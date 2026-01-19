LANDI Global推出新一代P系列支付產品組合，慶賀創新徵程20載

此次產品發佈是兩年多來密集研發的成果，旨在滿足全球金融和零售行業不斷變化的安全與性能需求。

LANDI的DNA中深深融合了全球產業規模與本地化深度服務。憑借20年的行業領先地位及全球部署超過1.3億台終端的深厚積澱，LANDI充分運用其無可比擬的經驗，確保在提供世界級創新成果的同時，更以唯一真正扎根本地的強大能力，精準滿足各區域市場的差異化需求。

P系列：完整的新一代支付產品組合

新的P系列將二十載經過實地驗證的專長與前沿科技完美融合。該系列產品專為高性能和安全交易而設計，搭載最新的安卓14操作系統，並獲得PCI v7.x安全認證。產品組合中的不同產品系列全面覆蓋現代商戶的各類需求：

P10系列： 該產品具備無線與台式兩種配置，展現出無與倫比的多功能性，在提供智能的基礎支付功能的同時，絲毫不妥協於業界頂尖的安全性能與運行表現。

P20系列： 在觸屏當道的時代，鍵盤依舊魅力不減。P20將5英吋高清觸控屏與實體按鍵巧妙結合，帶來自信的觸感體驗，P20-R則專為高強度零售環境打造，具備卓越的可靠性。

P30系列：支付性能與前沿便捷性在此完美交融。該產品系列配備6.5英吋高清炫彩大屏，帶來沉浸式交互體驗，更提供雙屏版本及11英吋平板機型，全方位滿足支付場景與商業需求的深度融合。

一個生態系統、一個願景

LANDI Global首席執行官Patrice Le Marre表示：「在LANDI，我們的願景遠不止於硬件。我們致力於通過技術與穩固的合作夥伴關係，賦能全球商業生態系統。通過將綜合解決方案與全球合作夥伴網絡加以整合，我們確保每個支付觸點都能實現無縫、安全的交易，加速推動支付、商業應用及數字服務在收銀環節的深度融合。」

LANDI簡介

LANDI成立於2005年，是支付、收銀及移動領域領先的智能POS終端供應商，在中國市場佔據領先地位，擁有700餘項專利，累計部署終端設備達1.3億台。自2022年獨立運營以來，LANDI加速全球業務拓展，為全球數字化轉型提供有力支持。

