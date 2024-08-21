LambdaTest 推出 KaneAI：首個端對端 AI 測試代理程式，開創品質工程新時代

LambdaTest 的 KaneAI 是一款首款 AI 測試助理，具有業界首屈一指的 AI 功能，例如測試撰寫、管理和調試功能，從頭開始為為高速的品質工程團隊打造。KaneAI 允許用戶使用自然語言創建和發展複雜的測試用例，大大減少開始測試自動化所需的時間和專業知識。由於測試使用自然語言，因此還為不同人員提供參與測試案例建立過程的機會。

結合了智能測試計劃、AI 驅動的測試修復和進階條件聲明等內置功能，KaneAI 支持複雜的工作流程，並確保全面的測試覆蓋範圍。

KaneAI 結合智慧型測試規劃、AI 驅動的測試癒合以及進階的條件判斷等內建功能，可支援複雜的工作流程，並確保全面的測試涵蓋範圍。此外，這款測試助理還允許跨所有主要框架導出多語言代碼，以及獨特的指令到代碼和程式碼到指令翻譯功能。這樣可以輕鬆維護規模測試，並確保能夠滿足最複雜的測試要求。

KaneAI 還透過其人工智能驅動的測試可觀測性和實時 RCA（根原因分析）功能徹底改變了調試過程。這有助大型分散式工程團隊最大限度地減少應用程式停機時間並加速發行週期，而不影響產品品質。

KaneAI 進一步與現有工作流程無縫整合，支援 Jira、Slack、GitHub 動作和微軟團隊等熱門工具，是任何測試工具包中的寶貴補充。

「在過去 6 年間，我們聽到用戶關於如何解決測試挑戰的反饋。KaneAI 是我們團隊以創新方法解決這問題的成果。工程和產品團隊花了一年多時間來打造這款革命性產品，並突破了質量工程中可能的界限，確保 KaneAI 的每個方面都可以滿足測試團隊每天面臨的真實挑戰。這旅程是關於開發 AI 驅動的測試代理程式，並重新想像測試自動化的可能性，」LambdaTest 共同創辦人兼行政總裁 Asad Khan 表示：

「KaneAI 彰顯出 LambdaTest 對改革質量工程的堅定承諾。我已經領導技術公司二十年，因此我看到軟體開發團隊努力跟上快速變革的速度，並在提供頂級產品時保持反應敏捷。KaneAI 能改變遊戲規則，解決品質工程團隊面臨的大規模挑戰。透過此產品，LambdaTest 破壞了傳統測試生態系統。以 NLP 為基礎的測試編寫基本上突破傳統測試工作流程，並使產品經理、開發人員和測試人員能夠將持續測試無縫整合到 DevOps 工作流程中。」CheckMarx 行政總裁 Sandeep Johri 表示。

隨著 KaneAI 的推出，LambdaTest 已成為滿足所有端對端軟體質量工程需求的綜合解決方案。從測試計劃、編寫、執行、分析和報告，LambdaTest 現在涵蓋了所有功能以及其核心功能，包括提供雲端環境，以便在真實裝置和瀏覽器上執行測試。此外，由 AI 驅動的測試智能提供寶貴的見解，確保質量保證的穩固整合方法。

KaneAI 的私人測試版將於 2024 年 8 月 21 日起推出。有興趣保持領先地位的優質工程團隊可以在 KaneAI 註冊搶先體驗。

要了解有關 KaneAI 及其獨特產品的更多資訊，請瀏覽：https://www.lambdatest.com/kane-ai。

LambdaTest 簡介

LambdaTest 是一個智能且多渠道的軟件品質保證平台，可讓企業透過 AI 驅動的雲端測試編寫、協調和執行加快上市時間。130 多個國家/地區的 10000 多名企業客戶和 200 多萬名用戶，均信賴 LambdaTest 來滿足其測試需求。

瀏覽器和應用程序測試 雲端允許用戶在 5000 多個不同的瀏覽器，實際設備和操作系統環境中對 Web 和移動應用程序進行手動和自動化測試。

HyperExecute 可協助客戶在雲端中執行和協調任何架構和程式設計語言的測試網格，以極快的速度縮短質量測試時間，協助開發人員更快地開發軟件。

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SOURCE LambdaTest