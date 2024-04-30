LiNova Energy 獲 1580 萬美元 A 輪融資，用於加速高能量聚合物正極電池開發

加州蒙羅維亞2024年4月30日 /美通社/ -- LiNova Energy Inc. (Linova) 在 A 輪融資中籌集了 1580 萬美元，由 Catalus Capital 領投，TotalEnergies 的附屬公司 Saft、Chevron Technology Ventures 及投資者團體參投。LiNova 將利用本次融資所獲資金，憑藉聚合物正極電池技術加快實現其改革儲能領域的使命。

這一重要財務里程碑將幫助 LiNova Energy 加大研發力度、擴展營運規模及加快推進其尖端電池的商業化进程。LiNova 研發了一種高能量聚合物電池技術，旨在取代以往含有鈷、鎳和其他關鍵材料的傳統正極材料。

LiNova 亦宣佈與 Saft 簽訂聯合開發協議，據此，LiNova 和 Saft 將共同致力於電池技術的開發，繼而在 Saft 的主要市場實現這些技術的商業化。「我們感到非常榮幸，能與 LiNova 合作，利用 Saft 研究團隊的豐富經驗、我們最新的原型生產線以及我們在電池芯生產方面的工業專長來擴展其技術規模」Saft 行政總裁 Cedric Duclos 表示。

「LiNova 所研發的技術旨在擁有更高能量密度的同時，為電池市場提供更安全、更輕巧和更具成本效益的解決方案，」Chevron 創新副總裁兼技術風險投資总裁 Jim Gable 表示，「這是我們 3 億美元 Future Energy Fund II 的最新投資，基金將聚焦工業脫碳、新興出行、能源分散化及不斷發展的循環經濟。我們誠摯歡迎 LiNova Energy 加入我們的投資組合。」

「能領投 LiNova 的 A 輪融資並幫助他們實現商業成功，我們感到非常興奮，」Catalus Capital 副總裁 Saif Qazi 表示，「LiNova 創新的聚合物正極技術是我們重要儲能投資組合的强力補充。Catalus 在該領域的投資著重於綜合了技術基礎扎實、管理團隊優秀且商業計劃穩健的公司。而 LiNova 正是該投資策略的範本。我們期待雙方的合作取得成功。」

「非常感激投資者的支持與信任，」LiNova Energy 行政總裁 Michael Nagus 表示，「這筆融資證明了我們技術的潛力，同時亦彰顯了這些技術能帶來更具可持續發展性的電池，滿足全球的儲能需求。得益於這次融資，我們將好地推進我們的使命，並將創新的聚合物正極電池推向市場。」

Catalus Capital、Chevron Technology Ventures 和 Saft 皆擁有豐富的經驗和策略資源，在 LiNova Energy 的成長軌跡上可發揮重要的作用。

隨著 LiNova Energy 的不斷發展，公司將努力利用這筆融資在電池技術領域取得重大突破，推動創新，並為其客戶和持份者創造價值。

更多關於 LiNova Energy 及其改革能源行業的使命，請瀏覽 https://www.linovaenergy.com/

關於 LiNova Energy, Inc.

LiNova Energy 正為電動車、航天及儲能產業研發利用聚合物正極材料的超高能電池。LiNova Energy 的正極電池無需鎳、鈷或任何金屬氧化物，確保電池解決方案可持續和具有成本效益。該公司致力於改變全球儲能方式。

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聯絡人：Michael Nagus，LiNova Energy 行政總裁，[email protected]

SOURCE LiNova Energy Inc.