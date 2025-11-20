LambdaTest 獲評為 2025 年 Gartner®「人工智能增強軟件測試工具 Magic Quadrant™」挑戰者

評估基於願景完整性及執行能力

印度諾伊達及三藩市 2025年11月20日 /美通社/ -- 領先業界的 AI 代理品質工程平台 LambdaTest 宣佈，在 Gartner® 首屆 2025 年「人工智能增強軟件測試工具 Magic Quadrant™」報告中，獲評為「挑戰者」。可按此免費查閱這份研究報告的副本。

隨著 AI 代理在開發人員工作流程中日趨普及，LambdaTest 最近推出的 Agent-to-Agent（代理對代理）測試平台正在重塑企業測試及驗證 AI 代理的方式，範疇涵蓋對話流程準確性、意圖識別，以至語氣一致性及複雜推理能力。鑑於 AI 應用程式日益精密，傳統測試方法已難以追趕其動態變化的步伐，LambdaTest 的創新技術正正填補了這項關鍵缺口。

建基於此創新，LambdaTest 的 AI 代理測試雲端平台透過智能自動化及編排，賦能品質工程團隊加速測試週期。藉由 AI 驅動的測試建立、管理及執行，團隊可實現更快的反饋循環、更高的測試準確度及更佳的品質流程效率，協助企業大規模交付完美無瑕的數碼體驗。此外，平台提供的 MCP 伺服器讓團隊能將其 AI 助手與 LambdaTest 平台無縫整合，顯著縮短錯誤篩查及排解疑難的時間。透過 MCP 伺服器，用戶可在 HyperExecute、Automation Cloud、Accessibility Testing Cloud 及 Visual Testing Cloud 上跨平台運行及編排測試。

隨著企業在 AI 增強軟件測試中愈加重視協作及服務質素，LambdaTest 將持續深化其「以客為先」的方針，專注於提供迅速回應的支援及無縫的服務交付。

「品質工程的演變速度前所未見，而 AI 正處於這場變革的核心。」LambdaTest 行政總裁兼聯合創辦人 Asad Khan 表示，「我們相信，獲評為 2025 年 Gartner®『人工智能增強軟件測試工具 Magic Quadrant™』挑戰者，印證了我們的承諾——透過結合 AI 原生創新技術、速度、可擴展性，以及交付卓越數碼體驗的信心，重新定義團隊處理品質工程的方式。」

如欲了解更多關於 LambdaTest 的 AI 原生品質工程平台，請瀏覽 https://www.lambdatest.com/。

參考資料： Gartner, Magic Quadrant for AI-Augmented Software Testing Tools, By Joachim Herschmann, Sushant Singhal, Ross Power, C.A. Swan, 6 October 2025.

GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標和服務標誌。Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其關聯公司的註冊商標，經許可在此處使用。保留所有權利。

Gartner 並不承認其研究刊物所述的任何供應商、產品或服務，也不建議科技用戶僅選擇評級最高或其他名稱的供應商。Gartner 研究出版品載列 Gartner 研究組織的觀點，不應被視為事實陳述。Gartner對本研究不作任何明示或暗示保證，包括任何銷售或適合特定用途的保證。

LambdaTest 簡介

LambdaTest 是生成式人工智能驅動的質素工程平台，協助團隊進行更智能兼更聰明的測試，並更快地傳送。此平台專為擴展而構建，並提供具備超過 10,000 個真實裝置和超過 3,000 個瀏覽器的全端測試雲端。

LambdaTest 具備人工智能原生測試管理、MCP 伺服器和代理為本自動化，而支援 Selenium、Appium、Playwright 和全部主要架構。人工智能代理（例如 HyperExecute 和 KaneAI 等）利用超過 120 個整合，實現無縫自動化測試。這將人工智能和雲端的力量帶進您的軟件測試工作流程。

LambdaTest 代理加速整個 SDLC（從測試規劃和創作到自動化、基礎設施、執行、RCA 和報告）的測試。

如欲更多資料，請瀏覽：https://lambdatest.com

SOURCE LambdaTest