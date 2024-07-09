LambdaTest 宣佈召開第三屆測試 Testµ (「TestMu」) 大會

「我期待在即將舉行的 Testµ 2024 上與全球測試社區進行交流、學習和建立人際關係網絡」，5 Elements Learning 創始人兼 2024 Testµ 大會的講者 Pallavi Sharma 表示。「這次大會提供了一個獨特的機會，讓我們與志同道合的人士探索軟件測試和網絡方面的前沿發現，攜手共建我們蓬勃發展的行業未來。本屆大會的講者陣容著實令人充滿期待，Testµ 是一個由 LambdaTest 發起的線上、以社群為本的研討會，無論你身在何處都可以隨時加入我們」，她續稱。

為期三天的 Testµ 大會將舉辦 50 多個互動會議、研討會和小組討論，涵蓋多個主題，例如 Gen AI 測試、行動測試、視覺回歸、API 測試等。此等會議旨在鼓勵深入探討建立優良測試文化、行業趨勢以及實踐學習，並著重實用、真實世界的應用和策略性見解。

「我們很高興迎來第三屆旗艦社區活動。Testµ 2024 大會已準備為測試社群提供前所未有的價值。今年，我們非常榮幸邀請到業界領袖和社群佈道者，共同分享他們在軟件測試領域的知識」，LambdaTest 行政總裁兼創始人 Asad Khan 表示。「召開此等會議的目的不僅探討現今的科技進步，還會協助參加者裝備自己應對未來的挑戰。透過互動會議、協作研討會和主題演講，我們旨在提供可行的見解，使測試人員和開發人員能夠實施有效的策略，並在他們的團隊和項目中促進創新。」

大會能給參與者提供機會，讓他們可以與同行交流、參與業界專家主導的研討會及教學課程，以及參加精彩挑戰贏取獎品。此外，與會者將有機會見證目前改變測試行業的最新工具和技術的實時示範。超過 40 個合作夥伴將參加會議，包括 Accenture、Wipro 和 Datadog 等領先的科技組織，他們會設置虛擬攤位和展示自己的創新和新產品。

如欲報名參加大會，並了解有關 Testµ 大會的更多資訊，包括活動時間表、講者和所涵蓋的主題，請瀏覽：https://www.lambdatest.com/testmuconf-2024

關於 LambdaTest

LambdaTest 是一個智慧且全通道的企業執行環境，可透過即時測試協調 (JITTO) 協助企業大幅縮短產品上市時間，確保能發布合格的產品並加速數碼轉型。130 多個國家/地區的 10000 多個企業客戶和 200 多萬用戶，依靠 LambdaTest 來滿足他們的測試需求。

「 瀏覽器和應用程式測試 雲端」(Browser & App Testing Cloud) 協助用戶在 3,000 多個不同的瀏覽器，實際裝置和操作系統環境中，手動和自動化測試 Web 和移動應用程式。





雲端」(Browser & App Testing Cloud) 協助用戶在 3,000 多個不同的瀏覽器，實際裝置和操作系統環境中，手動和自動化測試 Web 和移動應用程式。 HyperExecute 可協助客戶在雲端中執行和協調任何架構和程式設計語言的測試網格，以極快的速度縮短質量測試時間，協助開發人員更快地開發軟件。

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