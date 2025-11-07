LEPAS優雅科技以全球五星安全標準，守護每一段優雅旅程

優雅科技在車身安全這一核心領域，打造了硬核的「防護壁壘」。結構設計上，採用正碰三條路徑與「地板8縱5橫」的模式，碰撞瞬間可高效分散衝擊力，守護駕駛艙完整性；車身用料堪稱「鋼筋鐵骨」，75%高強鋼鋁，22%熱成型鋼鋁，而且全車28個關鍵部件全部採用1500MPa熱成型鋼，為乘員構建「移動安全艙」。四大安全車身技術與10個安全氣囊組成的約束系統聯動，從結構到緩衝，實現全方位保護。多重救援保護系統可在事故後快速響應，有效降低二次傷害風險。

優雅科技的安全設計更深度貼合全球用戶的真實生活場景。通過事故調查發現，車速30-70km/h時車輛刮底損壞概率更高，品牌針對性優化底盤防護；針對東南亞長期多雨環境，LEPAS L8全系按涉水深度>600mm開發，從容應對積水路段；面對占單車事故20%、乘員受傷率高15%-20%的翻滾工況，更是進行全方面驗證。在2025奇瑞國際用戶生態大會首次公開的安全實驗上，品牌旗下旗艦車型LEPAS L8，以出色的表現完成了刮底、涉水、碰撞翻滾三大嚴苛測試，完美詮釋了LEPAS在安全領域的硬核實力。此外，多項主動安全功能與泊車輔助系統，讓「優雅駕控」全程可控。

為實現這一嚴苛安全目標，優雅科技依托奇瑞集團涵蓋全球各個國家和地區的最高開發標準，在集團覆蓋全人員、全過程、全工況、全方位、全市場的全維安全防護體系框架之下，致力於為全球用戶提供全方位的安全保障。

真正的優雅，不在於疾馳的速度，而在於駕馭的從容與內心的安定。每一次出發，都承載著家人的期待；每一段旅程，都應有堅實的安全守護。從全球五星標準研發，到車身、場景、救援的全維度打磨，優雅科技以實力詮釋「優雅駕控」的安全內核，為全球用戶的每一次優雅出行保駕護航，為每一位車主「添彩•駕馭」。

SOURCE 奇瑞集團