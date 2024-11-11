LGT收購澳洲聯邦銀行私人諮詢業務Commonwealth Private Advice

列支敦斯登瓦杜茲2024年11月11日 /美通社/ -- 由列支敦士登王室家族持有的國際私人銀行及資產管理集團LGT宣佈，已簽署協議收購澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行的私人諮詢業務Commonwealth Private Advice。是次收購將鞏固LGT在澳洲財富管理領域的版圖，再次體現公司致力維繫高質諮詢服務、穩固的客戶關係和可持續增長的決心。

是次收購預計將能從澳洲聯邦銀行的超高淨值和高淨值客戶中，轉移超過28億瑞士法郎（50億澳元）的管理資產至LGT，同時將有約40名資深顧問、助理和其他員工整合到LGT的澳洲業務中。交易完成後，將更加穩固LGT作為專業私人財富客戶的可靠合作夥伴的地位。LGT在全球管理超過3,560億瑞士法郎（5,000億澳元）資產，是次收購的過程將確保 Commonwealth Private Advice的客戶和員工順利過渡到LGT 並與其整合，從而受惠於LGT的全球實力、穩定性和卓越投資專業。

是次交易符合LGT的長期增長戰略，旨在專注於擴大集團在全球主要市場的版圖，並為客戶提供世界一流的諮詢服務、財富規劃以及涉足私募市場和可持續投資的機會。交易預計將於2025年中完成，令LGT在澳洲的業務得以進一步擴張，覆蓋據點包括阿德萊德、布里斯班、墨爾本、珀斯和悉尼等城市。LGT Crestone目前在澳洲的員工超過350名，其中包括100多名顧問。

LGT Crestone 行政總裁Michael Chisholm 表示：「我們很榮幸澳洲領先的金融機構澳洲聯邦銀行，選擇讓LGT Crestone接管其超高淨值和高淨值客戶和員工，此舉印證我們一直積極建立優秀的私人財富諮詢業務，以服務當地資深投資者的努力。本項交易以我們與 Commonwealth Private Advice 的共同目標和價值觀為依歸，尤其是我們憑以客為本的原則為高淨值客戶管理財富和財務的理念。」

LGT主席H.S.H.列支敦士登馬克斯親王表示：「LGT 很高興能擴展我們在澳洲的業務，同時歡迎 Commonwealth Private Advice 的客戶和員工加入我們的大家庭。客戶需要穩定的合作夥伴，能在整體財務計劃中提供多元化的投資機會，而我們正好能為新客戶提供這一水平的支援和信心。透過是次收購，我們將加快在此全球最具潛力的財富市場之一的增長計劃，並加深我們對亞太區及其客戶的承諾。如今，亞太區佔 LGT 業務的三分之一以上份額，這不僅反映了我們的戰略重點，亦體現我們成為真正多元化的全球私人銀行集團的決心。」

LGT簡介

LGT是行業領先的國際私人銀行及資產管理集團，在過去逾90年一直由列支敦士登王室家族全權控制。截至2024年6月30日， LGT為富裕私人個體及機構客戶管理的資產總值達3,560億瑞士法郎（約3,962億美元）。LGT僱有逾5,800名員工，遍佈歐洲、亞洲、美洲、澳洲及中東等30多個據點。詳情可瀏覽：www.lgt.com。

SOURCE LGT皇家銀行