Lanvin Group（復朗集團）2024年上半年營收為1.71億歐元

宏觀環境及行業挑戰沖擊上半年業績表現

復朗集團 2024年上半年實現營收1.71億歐元，同比下降20%。

集團毛利率基本穩定，下降 1個百分點至57.5%；受益於正價銷售售罄率提升和戰略性庫存管理，Lanvin、St. John和Caruso毛利率均取得顯著增長。

全球奢侈品市場疲軟， EMEA地區和大中華區的收入受到影響顯著，批發渠道承壓；Lanvin品牌在除大中華區外的亞太地區取得9%的強勁增長。

Wolford收入及毛利率因與新物流供應商整合的問題導致發貨延遲而受到影響；Sergio Rossi策略性調整第三方代工生產占比，導致收入下降。

2024年上半年，集團進行多項戰略行動，確保品牌全球長期競爭力，Lanvin品牌任命Peter Copping為新任藝術總監；Wolford任命Regis Rimbert為首席執行官；Sergio Rossi優化生產和供應鏈管理。

集團經調整 EBITDA維持穩定，相較於去年同期僅下降120萬歐元，主要得益於在成本控制上的積極措施。

集團各品牌繼續致力於改善成本結構，並持續策略性投入於未來營銷活動。

紐約2024年8月26日 /美通社/ -- 全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團） (紐交所代碼：LANV，簡稱「集團」) 今天公布了其2024年上半年財報。 集團旗下品牌包括Lanvin、Wolford、Sergio Rossi、St. John和Caruso。盡管全球奢侈品市場面臨宏觀經濟壓力，集團持續推進創新戰略，專注於品牌的長遠發展。

2024年上半年，復朗集團實現營收1.71億歐元，較2023年同比下降20%。但集團通過積極的策略調整，繼續展現了穩健的經營基礎和強大的成本控制能力。通過在各品牌實施了有效的成本優化措施，集團2024年上半年實現毛利9,838萬歐元，毛利率保持在57.5%，體現了復朗集團在挑戰中的韌性與可持續增長的潛力。

復朗集團董事長黃震先生表示：「2024年上半年我們面臨著充滿挑戰的市場環境。盡管我們預計短期內這種情況仍會持續，但我們堅定致力於集團的長期發展和盈利能力。」

復朗集團首席執行官陳健豪先生表示：「上半年批發渠道的挑戰加劇了全球奢侈品市場疲軟。以適應當前市場環境，在專注投入市場營銷計劃的同時，我們進一步合理化各項成本。此外，新加入團隊的創意領導者將持續執行產品策略並投資於產品開發。盡管短期內市場仍將面臨壓力，我們將繼續投資於品牌的發展，以在市場復蘇時抓住機遇。」

2024 年上半年業績回顧

復朗集團2024年上半年 未經審計收入 按品牌，千歐元 收入 增長率 % 復合增長率 % 2022 2023 2024 2023H1 vs 2022H1 2024H1 vs 2023H1 22 H1 –24 H1 H1 H1 H1 Lanvin 63,949 57,052 48,272 -10.8 % -15.4 % -13.1 % Wolford 54,261 58,802 42,594 8.4 % -27.6 % -11.4 % St. John 41,924 46,663 39,981 11.3 % -14.3 % -2.3 % Sergio Rossi 26,969 33,019 20,404 22.4 % -38.2 % -13.0 % Caruso 14,919 19,926 19,734 33.6 % -1.0 % 15.0 % 品牌合計 202,022 215,462 170,985 6.7 % -20.6 % -8.0 %













合並抵消 -322 -925 -9 187.3 % -99.0 % -83.3 % 集團總計 201,700 214,537 170,976 6.4 % -20.3 % -7.9 %

復朗集團2024年上半年 未經審計關鍵財務指標，千歐元 2022 2023 2024 H1 % H1 % H1 %













營業收入 201,700 100.0 % 214,537 100.0 % 170,976 100.0 % 毛利 112,743 55.9 % 125,454 58.5 % 98,378 57.5 % 邊際收益 5,933 2.9 % 14,854 6.9 % -7,213 -4.2 % 經調整 EBITDA -35,519 -17.6 % -40,916 -19.1 % -42,111 -24.6 %

經營亮點

持續成本優化舉措有效維持毛利率水平： 盡管受到宏觀及行業因素挑戰，因成本效率改善，集團毛利率僅下降1%。由於正價銷售售罄率、庫存管理和渠道組合的提升Lanvin毛利率上升2%，St. John上升7%，Caruso上升3%。盡管收入下降，Sergio Rossi毛利率相對保持平穩，Wolford毛利率下降主要受到與新物流供應商整合延遲以及庫存清理的影響。

盡管受到宏觀及行業因素挑戰，因成本效率改善，集團毛利率僅下降1%。由於正價銷售售罄率、庫存管理和渠道組合的提升Lanvin毛利率上升2%，St. John上升7%，Caruso上升3%。盡管收入下降，Sergio Rossi毛利率相對保持平穩，Wolford毛利率下降主要受到與新物流供應商整合延遲以及庫存清理的影響。 集團經調整 EBITDA相較於去年同期僅下降3% ： 在面臨收入下滑的同時，各品牌及時有效采取降本增效措施，集團經調整息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）由負4,092萬歐元下降至負4,211萬歐元。集團在上半年及時提供各項資源並與品牌管理層充分協調調整，渡過艱難的市場環境。

： 在面臨收入下滑的同時，各品牌及時有效采取降本增效措施，集團經調整息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）由負4,092萬歐元下降至負4,211萬歐元。集團在上半年及時提供各項資源並與品牌管理層充分協調調整，渡過艱難的市場環境。 Lanvin品牌任命新藝術總監： 2024年6月，Lanvin宣布Peter Copping將於下半年加入，擔任新任藝術總監。Copping先生對Lanvin的傳統充滿熱忱，並具有深刻的理解，同時具備豐富的行業經驗。他將指引品牌未來男女裝的創意方向，並將在2025年呈現他對Lanvin的全新願景。

2024年6月，Lanvin宣布Peter Copping將於下半年加入，擔任新任藝術總監。Copping先生對Lanvin的傳統充滿熱忱，並具有深刻的理解，同時具備豐富的行業經驗。他將指引品牌未來男女裝的創意方向，並將在2025年呈現他對Lanvin的全新願景。 品牌高管任命： 2024年6月，Wolford任命Regis Rimbert為品牌的新任首席執行官。Rimbert先生在時尚行業擁有超過20年的經驗，曾在零售、線上和國際運營方面領導過多項變革性舉措。

2024年6月，Wolford任命Regis Rimbert為品牌的新任首席執行官。Rimbert先生在時尚行業擁有超過20年的經驗，曾在零售、線上和國際運營方面領導過多項變革性舉措。 Lanvin Lab 2.0： Lanvin與著名當代藝術家 Erwin Wurm合作成功推出了第二期Lanvin Lab，形式采用了擬人化形象創作Lanvin Lab雕塑，Lanvin標志性的貓包鉛筆盒手袋和Cash運動鞋元素同時融入作品其中，目前正在進行大中華區五個城市的巡展。

2024年上半年財務表現回顧

收入

2024年上半年，集團實現收入1.71 億歐元，同比下降20%。直營渠道（DTC）收入下降14%，批發渠道收入下降30%。其他渠道（包括特許權使用費和清倉收入）因Lanvin清倉庫存的減少而下降15%。按地域看，EMEA地區下降27%，大中華區下降24%（除大中華區外的亞洲地區下降7%），北美地區下降11%。

收入下降的主要原因為全球市場的疲軟以及來自批發渠道的挑戰。此外，Wolford在與新物流供應商整合中受到阻礙導致發貨延遲，Sergio Rossi因策略性減少第三方代工生產導致收入下降。

毛利潤

集團毛利潤為9,838萬歐元，毛利率為58%，相比2023年上半年的1.25億歐元和59%毛利率有所下降。集團將繼續專注於規模化發展、產品組合優化及銷售渠道管理，以推動毛利率的增長。

邊際收益（1）

集團邊際收益為負721萬歐元。集團致力於保持品牌的長期發展，品牌營銷的支出投入導致上半年短期邊際收益有所降低。集團已采取措施進一步削減成本。

經調整EBITDA

集團經調整EBITDA下降至負4,211萬歐元，較2023年上半的負4,092萬歐元有所減少，主要原因為營收下降，同期固定行政費用的減少抵消了一部分收入下降對經調整EBITDA的影響，行政費用占收入比從36%降至34%。上半年，集團有效降低成本以減輕收入下降的影響。

分品牌經營情況

Lanvin：收入從2023年上半年的5,705萬歐元下降至2024年上半年的4,827萬歐元，主要由於全球奢侈品消費疲軟以及批發市場放緩帶來的挑戰。線下零售渠道（包括精品店和奧特萊斯）僅下降3%，整體直營渠道下降10%；批發渠道下降23%。

從全球來看，EMEA區域的下降幅度最大達21%，主要受歐洲批發業務收入下滑影響。北美和亞太地區收入均下降9%，其中大中華區下降14%；除大中華區外的亞太地區實現了9%的正增長。

毛利潤從3,196萬歐元下降至2,800萬歐元。毛利率從56%提升至58%，主要得益於正價商品售罄率增加及戰略性庫存管理。邊際收益從2023年上半年的負483萬歐元下降至2024年上半年的負939萬歐元。

2024年6月，Lanvin宣布Peter Copping將於9月加入擔任藝術總監。品牌期待通過這一重要任命，在2025年推出Copping先生首個系列的同時進一步推動品牌發展，強化市場影響力。

2024年下半年，Lanvin將積極通過各項舉措增加零售和數字渠道的客流量，並通過提升運營成本效率，改善直營渠道的盈利能力。品牌還將繼續強化皮具和配飾產品線，並將進一步在各個產品類別推出受季節因素影響較小的產品。

Wolford：收入從2023年上半年的5,880萬歐元下降至2024年上半年的4,259萬歐元，下降幅度為28%。收入下降的主要由於與新物流供應商整合延誤影響發貨。此外，歐洲批發市場的挑戰也對收入造成影響。

在渠道層面，直營渠道下降14%，批發渠道下降53%。從地區看，EMEA地區的下降幅度最大為34%，北美下降10%，亞太地區下降24%，其中大中華區下降20%。

毛利率從72%下降至63%，主要受到物流及庫存清理的影響。邊際收益為負812萬歐元。

在上半年，Wolford任命Regis Rimbert為首席執行官。Rimbert先生在奢侈時尚領域擁有豐富的經驗，他將在下半年推動一系列改革舉措，以實施可持續的發展模式，優化供應鏈和分銷網絡，並專注於品牌定位和營銷，改善客戶體驗。

Sergio Rossi：收入從2023年上半年的3,302萬歐元下降至2024年上半年的2,040萬歐元，降幅38%。品牌在其最大市場EMEA地區的收入下降49%，亞太地區下降22%，其中大中華區下降34%。收入下降的原因為批發市場的持續疲軟以及策略性減少第三方代工生產。直營渠道整體下降17%，電商渠道下降2%。包括第三方代工生產在內的批發收入下降60%。

上半年整體毛利率為50%，與2023年上半年持平，得益於渠道組合的變化以及批發收入的下降，特別是第三方代工生產比重的降低。邊際收益從578萬歐元下降至73萬歐元。收入下降的影響與成本控制措施部分抵消，邊際收益保持為正。

2024年下半年，品牌將通過多項舉措和供應鏈改革推動成本效率提升。同時，Sergio Rossi將繼續優化其零售網絡和費用管理。

品牌還計劃在新任創意總監Paul Andrew到來之際開展新一輪推廣計劃，以宣傳品牌的傳統和其經典鞋履款式。品牌已在2024年7月宣布，Paul Andrew將在下半年加入。

St. John：收入從2023年上半年的4,666萬歐元下降至2024年上半年的3,998萬歐元，下降幅度為14%。各個銷售渠道的降幅較為接近，直營渠道（含電商）下降15%，批發渠道下降13%。由於市場普遍疲軟，其最大的市場北美地區下降10%，而亞太地區（收入占比不到10%）下降46%。

毛利率顯著增長，從62%提升至69%，主要得益於正價銷售產品比例的增加和銷售渠道結構優化。邊際收益率保持在12%，得益於高效的營銷活動降低了收入下降帶來的影響。在2024年下半年，品牌將繼續推動發展其基本款產品線，並進一步優化其零售網絡和運營成本。

Caruso：盡管全球奢侈品和批發市場環境充滿挑戰，Caruso上半年收入相比去年同期僅下降1%。Caruso的第三方代工業務表現略顯疲軟，但其自主品牌 業務增長21%，成衣和定制產品的銷售表現尤其強勁。

得益於內部生產效率的提升和外包的減少，毛利潤從523萬歐元增長至572萬歐元，毛利率從26%提升至29%。邊際收益也從439萬歐元增長至479萬歐元，邊際收益率從22%提升至24%。

在2024年下半年，品牌將繼續通過客戶開發擴展其第三方代工業務。

2024年全年展望

集團預計2024年下半年持續面臨挑戰，將繼續在成本控制和運營效率提升方面采取積極措施。Lanvin和Sergio Rossi計劃進一步加強市場推廣，Peter Copping及Paul Andrew的加入，也將進一步為2025年的新品創意做好布局。

集團將繼續通過市場營銷活動保持收入健康增長，提升品牌影響力，並策略性擴大其門店網絡。

注： 所有百分比變化均基於實際匯率計算。

注：本公告包含某些非國際財務報告准則財務指標，如邊際收益、邊際收益率、經調整營業利潤、經調整EBIT和經調整EBITDA。更多信息，請參見「非國際財務報告准則財務指標和定義」部分。

(1) 邊際收益定義為收入扣除直接成本和銷售及市場營銷費用。

年度中期報告

我們的年度中期報告包括截至2024年6月30日的財務報表，可從集團投資者關系網站（ir.lanvin-group.com）的"Financials / SEC Filings"頁面或SEC網站 (www.sec.gov)下載。

電話會議

如之前公布，今天美國東部時間8:00/中國時間晚上8:00/歐洲時間下午2:00，集團將舉行網絡直播和電話會議，分享和探討2024年上半年業績及下半年展望。管理層將參考一份特定的幻燈片演示材料，該材料將在電話會議當天提供，請登錄集團投資者關系網站（https://ir.lanvin-group.com）的"EVENTS"頁面查看。請點擊以下鏈接注冊，參與我們的電話會議：

注冊鏈接：https://dpregister.com/sreg/10191932/fd4d899a20

電話會議重播將在會議後約一小時內開放，2024年9月2日前可撥入如下號碼收聽重播：

美國地區免費電話：1-877-344-7529

國際免費電話：1-412-317-0088

加拿大免費電話：855-669-9658

重播訪問代碼：9453870

會議的直播和回放以及會議材料均可通過集團的投資者關系網站收看和獲取：https://ir.lanvin-group.com

關於Lanvin Group

Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，2022年12月15日起以"LANV"為代碼在紐約證券交易所上市交易。復朗集團旗下品牌包括法國歷史悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利高奢貼身服飾品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國奢華女裝品牌St. John以及意大利高端男裝制造商Caruso。憑借創新理念和與行業領先合作伙伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入了解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往https://ir.lanvin-group.com。

前瞻性陳述

本通訊（包括所載「2024全年展望」部分），包含「前瞻性陳述」（依《1995 年私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款定義）。前瞻性陳述通常附有如下詞語：「相信」、「或」、「將」、「估計」、「繼續」、「預料」、「有意」、「預期」、「應當」、「將會」、「計劃」、「預計」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「預測」，及預測或表明未來事件或趨勢或非歷史事項陳述的類似表達。該等前瞻性陳述包括但不限於，有關其他財務及業績指標和對市場機遇的估計和預估。該等陳述基於各種假設，不論是否在本通訊中指明，並基於復朗集團相關管理層的現有預期，並非對實際業績的預測。該等前瞻性陳述僅用作說明目的，投資人不得將其作為擔保、保證、或對事實或概率明確表述而加以依賴。實際事件及形勢很難或不可能被預測，且與假設不同。許多實際事件及形勢超出復朗集團的掌控。可能導致實際結果實質不同於前瞻性陳述明示或暗示結果的潛在風險和不確定性包括但不限於：不利於復朗集團從事之業務的變動；復朗集團的預計財務信息、預期增長率、盈利能力和市場機遇並不代表其實際或未來業績；增速管理；新冠疫情或類似公共衛生危機對復朗集團業務的影響；復朗集團維護其品牌價值、認可度及聲譽的能力，及識別和響應新的和不斷變化的客戶偏好的能力；客戶購物能力及欲望；復朗集團成功實施其業務戰略及計劃的能力；復朗集團有效管理其廣告及營銷費用並取得預期影響的能力；准確預測客戶需求的能力；個人奢侈品市場的激烈競爭；復朗集團的分銷渠道或該合作伙伴的中止；復朗集團協商、維系或續簽許可證協議的能力；復朗集團保護其知識產權的能力；復朗集團吸引及挽留合資格人士和維護手工藝的能力；復朗集團發展及維護其有效內控的能力；經濟形勢；未來融資結果；及不時向美國證監會申報之報告中所討論因素。如任一風險成為現實，或復朗集團的假設被證明是錯誤的，實際結果可能與該等前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。存在復朗集團目前未知，或認為現階段不構成重要性的額外風險可能導致實際結果實質不同於本前瞻性陳述。此外，本前瞻性陳述僅針對復朗集團對未來事件及看法截至本通訊日期的預期，計劃及預計。復朗集團預期，隨後的事件及進展可能導致其評估發生變動。然而，盡管復朗集團可選擇在未來某個時點更新該等前瞻性陳述，復朗集團明確排除任何如此行事的義務。該等前瞻性陳述不得作為代表復朗集團對本通訊日後任何日期相關情形的評估而加以依賴。為此，不得過度依賴前瞻性陳述。

非國際財務報告准則財務指標的使用

本通訊包括部分非國際財務報告准則財務指標，如邊際收益、邊際收益率、經調整營業利潤、經調整EBIT，以及經調整EBITDA。這些非國際財務報告准則計量方式作為額外補充，不能替代或優於根據國際財務報告准則編制的財務表現計量方式，也不應被視為淨利潤、營業收入 或根據國際財務報告准則或其衍生的任何其他表現計量方式的替代。非國際財務報告准則 計量方式與其最直接可比的國際財務報告准則對應指標的調節表附載於本通訊的附錄。復 朗集團認為，這些非國際財務報告准則的財務業績指標為復朗集團投資人提供有用的補充 信息。復朗集團認為，使用這些非國際財務報告准則財務指標為投資者提供額外途徑，可 用於評估復朗集團的財務指標與其他類似公司的預期經營業績和趨勢，及將復朗集團的財 務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資人提供類似的非國際財務報告准則 財務指標。然而，在使用這些非國際財務報告准則計量方式及最接近國際財務報告准則的 同等計量方式方面存在局限性。例如，其他公司可能以不同的方式計算非國際財務報告准 則指標，或者可能使用其他指標來計算其財務表現，因此復朗集團的非國際財務報告准則 指標可能無法與其他公司類似標題的指標直接比較。復朗集團不會單獨考慮這些非國際財 務報告准則措施，也不會將其作為根據國際財務報告准則確定的財務指標的替代。這些非 國際財務報告准則財務計量方式的主要局限性在於，其排除了國際財務報告准則要求在復 朗集團財務報表中記錄的重大費用、收益和稅項負債。此外，非國際財務報告准則財務計 量方式還存在固有限制，因為它們反映了復朗集團在確定非國際財務報告准則財務指標時 對哪些費用和收益需被排除或納入的判斷。為彌補這些局限性，復朗集團提供了與國際財 務報告准則結果相關的非國際財務報告准則財務指標。

問詢：

媒體 ：

Lanvin Group

Kimberly Zhang

[email protected]

投資者 ：

Lanvin Group

James Kim

[email protected]

附錄

復朗集團2024年上半年未經審計綜合損益表

千歐元 2022 2023 2024 H1 % H1 % H1 %













收入 201,700 100.0 % 214,537 100.0 % 170,976 100.0 % 銷售成本 -88,957 -44.1 % -89,083 -41.5 % -72,598 -42.5 %













毛利 112,743 55.9 % 125,454 58.5 % 98,378 57.5 % 銷售及營銷費用 -106,810 -53.0 % -110,600 -51.6 % -105,591 -61.8 % 綜合及行政費用 -75,771 -37.6 % -76,544 -35.7 % -58,065 -34.0 % 其他運營收入和費用 8,378 4.2 % -7,960 -3.7 % 5,457 3.2 %













經常性損益 -61,460 -30.5 % -69,650 -32.5 % -59,821 -35.0 % 非經常性費用 570 0.3 % 9,666 4.5 % 3,143 1.8 %













經常性虧損 -60,890 -30.2 % -59,984 -28.0 % -56,678 -33.1 % 淨財務費用 -8,080 -4.0 % -11,970 -5.6 % -13,187 -7.7 %













稅前虧損 -68,970 -34.2 % -71,954 -33.5 % -69,865 -40.9 % 所得稅收入 / （費用） 256 0.1 % -271 -0.1 % 489 0.3 %













期間淨虧損 -68,714 -34.1 % -72,225 -33.7 % -69,376 -40.6 %













邊際收益 (1) 5,933 2.9 % 14,854 6.9 % -7,213 -4.2 % 經調整營業利潤 (1) -69,838 -34.6 % -61,690 -28.8 % -65,278 -38.2 % 經調整 EBIT (1) -57,163 -28.3 % -67,679 -31.5 % -58,994 -34.5 % 經調整 EBITDA (1) -35,519 -17.6 % -40,916 -19.1 % -42,111 -24.6 %

復朗集團2024年上半年未經審計綜合資產負債表

千歐元 2023 2024 FY H1 資產



非流動資產



無形資產 210,439 211,818 商譽 69,323 69,323 物業、廠房及設備 43,731 42,972 使用權資產 128,853 139,126 遞延稅項資產 13,427 12,905 其他非流動資產 15,540 15,383

481,313 491,527 流動資產



庫存 107,184 106,809 應收賬款 45,657 35,436 其他流動資產 25,650 25,487 現金及銀行結余 28,130 18,308

206,621 186,040 資產合計 687,934 677,567





負債



非流動負債



長期借款 32,381 28,070 長期租賃負債 112,898 120,250 長期風險及費用撥備 3,174 3,932 長期雇員福利 17,972 17,320 遞延稅項負債 52,804 51,623 其他非流動負債 14,733 15,021

233,962 236,216 流動負債



應付賬款 78,576 81,052 銀行透支 280 429 短期借款 35,720 98,219 短期租賃負債 32,871 35,649 短期風險及費用撥備 6,270 5,273 其他流動負債 134,627 128,005

288,344 348,627 負債合計 522,306 584,843 淨資產 165,628 92,724 權益



歸屬母公司股東權益



股本 *(2) *(2) 庫存股 -65,405 -55,991 其他儲備 806,677 793,990 累計虧損 -571,931 -629,248

169,341 108,751 非控股權益 -3,713 -16,027 權益合計 165,628 92,724

復朗集團2024年上半年未經審計綜合現金流量表

千歐元 2022 2023 2024 H1 H1 H1







經營活動現金流出淨額 -51,825 -58,118 -33,483 投資活動現金流出淨額 -5,556 -28,531 -3,780 融資活動現金流入淨額 17,465 26,396 26,646 現金及等價物變動淨額 -39,916 -60,253 -10,617







期初扣除銀行透支後現金及現金等價物 88,658 91,749 27,850 匯兌損益 2,185 -649 646 期末扣除銀行透支後現金及現金等價物 50,927 30,847 17,879

Lanvin品牌2024年上半年未經審計關鍵財務數據(3)

千歐元 2022 2023 2024

23 H1 v 22 H1 24 H1 v 23 H1 22 H1 – 24 H1 CAGR H1 % H1 % H1 %























關鍵財務指標



















收入 63,949 100.0 % 57,052 100.0 % 48,272 100.0 %

-10.8 % -15.4 % -13.1 % 毛利 30,048 47.0 % 31,959 56.0 % 28,004 58.0 %







銷售及營銷費用 -34,360 -53.7 % -36,793 -64.5 % -37,389 -77.5 %







邊際收益(1) -4,312 -6.7 % -4,834 -8.5 % -9,385 -19.4 %





























營業收入 （按地區）



















EMEA 34,779 54.4 % 29,443 51.6 % 23,154 48.0 %

-15.3 % -21.4 % -18.4 % 北美 15,255 23.9 % 13,195 23.1 % 11,981 24.8 %

-13.5 % -9.2 % -11.4 % 大中華 12,362 19.3 % 11,092 19.4 % 9,527 19.7 %

-10.3 % -14.1 % -12.2 % 其他 1,553 2.4 % 3,322 5.8 % 3,610 7.5 %

113.9 % 8.7 % 52.5 %





















營業收入 （按渠道）



















DTC 30,879 48.3 % 26,780 46.9 % 24,072 49.9 %

-13.3 % -10.1 % -11.7 % 批發 30,799 48.2 % 23,022 40.4 % 17,639 36.5 %

-25.2 % -23.4 % -24.3 % 其他 2,271 3.6 % 7,250 12.7 % 6,561 13.6 %

219.3 % -9.5 % 70.0 %

Wolford品牌2024年上半年未經審計關鍵財務數據(3)

千歐元 2022 2023 2024

23 H1 v 22 H1 24 H1 v 23 H1 22 H1 – 24 H1 CAGR H1 % H1 % H1 %























關鍵財務指標



















收入 54,261 100.0 % 58,802 100.0 % 42,594 100.0 %

8.4 % -27.6 % -11.4 % 毛利 38,383 70.7 % 42,062 71.5 % 26,795 62.9 %







銷售及營銷費用 -40,337 -74.3 % -38,128 -64.8 % -34,916 -82.0 %







邊際收益(1) -1,954 -3.6 % 3,934 6.7 % -8,121 -19.1 %





























營業收入 （按地區）



















EMEA 38,202 70.4 % 40,083 68.2 % 26,453 62.1 %

4.9 % -34.0 % -16.8 % 北美 12,891 23.8 % 14,224 24.2 % 12,747 29.9 %

10.3 % -10.4 % -0.6 % 大中華 2,799 5.2 % 4,107 7.0 % 3,274 7.7 %

46.7 % -20.3 % 8.2 % 其他 370 0.7 % 388 0.7 % 120 0.3 %

4.9 % -69.1 % -43.0 %





















營業收入 （按渠道）



















DTC 39,102 72.1 % 39,453 67.1 % 33,812 79.4 %

0.9 % -14.3 % -7.0 % 批發 14,557 26.8 % 18,665 31.7 % 8,715 20.5 %

28.2 % -53.3 % -22.6 % 其他 602 1.1 % 684 1.2 % 67 0.2 %

13.6 % -90.2 % -66.6 %

Sergio Rossi品牌2024年上半年未經審計關鍵財務數據(3)

千歐元 2022 2023 2024

23 H1 v 22 H1 24 H1 v 23 H1 22 H1 – 24 H1 CAGR H1 % H1 % H1 %























關鍵財務指標



















收入 26,969 100.0 % 33,019 100.0 % 20,404 100.0 %

22.4 % -38.2 % -13.0 % 毛利 14,798 54.9 % 17,135 51.9 % 10,218 50.1 %







銷售及營銷費用 -11,180 -41.5 % -11,355 -34.4 % -9,490 -46.5 %







邊際收益(1) 3,618 13.4 % 5,780 17.5 % 728 3.6 %





























營業收入 （按地區）



















EMEA 14,267 52.9 % 18,509 56.0 % 9,528 46.7 %

29.7 % -48.5 % -18.3 % 北美 643 2.4 % 846 2.6 % 281 1.4 %

31.5 % -66.8 % -33.9 % 大中華 5,252 19.5 % 6,350 19.2 % 4,174 20.5 %

20.9 % -34.3 % -10.8 % 其他 6,808 25.2 % 7,315 22.2 % 6,420 31.5 %

7.5 % -12.2 % -2.9 %





















營業收入 （按渠道）



















DTC 14,650 54.3 % 16,847 51.0 % 13,976 68.5 %

15.0 % -17.0 % -2.3 % 批發 12,319 45.7 % 16,172 49.0 % 6,428 31.5 %

31.3 % -60.3 % -27.8 % 其他 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

NM NM NM

St. John品牌2024年上半年未經審計關鍵財務數據(3)

千歐元 2022 2023 2024

23 H1 v 22 H1 24 H1 v 23 H1 22 H1 – 24 H1 CAGR % H1 % % H1 %























關鍵財務指標



















收入 41,924 100.0 % 46,663 100.0 % 39,981 100.0 %

11.3 % -14.3 % -2.3 % 毛利 25,754 61.4 % 29,024 62.2 % 27,696 69.3 %







銷售及營銷費用 -21,167 -50.5 % -23,719 -50.8 % -23,036 -57.6 %







邊際收益(1) 4,587 10.9 % 5,305 11.4 % 4,660 11.7 %





























營業收入 （按地區）



















EMEA 343 0.8 % 731 1.6 % 299 0.7 %

113.2 % -59.1 % -6.6 % 北美 39,130 93.3 % 41,585 89.1 % 37,316 93.3 %

6.3 % -10.3 % -2.3 % 大中華 2,283 5.4 % 4,251 9.1 % 2,247 5.6 %

86.2 % -47.1 % -0.8 % 其他 168 0.4 % 96 0.2 % 119 0.3 %

-42.8 % 24.8 % -15.8 %





















營業收入 （按渠道）



















DTC 30,493 72.7 % 37,760 80.9 % 32,161 80.4 %

23.8 % -14.8 % 2.7 % 批發 11,431 27.3 % 8,828 18.9 % 7,704 19.3 %

-22.8 % -12.7 % -17.9 % 其他 0 0.0 % 75 0.2 % 116 0.3 %

NM 55.3 % NM

Caruso品牌2024年上半年未經審計關鍵財務數據(3)

千歐元 2022 2023 2024

23 H1 v 22 H1 24 H1 v 23 H1 22 H1 – 24 H1 CAGR H1 % H1 % H1 %























關鍵財務指標



















收入 14,919 100.0 % 19,926 100.0 % 19,734 100.0 %

33.6 % -1.0 % 15.0 % 毛利 3,731 25.0 % 5,233 26.3 % 5,723 29.0 %







銷售及營銷費用 -668 -4.5 % -842 -4.2 % -936 -4.7 %







邊際收益(1) 3,063 20.5 % 4,391 22.0 % 4,787 24.3 %





























營業收入 （按地區）



















EMEA 11,380 76.2 % 16,260 81.6 % 16,795 85.1 %

42.9 % 3.3 % 21.5 % 北美 2,710 18.2 % 2,674 13.4 % 2,003 10.1 %

-1.3 % -25.1 % -14.0 % 大中華 219 1.5 % 32 0.2 % 18 0.1 %

-85.5 % -43.4 % -71.3 % 其他 610 4.1 % 960 4.8 % 918 4.7 %

57.3 % -4.4 % 22.7 %





















營業收入 （按渠道）



















DTC 0 0.0 % 0 0.0 % 31 0.2 %

NM NM NM 批發 14,919 100.0 % 19,926 100.0 % 19,703 99.8 %

33.6 % -1.1 % 14.9 % 其他 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

NM NM NM

























復朗集團品牌足跡

DOS按品牌列示 Jun 2023 Dec 2023 Jun 2024 DOS(4) DOS(4) DOS(4)







Lanvin 32 36 37 Wolford 156 150 140 St. John 44 45 42 Sergio Rossi 50 48 47 Caruso 0 0 0 Total 282 279 266

非國際財務報告准則財務指標

復朗集團2024年上半年邊際收益

千歐元 2022 2023 2024 H1 H1 H1







收入 201,700 214,537 170,976 銷售成本 -88,957 -89,083 -72,598 毛利 112,743 125,454 98,378 銷售及營銷費用 -106,810 -110,600 -105,591 邊際收益(1) 5,933 14,854 -7,213 綜合及行政費用 -75,771 -76,544 -58,065 經調整營業利潤(1) -69,838 -61,690 -65,278

復朗集團2024年上半年經調整EBIT

千歐元 2022 2023 2024 H1 H1 H1







期間淨虧損 -68,714 -72,225 -69,376 增加 / (扣除) 影響項：





所得稅收入 /（費用） -256 271 -489 淨財務費用 8,080 11,970 13,187 非經常性費用 -570 -9,666 -3,143 經常性損益 -61,460 -69,650 -59,821 增加 / (扣除) 影響項：





股權激勵 4,297 1,971 827 經調整EBIT (1) -57,163 -67,679 -58,994

復朗集團2024年上半年經調整EBITDA

千歐元 2022 2023 2024 H1 H1 H1







經常性損益 -61,460 -69,650 -59,821 折舊攤銷 23,094 21,518 22,456 計提減值 6,500 -3,241 -2,220 匯兌損益 -7,950 8,486 -3,353 股權激勵 4,297 1,971 827 經調整EBITDA (1) -35,519 -40,916 -42,111

注：

（1） 本公告包含某些非國際財務報告准則財務指標，如邊際收益、邊際收益率、經調整營業利潤、經調整EBIT和經調整EBITDA。更多信息，請參見「非國際財務報告准則財務指標和定義」部分。

（2） 金額小於€1,000用"*"表示。

（3） 品牌層面財務數據不包含合並抵消。數字相加時，由於四捨五入，存在一定差異。

（4） DOS指代直營店鋪，包含正價精品店、奧萊折扣店、店中店及快閃店。

非國際財務報告准則財務指標及定義

我們的管理層使用多項非國際財務報告准則財務指標監測和評估運營和財務績效，如邊際收益、邊際收益率、經調整營業利潤、經調整EBIT，以及經調整EBITDA。我們的管理團隊認為這些非國際財務報告准則財務指標提供了有用和相關的信息，有助於提高他們評估財務績效和財務狀況的能力。它們也提供了可比較的指標，有助於管理層識別運營趨勢，並作出關於未來支出、資源配置以及其他運營決策。雖然類似的指標在我們所在的行業內廣泛使用，但我們使用的財務指標不可與其他公司使用的同名指標相比較，其目的也不是取代按照國際財務報告准則編制的財務績效或財務狀況指標。

邊際收益指收入扣除銷售成本和銷售及市場營銷費用。邊際收益從毛利潤中扣除主要的可變銷售及市場營銷費用，我們的管理層認為這是邊際層面盈利能力的重要指標。在邊際收益之下，主要的費用是一般行政費用和其他運營費用（包括外匯收益及虧損和減值虧損）。隨著我們持續優先旗下品牌的管理，我們相信通過將固定費用占收入的比例維持在較低水平，從而在不同品牌之間實現更大的規模經濟效益。因此，我們將邊際收益率作為集團層面和旗下品牌盈利能力的關鍵指標。

邊際收益率指邊際收益除以收入。

經調整營業利潤指邊際收益減去綜合及行政費用。

經調整EBIT指利潤或虧損扣除所得稅、淨財務費用、以股份為基礎的薪酬，就性質重大且管理層認為不能反映基礎運營活動的收入和成本（主要包括出售長期資產的淨收益、債務重組收益和政府補助）作出調整。

經調整EBITDA指利潤或虧損扣除所得稅、淨財務成本、匯兌收益/（損失）、折舊、攤銷、以股份為基礎的薪酬和撥備以及減值虧損，就性質重大且管理層認為不能反映基礎運營活動的收入和成本（主要包括出售長期資產的淨收益、債務重組收益和政府補助）作出調整。

SOURCE 復朗集團