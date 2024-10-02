LANDI Global旗艦產品C20 Pro面世

LANDI Global 深入洞察市場智能終端發展需求，此次推出C20 Pro，完美填補了之前市場鮮有「集性能、耐用和美學集合一身的智能終端產品」的空缺。

C20 Pro配備高通八核處理器和Android 13操作系統，C20 Pro確保了快速可靠的交易處理。其先進的連接選項，包括雙頻Wi-Fi、藍牙5.0和4G支持，確保靈活操作，適用於各種零售環境。產品穩固而優雅的設計不僅能提升店鋪氛圍，還能在高流量的零售環境中高效運轉。

滿足客戶需求

經調研，運行高效、功能齊全和安全可靠，是當今零售商對其POS系統的核心需求。針對此，C20 Pro應運而生。

這款產品，同時提供快速交易處理、多樣連接和外設支持，使其能夠適應各種零售場景。 高分辨率、高清晰度的FHD顯示屏提供圖像細膩，色彩鮮艷的視覺效果，提升客戶互動和整體用戶體驗。

產品優勢和增值服務

C20 Pro憑借其高通八核處理器、Android 13操作系統、創新的Soft POS功能以及先進的連接選項和高分辨率顯示屏，綜合實力在眾多同類產品中脫穎而出。

C20 Pro可廣泛應用在多種零售場景，精簡的結賬流程、靈活可靠的應用，良好的用戶體驗，讓零售商在零售處理中享受便利，提升交互體驗，同時也在成本上廣為受益。

除了技術和外觀設計上的優勢，LANDI Global還致力於為C20 Pro提供全面的售後服務和軟件更新。C20 Pro客戶將受益於持續的售後支持，確保其設備始終具備最新的功能和安全增強功能。

關於LANDI Global

LANDI Global是支付解決方案及商用設備領域的領導者。LANDI每年出貨數百萬台POS設備，累計交付超過一億台。LANDI的產品組合包括：為銀行和收單機構提供PCI支付設備、安卓和Windows ECR 設備，以及可通過Google認證的室內/室外移動支付設備。致力於創新和質量，LANDI積極投身塑造商業的未來。

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SOURCE LANDI Global