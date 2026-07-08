擎朗亮相LEAP East 2026香港，通用人形與專用服務機器人多場景協同「上崗」

品着咖啡之餘，還能再逛逛旁邊的零售場景，觀眾只需通過iPad下單，人形機器人自主識別貨架布局與目標物品位置，完成精確抓取並遞送至顧客手中。這一場景模擬了零售物流中的典型揀選動作，驗證了機器人在真實商業環境中的物體識別、空間定位與靈巧操作能力。

這兩個場景下的人形機器人底層能力來自擎朗自研的全球首個服務行業VLA模型——KOM2.0，以及在此基礎上打造的崗位化垂域模型KEENON ProS，使機器人能夠快速掌握崗位技能，實現「上崗即幹活」。即便遇到人為干擾或設備異常等突髮狀況，機器人也能自主判斷並實時解決，展現出在真實商業環境中的高可靠性與穩定性。

同時，專用機器人的協同作業則讓服務閉環更加完整。在展台一側，旗艦配送機器人T10展現了其大載重與窄道通行的雙重實力——40KG運力搭配59cm窄道通過性，搭載360°全景感知系統，在複雜人流中靈活避障、精準送達；清潔機器人C40則展示了針對中小場景的「掃、洗、吸」一體化能力，首創三滾筒設計實現清潔效率翻倍，30秒速干技術有效避免地面濕滑隱患。現場還能看見專用機器人與人形機器人協同作業，直觀呈現出「通用人形+專用服務」多機型協作的完整服務閉環。

而在展台最熱鬧的區域，迎賓與互動體驗成為觀眾聚集的焦點。雙足人形XMAN-F1在現場向觀眾比心、揮手致意，承擔迎賓互動任務；小尺寸人形機器人XMAN-L1則為觀眾帶來舞蹈表演與近距離互動。展台還設有拍照打卡區，觀眾可與人形機器人合影留念，沉浸式體驗具身智能服務的新奇與溫度。

擎朗智能成立於2010年，是全球商業化落地規模最大的具身服務機器人企業，依託全棧自研技術體系與「研發-智造-供應鏈」全鏈條產業化閉環能力，已構建起覆蓋人形、配送、清潔等多個品類的行業最全產品矩陣。公司累計出貨量超10萬台，落地全球70餘個國家和地區。據2025 IDC報告，擎朗全球出貨量佔比持續位居行業第一。

本次亮相LEAP East 2026香港展會，擎朗智能全方位展現了具身智能機器人的商業化落地成果與技術創新實力。憑藉「通用人形+專用服務機器人」的差異化布局，擎朗持續打破智能服務場景邊界，讓機器人真正適配多元商業崗位、融入大眾生活。未來，擎朗將持續深耕全棧自研技術，持續推進具身機器人規模化、場景化落地，推動具身智能賦能全球服務行業升級，解鎖更多未來服務新形態。

SOURCE 擎朗智能