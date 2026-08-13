LG ELECTRONICS 推出 2026 LIFE'S GOOD 品牌活動，釋放思緒，專注真正重要的人和事

新聞提供者

LG Electronics

14 8月, 2026, 01:46 CST

LG 全新全球品牌活動聚焦現代生活帶來的心理負擔，展示 LG AI 如何助人減輕負擔

新聞摘要

  • LG Electronics 推出 2026 Life's Good 品牌活動，以「釋放思緒」為核心訊息。
  • LG 調查結果顯示，人們每年受心理負擔困擾的時間接近全年四分之一，合共相當於 87 日。人們努力讓生活井然有序，最渴望的卻是隨心而行的自由。
  • 是次活動展示 LG AI 如何分擔日常瑣務，讓人們騰出心力，專注於真正重要的人和事。
  • 今年是 LG 連續第四年推出 Life's Good 品牌活動，展現創新如何讓生活更美好，並將品牌承諾化為真實體驗。

韓國首爾2026年8月14日 /美通社/ -- LG Electronics（LG）推出 2026 Life's Good 品牌活動，以「釋放思緒」為核心訊息。活動探討 LG AI 如何在背後默默處理日常瑣務，減輕人們的心理負擔，讓大家騰出更多心力，專注於真正重要的人和事。

是次活動正好回應現代人的生活狀況：人們為應付日常大小事務，往往要付出比以往更多心力，卻愈來愈難暫且放下種種責任，讓自己真正休息。LG 調查結果顯示，人們每年受心理負擔困擾的時間接近全年四分之一，合共相當於 87 日。心理負擔是由持續湧入的資訊、無數瑣碎決定及日常要求累積而成的無形壓力。對許多人而言，即使回到家中，這份心理負擔仍揮之不去，連休息充電時亦佔據著思緒。

A scene from the 2026 Life's Good campaign film.
A scene from the 2026 Life's Good campaign film.
A scene from the 2026 Life's Good campaign film.
A scene from the 2026 Life's Good campaign film.
The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.
The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.
A scene from the 2026 Life's Good campaign film. A scene from the 2026 Life's Good campaign film. The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.

LG 品牌管理部主管 Kim Hyo-eun 表示：「隨著科技日益融入日常生活，它應默默協助人們重新掌握時間與專注力，讓生活更加充實。Life's Good 品牌活動今年踏入第四年，繼續展現創新如何讓生活更美好，並將品牌承諾化為真實體驗。」

承接 2024 年《We don't make life good, you do》及 2025 年《Less artificial. More human》等過往品牌短片，今年的活動聚焦現代生活日益沉重的心理負擔，鼓勵人們為生活中的美好騰出更多空間。

讓品牌理念活現眼前

活動主題短片講述一家人暫且卸下日常生活累積的心理負擔，共度一個輕鬆晚上的故事。短片呈現多個平日容易被繁瑣事務掩蓋、看似平凡卻別具意義的生活片段，包括一家人隨意閒聊、圍桌用膳，以及全心投入當下，享受彼此相伴的純粹美好。

透過這個故事，LG 邀請大家思考一個簡單問題：若能暫時卸下心理負擔，哪怕只是一晚，你會想為甚麼騰出空間？

多支以 LG WashTower、LG Styler、LG OLED 及 LG DUALCOOL 為主題的產品短片，進一步將活動訊息具體呈現。短片展示 LG 產品如何在背後默默處理日常瑣務，減輕人們的心理負擔，讓大家釋放思緒，享受生活中別具意義的時刻。

作為活動一部分，LG 亦推出互動體驗，協助人們更深入了解自身承受的心理負擔。參加者只需回答一系列問題，便可更清楚了解自身心理負擔的程度及來源。LG 希望藉此將無形的心理負擔具體呈現，幫助人們卸下心頭負擔，重新感受生活的美好。

是次活動以研究結果為依據，揭示心理負擔已深深融入日常生活，並持續影響人們的身心狀態。

心理負擔的普遍程度

調查顯示，人們在每天清醒的時間內，思緒平均會受到心理負擔干擾 27 次。

獲專科認證的精神科醫生兼 2026 TIME100 Creator 入選者 Judith Joseph 博士表示：「我在研究高功能憂鬱症時發現，長期獨力承擔未有分工的家務會在無形中誘發情緒耗竭。LG 致力減輕心理負擔，正是從根源回應這項現代生活危機。在 AI 時代，真正的身心健康，在於善用智能科技減輕這些無形負擔，騰出所需心力，讓人們重拾生活喜悅、隨心而行的自在，以及真摯的人際連繫。」

對身心的影響

超過一半（51%）受訪者表示，心理負擔令他們無法安睡；接近一半（49%）則表示，心理負擔影響其身體健康。

調查亦揭示一個重要事實：人們努力讓生活井然有序，最渴望的卻是隨心而行的自由。當被問及如果能卸下這份負擔最想做甚麼時，受訪者想到的並非提高生產力或取得更多成就。他們更希望沉浸在一本好書中、與摯愛隨性相聚，以及享受毋須為日常責任操心的片刻。 

科技的角色

研究發現，家中承擔的無償責任，比有薪工作帶來更大的心理負擔，顯示家居科技有望發揮重要作用。

接近四分之三（73%）受訪者相信，合適的家居科技有助減輕心理負擔；他們最希望獲得能夠主動處理日常瑣務、毋須持續操心的解決方案。

研究結果為科技發展指明清晰方向：科技不應只協助人們完成更多事情，更應在背後默默處理日常所需，讓人們減少花在打理生活上的時間，騰出更多時間好好生活。這項洞察與 LG 的「關愛智能」（Affectionate Intelligence）願景及活動訊息一致：釋放思緒。Life's Good。

有關活動的更多資訊，請瀏覽 www.lg.com/lifesgood

調查方法
資料搜集：由 Focaldata 於 2026 年 4 月 24 日至 28 日開展
涵蓋國家：美國、英國及澳洲
年齡範圍：18 至 64 歲
樣本數目：3,165 名受訪者（每個市場至少 1,000 人），樣本在年齡、性別及地區方面均具全國代表性

備註：調查結果反映受訪者的觀感，並不構成有關健康效益的臨床或科學證據。

LG Electronics, Inc. 簡介

LG Electronics 是全球科技及消費電子產品創新企業，業務遍及全球幾乎所有國家，全球員工超過 75,000 名。LG 旗下 Home Appliance Solution、Media Entertainment Solution、Vehicle Solution 及 Eco Solution 四大業務部門，於 2025 年錄得合計逾 89 萬億韓圜的全球收入。LG 是消費及商用產品的領先製造商，產品涵蓋電視、家電、空氣解決方案、顯示器、汽車零部件及解決方案。旗下高端品牌 LG SIGNATURE 及智能品牌 LG ThinQ 均享譽全球。

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SOURCE LG Electronics