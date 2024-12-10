LambdaTest 籌得 3,800 萬美元，以 AI Native QA Agent-as-a-Service 革新 QA

HyperExecute 是 LambdaTest 的 AI Native 統一測試執行與協調雲端，透過在多個環境中智慧地執行測試，可讓團隊的測試執行速度比任何雲端網格快達 70%，讓測試解決速度提高 2.5 倍，錯誤偵測速度提高 60%。 最新的平台 KaneAI 可以幫助減少測試腳本生成的手動工作，減少 40 至 70%。

隨著軟件開發生命週期變得更快、更嚴格和越來越複雜，這些 Genai 驅動的創新解決了對簡化和高效率的 QA 流程的迫切需求。

LambdaTest 的同比增長約 105%，全球擁有超過 2.3 萬名開發人員和測試人員，他們依賴此平台進行智能測試、加速發行並安心地出品高品質的軟件，迄今為止已執行超過 120 億次測試。

LambdaTest 行政總裁兼聯合創辦人 Asad Khan 表示：「KaneAI 不僅僅僅是一種工具，更是 QA 的轉型方法，使團隊能夠更智能、更快地進行測試，減少手動工作。」「我們在 LambdaTest 雲端平台的基礎，讓我們在大規模提供此解決方案時更具優勢，我們很高興能夠在我們重塑品質保證的未來時獲得 Avataar Ventures 和 Qualcomm Ventures 的支持。」

「Asad 及團隊是一股勢如破竹的力量，在短時間內就擾亂了整個市場。從創建第一個 AI 原生、無代碼 QA 解決方案 (KaneAI)，到推出唯一真正的 e2e 企業級安全測試管理平台 (HyperExecute)，他們完全改變了遊戲，並從現有 CBT 供應商中脫穎而出。在每個行業和公司都正在進行數碼化轉型的世界中，LambdaTest 現在成為必備的解決方案，可Avataar 提供最佳的客戶體驗，並加速產品上市時間，同時大幅降低成本，」Avataar 創辦合夥人 Nishant Rao 表示。：「看到平台高品質的成長，我們深受啟發，並對未來充滿信心。Avataar 獨特的 #OperatingVC 模型，將有助於確保他們在旅程每個階段都獲得積極支持，從而將先發優勢轉化為全球市場的領導者，但這次是在印度為世界而建！」

Qualcomm Technologies, Inc. 資深副總裁兼 Qualcomm Ventures. 全球主管 Quinn Li 表示：「隨著雲端和設備上的 AI 應用程序變得越來越普遍，使用 AI 驅動的自動化進行持續測試，對於加快發布週期和提高 CI/CD 渠道效率至關重要。LambdaTest 的全面產品套件，正透過 AI 驅動的自主測試系統改變軟體品質保證。我們很高興能夠支援其旅程。」

Avatar Ventures 和 Qualcomm Ventures 的這項投資，是 AI 驅動工具在 QA 市場潛力的證明。隨著公司繼續採用雲端解決方案來簡化其測試流程，LambdaTest 的綜合方法將其置於品質保證創新的前線，強化其在龐大而不斷發展的市場中的領導地位。

LambdaTest 成立於 2017 年，在之前的幾輪融資中已從頂尖投資人手中募集了近 7,000 萬美元，其中包括 Premji Invest、Sequoia Capital India、Titanium Ventures、Leo Capital Holdings 和 Blume Ventures。

編輯注意事項

LambdaTest 簡介

LambdaTest 是一個智能、全通道的軟件品質保證平台，可讓企業透過 AI 驅動的雲端測試編寫、協調和執行加快產品的上市時間。超過 130 個國家/地區的 15,000+ 客戶和超過 300 萬用戶紛紛信賴 LambdaTest 來滿足其測試需求。

瀏覽器和應用程式測試 雲端允許用戶在 5000 多個不同的瀏覽器，實際設備和操作系統環境中對 Web 和移動應用程序進行手動和自動化測試。

HyperExecute 可協助客戶在雲端中執行和協調任何架構和程式設計語言的測試網格，以極快的速度縮短質量測試時間，協助開發人員更快地開發軟件。

如欲更多資料，請瀏覽：https://lambdatest.com

Avataar Ventures 簡介

Avataar 是一間處於成長階段的營運型創業投資基金，積極地與傑出的區域科技領導型 B2B 和 SaaS 創業公司合作，以重新創造、擴大規模並轉型為成功、持久的全球企業。我們相信，印度和東南亞有希望轉型為 B2B 產品國家，為世界而建設！我們相信可以為當地創造一個新的企業家與創投公司之間的方程式：在這個方程式中，我們捲起衣袖，與創辦人一起在戰壕中並肩作戰。他們的熱情和想法，加上我們的經驗和網絡，有助加速每間投資組合公司的規模，擴大成功方程式。欲了解詳情，請瀏覽：http://avataar.vc/

Qualcomm Ventures 簡介

自 2000 年以來，Qualcomm Ventures 透過 Qualcomm Ventures LLC 或其關聯實體，對有潛力大幅改變我們世界的科技公司作出策略性投資。作為全球投資者，我們希望幫助企業家建立革命性的業務，重塑我們周圍的世界。欲了解詳情，請瀏覽：www.qualcommventures.com.

SOURCE LambdaTest