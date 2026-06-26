馬年馬壇巔峰對決 郭富城見證雙世級名駒傳奇，馬王之選難分軒輊

香港2026年6月26日 /美通社/ -- 每一個馬季的落幕，皆是香港賽馬運動榮耀的沈澱。作為本港馬壇年度最具權威的頒獎盛典，《冠軍人馬獎》歷來是對一整季賽駒、從業人員拼搏的最高致敬，承載著無數馬迷的熱忱與期待，更是香港賽馬文化底蘊與競技魅力的最佳寫照。適逢丙午馬年，這項年度盛事更添特殊意義，全城矚目、萬眾翹盼。

為拉開本屆頒獎禮的序幕，香港賽馬會於6月24日星期三，在跑馬地馬場隆重舉行「冠軍人馬獎候選馬匹公布儀式」，正式釋出評選委員會嚴選的六大類別候選名單，為熱烈的馬季收官氛圍再添濃墨重彩的一筆。而本屆盛事迎來重量級嘉賓，香港賽馬會馬年大使郭富城傾情助陣，親臨現場見證候選名單誕生，為一季以來馳騁賽場的頂級賽駒喝彩打氣。

身為愛馬之人兼馬主，郭富城深耕馬圈多年，對本季賽事有著極深的感觸。談及這別具意義的馬年賽季，他直言這是極為難得、足以載入本港馬壇史冊的經典賽季：「今個馬季意義非凡，恰逢馬年已是難得，更珍貴的是我們親眼見證兩匹世界級頂尖名駒的巔峰較量。」

今季賽馬場上演了一場史無前例的「天王對決」，「嘉應高昇」與「浪漫勇士」雙雙狀態滿格、氣勢無敵，以全勝的絕佳戰績縱橫各大一級賽，接連刷新各項賽事紀錄，兩強相爭、各擅勝場，讓本屆馬王之爭迎來多年未見的熾熱格局。面對兩匹傳奇賽駒的亮眼表現，向來專注細節的郭富城也不禁感嘆難分高下：「面對兩駒的完美表現，今年的馬王，實在難以抉擇。」

當中「嘉應高昇」橫空出世、制霸全球，榮登全球評分最高賽駒、世界排名第一。自2024年2月開始，這匹短途王者保持長勝佳績，締造驚人20場連勝不敗神話。不止雄霸香港賽場，更遠征澳洲挑戰國際頂級賽事，成功奪得珠穆朗瑪峰錦標冠軍，成為史上首匹勝出該項大賽的香港賽駒，揚威海外、為港爭光。除此之外，賽駒實力極致，先後4次刷新香港場地紀錄，速度實力冠絕同齡，累積總獎金突破1.58億港元，成績極為亮麗。

至於傳奇名駒「浪漫勇士」同樣續寫傳奇，成就無與倫比。此駒於本季成功取得三冠大賽全勝佳績，包攬董事盃、香港金盃、冠軍暨遮打盃三項大賽冠軍，是香港賽馬史上第三匹「三冠王」賽駒。狀態巔峰的一季更做到單季全勝香港所有2000米國際一級賽。紀錄方面「浪漫勇士」多項成績寫入歷史，不但是史上首匹四度稱霸女皇盃的賽駒，更創下2022至2025年連續四年奪得香港盃冠軍的空前紀錄，前無古人。獎金累積高達約2.88億港元，穩坐全球最高獎金賽駒寶座，刷新世界紀錄。

一眾馬迷紛紛大嘆今季是「天王對決」，兩匹世界級名駒各有千秋、實力頂尖，令今屆馬王爭奪戰爭議性與話題度拉滿。隨著候選名單正式公佈，全城馬圈氣氛熾熱，齊齊拭目以待終極馬季王者誕生。

香港賽馬會特設「投你所好」公眾投票活動，邀請大家選出心儀騎師及王者賽駒，投票截止時間為7月5日晚上11時59分。

投票連結：

https://campaigns.hkjc.com/racing-event-hub-season-finale/ch/mphj-nominees

圖片下載連結：

https://www.dropbox.com/scl/fo/n1mjk0uxj7ccoys1pjvzz/AJNMHVc88u6XvFfCs3jwBHk?rlkey=u5np2xx52foo4n501heuwgowz&st=qzslshx7&e=1&dl=0

入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。賽程、排位、節目活動及優惠內容可能不時更改或取消，並受有關條款及細則約束，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知。

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關於香港賽馬會

香港賽馬會（馬會）成立於1884年，是致力建設更美好社會的世界級體育及娛樂機構。馬會透過其結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區貢獻的獨特綜合營運模式，創造經濟及社會價值，並協助香港特區政府打擊非法賭博。2024/25年度，馬會回饋社會共391億港元。當中包括透過各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，向香港特區政府貢獻301億港元，以及已審批慈善捐款90億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，其慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構。請瀏覽www.hkjc.com。

馬年對香港及香港賽馬會而言都別具意義。馬匹結合優雅與力量，象徵熱情、活力及躍動，與香港「我做得到」的精神不謀而合。賽馬不僅深深植根於社區，是廣受歡迎的體育活動，成為「一國兩制」下香港繁榮穩定的標記。香港的世界級賽馬在全球處於領先地位，我們的賽駒在國際舞台上屢創佳績，讓香港市民引以為傲。這一切的成就，都離不開「馬」。

馬會與市民一起「同心同步同進，馳騁精彩馬年」，並推出橫跨全年的馬年系列活動，彰顯人馬之間的非凡合作，透過一系列世界級賽馬盛事、馬術比賽，以及涵蓋文化、體育及親子元素的豐富活動，讓全城共慶同歡，推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。重點之一是馬會廣州從化馬場將於今年十月底開始進行常規速度賽事及一系列馬匹主題文體旅活動，標誌著馬會支持粵港澳大灣區、乃至國家的馬產業發展，邁進新里程。

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