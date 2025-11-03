LEPAS驚艷2025奇瑞國際用戶生態大會「科技+優雅」碰撞定義新生活

生態大會期間，環球優雅駕控之旅（中國站）和趣味試駕活動，分別從長測和場景化互動兩個層面，讓參與嘉賓全方位體驗LEPAS L8的產品力。在環球優雅駕控之旅（中國站）中，嘉賓們駕駛LEPAS L8從上海出發，途經蘇州、莫干山、宣城，最終抵達蕪湖，全程跨越900余公裡。在城市道路、高速公路、盤山彎道等路況中，深度體驗了車輛在續航能力、智能駕駛、舒適駕乘與多環境適應性等方面的綜合表現。

趣味試駕活動將試駕融入互動樂趣之中。嘉賓們不僅在模擬的直線加速、蛇形繞樁及多種復雜路況中體驗了車輛出色的操控性能，還親身感受了APA自動泊車、RPA遠程遙控泊車帶來的便捷體驗。現場更通過外放電功能，用咖啡機、烤腸機制作出香濃咖啡與美味餐食，讓科技真正融入生活場景。儲物空間尋物挑戰則充分展現了LEPAS L8車內儲物設計的實用性與巧思，吸引了嘉賓們的積極參與。

LEPAS品牌優雅理念全球首發：優雅生活館與品牌發布會雙雙詮釋「優雅」內核

作為優雅生活方式的樣板空間，全球首家LEPAS優雅生活館在奇瑞國際用戶生態大會期間正式開業。優雅生活館以「一輛車，一座街區，一種生活主義」為理念，通過微縮街區的形態，將LEPAS L8、LEPAS L6、LEPAS L4車型自然融入「LEPAS Space」的豹麗美學、「Memory Lane」的靈感轉角與「Time Café」的香氛時光之中。在這裡，車不再是孤立的交通工具，而是與生活美學、文化品味和松弛時光交融共生的載體，吸引了包括聯合國第八任秘書長潘基文先生、馬來西亞駐華大使館公使參贊黃開成先生（Ybg. Mr. NG KAI SENG）、馬來西亞實力唱將JeryL Lee李佩玲、印尼環球小姐Sanly Liu等眾多名人和明星打卡。

隨後的品牌發布會則正式發布了支撐優雅駕控的技術基石——優雅科技。發布會不僅詮釋了LEPAS的品牌基因、核心價值與戰略藍圖，首次呈現了優雅科技的內涵，還完成了全球經銷商簽約和全球優雅生活合伙人計劃的發布。這場定義「優雅科技」的全球宣言，確立了優雅科技的全球認知、「優雅生活方式」的品牌符號，以及全球化商業與用戶生態的起點。

安全品質驗證：公開安全試驗鑄就用戶信心基石

對於汽車品牌而言，安全是品質的底線，也是用戶信心的源泉。LEPAS在奇瑞國際用戶生態大會期間舉辦了首次對外開放的安全試驗。在安全試驗現場，LEPAS L8直面刮底、涉水及碰撞翻滾三大嚴苛測試，全面驗證了LEPAS L8的五星安全標准。這場公開、透明的試驗，不僅展現了LEPAS L8的安全品質，更用硬核實力為優雅駕控鑄牢了安全堡壘。

從產品體驗到品牌發布，再從硬核的安全驗證到開放的生態共建，LEPAS成功地將「科技」與「優雅」深度融合，與作為「人類助手」的奇瑞墨甲機器人、覆蓋多元生活場景的生態展等，閃耀2025奇瑞國際用戶生態大會，為新能源市場帶來了優雅駕控的新范式。

