移的承諾。憑藉KTG Industrial Yen Phong IIC二期項目，我們承諾為客戶提供最優質的產品和服務，並為越南北方地區乃至全國的社會經濟發展做出貢獻。」
此外，KTG Industrial Yen Phong IIC還在北寧開設了首個體驗中心，該中心以人性化裝飾為特色，展示了其在越南北方地區的項目。該中心旨在為租戶提供一個充滿活力的平台，並為潛在投資者提供一個歡迎的空間，強調他們對卓越的承諾，KTG Industrial將體驗中心定位為「一站式服務」目的地。
同一天，KTG Industrial在Yen Phong IIC正式啟用體驗中心。該中心為租戶提供會議室、休息區、展覽區等設施。這將是接待訪問KTG Industrial北方地區項目的訪客的地方，並為尋求供應鏈合作夥伴的租戶，提供建立聯繫和進行互動的場所。
KTG Industrial Yen Phong IIC是兩家公司——Khai Toan（越南）和Boustead Projects（新加坡）——之間的合作投資項目。該項目的第二階段承諾提供可信賴的工廠解決方案，以實現更高效的工業生產，滿足國內外投資者——尤其是中小企業——日益增長的需求。該項目預計將於2025年第一季度竣工並迎接租戶入駐。
KTG Industrial簡介
由BKIM管理的KTG Industrial（簡稱「KTG Industrial」）是KTG和Boustead Projects共同開發的品牌，在越南的工業房地產領域佔據重要地位。KTG Industrial專註於已建成的工廠、倉庫和定製工廠，致力於成為尋求強大和可持續發展機會的外國企業的首選。
網址：https://ktgindustrial.com/
電郵：[email protected]
熱線電話：(+84)896-896-899
SOURCE KTG Industrial
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