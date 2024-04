LiNova Energy obtient 15,8 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A pour accélérer le développement de batteries à cathode polymère à haute énergie

MONROVIA, Californie, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- LiNova Energy Inc. (Linova) a levé 15,8 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A mené par Catalus Capital, rejoint par Saft, une filiale de TotalEnergies, Chevron Technology Ventures et un syndicat d'investisseurs. LiNova utilisera ces fonds pour accélérer sa mission visant à révolutionner le paysage du stockage de l'énergie grâce à sa batterie à cathode polymère.

Cette étape financière importante permettra à LiNova Energy de développer ses efforts de recherche et de développement, d'accroître ses activités et d'accélérer la commercialisation de ses batteries de pointe. LiNova a mis au point une technologie de batterie polymère à haute énergie conçue pour permettre le remplacement matériel de la cathode traditionnelle contenant du cobalt, du nickel et d'autres matériaux critiques.

LiNova a également annoncé la conclusion d'un accord de développement conjoint avec Saft, en vertu duquel LiNova et Saft travailleront ensemble au développement de la technologie des batteries en vue de sa commercialisation sur les marchés clés de Saft. « Nous sommes fiers de collaborer avec LiNova pour développer sa technologie, en tirant parti de la grande expérience des équipes de recherche de Saft, de nos lignes de prototypes les plus récentes et de notre expertise industrielle dans la production de cellules de batteries », a déclaré Cédric Duclos, PDG de Saft.

« La technologie développée par LiNova est conçue pour offrir une densité énergétique plus élevée tout en fournissant une solution plus sûre, plus légère et moins coûteuse sur le marché des batteries, a indiqué Jim Gable, vice-président de l'innovation et président de Technology Ventures chez Chevron. Il s'agit du dernier investissement de notre Future Energy Fund II, doté de 300 millions de dollars, qui se concentre sur la décarbonisation industrielle, la mobilité émergente, la décentralisation de l'énergie et l'économie circulaire en plein essor. Nous souhaitons la bienvenue à LiNova Energy dans notre portefeuille. »

« Nous sommes ravis de diriger le cycle de financement de série A de LiNova et de soutenir son chemin vers le succès commercial, a ajouté Saif Qazi, vice-président chez Catalus Capital. La technologie innovante de cathode polymère de LiNova est un ajout important à notre portefeuille de stockage d'énergie. Les investissements de Catalus dans ce domaine se concentrent sur les entreprises qui combinent une base technique solide avec une équipe de gestion compétente et un plan commercial robuste. LiNova est emblématique de cette approche. Nous nous réjouissons de ce partenariat fructueux. »

« Nous sommes reconnaissants du soutien et de la confiance de nos investisseurs, a commenté Michael Nagus, PDG de LiNova Energy. Ce financement témoigne du potentiel de notre technologie et de l'impact qu'elle aura sur la mise au point d'une batterie plus durable pour répondre aux besoins mondiaux en matière de stockage d'énergie. Grâce à cet investissement, nous sommes bien placés pour faire avancer notre mission et mettre sur le marché nos batteries innovantes à cathode polymère. »

Catalus Capital, Chevron Technology Ventures et Saft apportent une grande expérience et des ressources stratégiques qui seront déterminantes pour guider la trajectoire de croissance de LiNova Energy.

À mesure que LiNova Energy progresse, la société s'engage à tirer parti de cet investissement pour réaliser des progrès significatifs dans le secteur de la technologie des batteries, en stimulant l'innovation et en apportant de la valeur à ses clients et à ses parties prenantes.

Pour en savoir plus sur LiNova Energy et sa mission de transformation du paysage énergétique, rendez-vous sur https://www.linovaenergy.com/

À propos de LiNova Energy Inc.

LiNova Energy développe des batteries à très haute énergie à cathode polymère pour les secteurs des véhicules électriques, de l'aérospatiale et du stockage de l'énergie. Les cathodes de LiNova Energy ne nécessitent ni nickel, ni cobalt, ni aucun oxyde métallique, ce qui garantit une solution de batterie durable et rentable. La société est déterminée à révolutionner la façon dont le monde stocke l'énergie.

Ce communiqué de presse est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue ni une offre d'achat ou de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ou de recommandation pour des titres.