LANDI Global發布旗艦產品Cx20：通過新一代Windows終端提升業務效率和客戶體驗

市場需求驅動創新

Cx20 旨在滿足全球對基於Windows的桌面POS機不斷增長的需求。

隨著許多設備仍在運行Windows系統，而Windows 10的支持即將終止，許多企業正在尋求便捷的遷移路徑，以順利過渡到兼容Windows 11的POS機解決方案。Cx20能夠與現有的Windows應用程序和後端系統無縫集成，確保操作不受干擾並實現最大兼容性。

為滿足業務需求而打造

Cx20專為滿足企業需求而設計，具備強大的性能、穩健的連接能力和用戶友好的設計。

它搭載先進的工業控制芯片，在Windows 11 IoT LTSC上運行，受益於微軟長達10年以上的長期支持，為高需求的工作負載和高效的多任務處理提供穩定的性能。

Cx20支持Wi-Fi 6e和1000M以太網，實現無縫連接，確保持續且可靠的連接性，這對於不間斷的業務運營至關重要。

其15.6英寸IPS多點觸控顯示屏，分辨率為1920x1080，確保了清晰的視覺效果和直觀的用戶體驗。

卓越的性能和為客戶帶來的好處

Cx20搭載六核英特爾®i3-1215U處理器，最高運行速度可達4.4GHz。它兼容 Windows 11 IoT，能夠出色地處理高需求的工作負載和多任務操作，是企業理想的POS機解決方案。

內存配置從基礎的8GB + 256GB 起步，確保靈活性以滿足各種運營需求，同時在處理復雜任務時保持流暢的用戶體驗。Cx20配備集成式80mm熱敏打印機，具有自動切割技術，確保高效打印。此外，LANDI的專利自動恢復技術能自動解決卡紙問題，確保服務不中斷。

獨特的競爭優勢

Cx20以其前沿設計與高性能功能的完美結合而脫穎而出。

它配備最新的英特爾®處理器和大容量內存選項，提供流暢的操作體驗和高效的多任務處理能力，非常適合高要求的零售和酒店環境。

Cx20采用超薄的三角形底座設計，提升了穩定性和外觀的時尚感。機身厚度僅為4毫米，屏幕厚度為8毫米，完美結合了最先進的技術。

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SOURCE LANDI Global