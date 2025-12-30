Linker Vision 完成 3,500 萬美元 A 輪募資，加速全球 AI 生態系發展
新聞提供者Linker Vision
30 12月, 2025, 08:00 CST
台北2025年12月30日 /美通社/ -- 專注於 Physical AI 與 Reasoning AI 技術的 AI 軟體平台公司 Linker Vision 今日宣布，成功完成 3,500 萬美元 A 輪募資。本輪募資由 Abico 集團領投，投資人包含 NVIDIA 旗下創投部門、運賢企業、中加投資、和通創投集團、ITIC（永續創新基金）、彰銀創投及元大創投，為 Linker Vision 推動全球 AI 生態系發展的重要里程碑。
Linker Vision 的平台致力於推動智慧城市與智慧空間的 AI 基礎建設大規模部署，且包含工業 AI、企業 AI、Telco AI、人形機器人及自主服務等領域。此次的策略性投資合作，進一步強化 Linker Vision 在全球引領下一波 AI 創新浪潮的願景。
本輪募資資金將用於：
- 擴展 Linker Vision 在美國、拉丁美洲、亞洲、中東及歐洲等市場的全球佈局
- 加速產品研發與平台整合，並延攬全球頂尖人才
關於 Abico 集團
Abico 集團為本輪募資的領投投資人，是台灣具代表性的企業集團，擁有超過 60 年的製造與策略投資經驗。該集團長期支持新創公司及其全球擴展，並積極布局機器人與 AI 等前瞻科技領域，其中包含於 2025 年投資美國機器人公司 Agility Robotics。Abico 集團致力於透過技術、投資與永續發展，推動整體創新生態系的成長。
SOURCE Linker Vision
分享這篇文章