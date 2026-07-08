應科院於首屆Leap East展示尖端科技 促進香港與中東創新合作

促進跨區域創新夥伴關係

應科院自2000年成立以來一直站在創新前沿，累積超過1,500項專利，並向全球業界夥伴轉移逾2,200項創新技術。作為香港旗艦級政府資助研發中心，應科院肩負使命，堅定不移地推動香港透過應用科技提升整體競爭力。

應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「亞洲和中東跨區域創新樞紐崛起，為全球帶來轉型機遇。應科院參與Leap East展覽會，正好展現香港在建立與中東科技聯繫方面的關鍵角色。應科院帶來實用、成效為本的創新方案，有助推動可持續增長和經濟多元化發展。」

他續稱：「我們突破傳統的解決方案彰顯應科院在整合人工智能、先進材料、微電子、通訊技術及物聯網感測等領域的實力，以應對該地區在可再生能源、可持續基建及智慧城市發展等的重點需求。中東蘊藏龐大的發展潛力，我們熱切期待通過對話和交流，建立夥伴合作關係，藉着我們的創新技術令雙方受惠。」

應科院於Leap East展示的先進解決方案包括：

可再生能源：嶄新的光伏儲能混合逆變器，專為應對太陽能儲存及大規模電網管理的挑戰而設計。

智慧出行：尖端的低空經濟導航及通訊系統，配合車聯網(V2X)自動駕駛系統及交通管理平台，解決城市化地區的基建缺口。

可持續建築：新一代物料包括用於組裝合成建築法(MiC)的輕質混凝土及自密實回填料，有助提升大型基建項目的效率及可持續性。

綠色解決方案：適用於高性能運算的新一代浸沒式冷卻液，對擴展數據中心基建至關重要；無綫智能水錶則支援在嚴峻環境條件下進行資源管理。

展示屢獲殊榮的創新成果

香港特區政府創新科技及工業局統籌的「香港館」亦展示應科院八項獲獎技術，包括最近榮獲享負盛名的R&D 100大獎及2026年愛迪生獎的項目，展現香港在應用研究及創新方面的卓越成就。

實體人工智能的未來

孫耀達博士工程師將於7月10日在題為「萬物自主：物理人工智能的新時代」的專題討論中擔任講者。該環節將探討實體人工智能在現實世界的應用，從機器人的士到自動駕駛城市系統，這些技術將在全球範圍內重新定義出行及基建。主要議題包括監管框架、公眾信任、安全標準以及商業部署策略。

LEAP EAST: https://www.leapeast.com.cn/

應科院展示科技簡介：https://bit.ly/4p0tRZp

關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特區政府於2000年成立，是本港最大的政府資助研發中心，致力將具重大影響力的研究轉化為實用創新，推動以市場為導向的跨學科研發，涵蓋智慧城市、金融科技、數碼健康與生命科學、新型工業化及智能製造、專用集成電路及先進電子、新能源與儲能，以及綠色與永續發展科技。與納米及先進材料研發院合併後，應科院累計的全球專利數量增至逾1,500項，並成功向業界轉移超過2,200項技術。多年來，應科院榮獲多個國際獎項的肯定，致力培育頂尖創科人才和促進創科科技生態圈合作，為香港經濟高質量發展作出貢獻。詳情參閱：https://www.astri.org/tc

圖片下載：https://bit.ly/3QVaXX8

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）