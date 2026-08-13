LG ELECTRONICS 推出 2026 LIFE'S GOOD 品牌活動，釋放思緒，專注真正重要的人和事

LG 品牌管理部主管 Kim Hyo-eun 表示：「隨著科技日益融入日常生活，它應默默協助人們重新掌握時間與專注力，讓生活更加充實。Life's Good 品牌活動今年踏入第四年，繼續展現創新如何讓生活更美好，並將品牌承諾化為真實體驗。」

承接 2024 年《We don't make life good, you do》及 2025 年《Less artificial. More human》等過往品牌短片，今年的活動聚焦現代生活日益沉重的心理負擔，鼓勵人們為生活中的美好騰出更多空間。

讓品牌理念活現眼前

活動主題短片講述一家人暫且卸下日常生活累積的心理負擔，共度一個輕鬆晚上的故事。短片呈現多個平日容易被繁瑣事務掩蓋、看似平凡卻別具意義的生活片段，包括一家人隨意閒聊、圍桌用膳，以及全心投入當下，享受彼此相伴的純粹美好。

透過這個故事，LG 邀請大家思考一個簡單問題：若能暫時卸下心理負擔，哪怕只是一晚，你會想為甚麼騰出空間？

多支以 LG WashTower、LG Styler、LG OLED 及 LG DUALCOOL 為主題的產品短片，進一步將活動訊息具體呈現。短片展示 LG 產品如何在背後默默處理日常瑣務，減輕人們的心理負擔，讓大家釋放思緒，享受生活中別具意義的時刻。

作為活動一部分，LG 亦推出互動體驗，協助人們更深入了解自身承受的心理負擔。參加者只需回答一系列問題，便可更清楚了解自身心理負擔的程度及來源。LG 希望藉此將無形的心理負擔具體呈現，幫助人們卸下心頭負擔，重新感受生活的美好。

是次活動以研究結果為依據，揭示心理負擔已深深融入日常生活，並持續影響人們的身心狀態。

心理負擔的普遍程度

調查顯示，人們在每天清醒的時間內，思緒平均會受到心理負擔干擾 27 次。

獲專科認證的精神科醫生兼 2026 TIME100 Creator 入選者 Judith Joseph 博士表示：「我在研究高功能憂鬱症時發現，長期獨力承擔未有分工的家務會在無形中誘發情緒耗竭。LG 致力減輕心理負擔，正是從根源回應這項現代生活危機。在 AI 時代，真正的身心健康，在於善用智能科技減輕這些無形負擔，騰出所需心力，讓人們重拾生活喜悅、隨心而行的自在，以及真摯的人際連繫。」

對身心的影響

超過一半（51%）受訪者表示，心理負擔令他們無法安睡；接近一半（49%）則表示，心理負擔影響其身體健康。

調查亦揭示一個重要事實：人們努力讓生活井然有序，最渴望的卻是隨心而行的自由。當被問及如果能卸下這份負擔最想做甚麼時，受訪者想到的並非提高生產力或取得更多成就。他們更希望沉浸在一本好書中、與摯愛隨性相聚，以及享受毋須為日常責任操心的片刻。

科技的角色

研究發現，家中承擔的無償責任，比有薪工作帶來更大的心理負擔，顯示家居科技有望發揮重要作用。

接近四分之三（73%）受訪者相信，合適的家居科技有助減輕心理負擔；他們最希望獲得能夠主動處理日常瑣務、毋須持續操心的解決方案。

研究結果為科技發展指明清晰方向：科技不應只協助人們完成更多事情，更應在背後默默處理日常所需，讓人們減少花在打理生活上的時間，騰出更多時間好好生活。這項洞察與 LG 的「關愛智能」（Affectionate Intelligence）願景及活動訊息一致：釋放思緒。Life's Good。

有關活動的更多資訊，請瀏覽 www.lg.com/lifesgood。

調查方法

資料搜集：由 Focaldata 於 2026 年 4 月 24 日至 28 日開展

涵蓋國家：美國、英國及澳洲

年齡範圍：18 至 64 歲

樣本數目：3,165 名受訪者（每個市場至少 1,000 人），樣本在年齡、性別及地區方面均具全國代表性

備註：調查結果反映受訪者的觀感，並不構成有關健康效益的臨床或科學證據。

LG Electronics, Inc. 簡介

LG Electronics 是全球科技及消費電子產品創新企業，業務遍及全球幾乎所有國家，全球員工超過 75,000 名。LG 旗下 Home Appliance Solution、Media Entertainment Solution、Vehicle Solution 及 Eco Solution 四大業務部門，於 2025 年錄得合計逾 89 萬億韓圜的全球收入。LG 是消費及商用產品的領先製造商，產品涵蓋電視、家電、空氣解決方案、顯示器、汽車零部件及解決方案。旗下高端品牌 LG SIGNATURE 及智能品牌 LG ThinQ 均享譽全球。

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SOURCE LG Electronics