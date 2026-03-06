Logitech 香港辦公室煥新啟幕 聯手 ISV 啟動「綠色聯盟」

全新啟用的辦公空間深度整合 AI 視訊會議、個人協作與智能空間管理方案 。Logitech 臺港澳總經理施前江（Aries Sze）表示：「這不只是辦公室翻新，更是 Logitech 對未來混合辦公的實踐基地。AI 的目標是強化人的生產力而非取代人。我們透過將 AI 導入軟硬體與雲端管理軟體，極大化整體營運效能。」

針對永續願景，施前江強調，創新與永續設計是品牌核心，透過選用低影響材料、優化能源效率及減少廢棄物，致力實現可衡量的碳足跡減量 。目前 Logitech 近 80% 的產品線已採用「後消費再生塑料 (PCR)」，在提升使用者體驗的同時，專注減少產品的絕對碳影響，達成長期永續目標 。

深化生態協作：以 Logitech Spot 為核心 聯手 ISV 構築綠色生態圈

在香港投資推廣署 (InvestHK) 的推動下，「Logitech 綠色聯盟」正式啟動。聯盟以 Spot 智能感測器為核心，透過開放 Logitech Sync API 賦能獨立軟體供應商（ISV）開發多元應用。藉由 ISV 解決方案，當 Spot 偵測到會議室閒置時，系統會啟動「自動調節或自動關閉」，以調整溫度及關閉非必要設備，或對標行業基準，精準掌握 ESG 成效，守護員工的健康，提升企業運作效能並節省辦公成本。

Spot 採用先進的毫米波雷達（mmWave）技術，整合人體場景傳感器、TVOC 感測器微粒及灰塵微粒感測器，能即時提供環境健康數據，精準偵測室內佔用情況、自動釋放空置房間以杜絕空間浪費。該技術直擊企業營運痛點：

能耗優化 ：研究顯示空調系統（HVAC）往往佔建築能耗 40% 以上 。透過 Sync Portal 設備管理平台，企業可即時查看 Spot 提供的「健康與能源評分」建議，從根源優化房地產足跡，並提升能源效益，助企業實現電力消耗降低的減碳目標 。

：研究顯示空調系統（HVAC）往往佔建築能耗 40% 以上 。透過 Sync Portal 設備管理平台，企業可即時查看 Spot 提供的「健康與能源評分」建議，從根源優化房地產足跡，並提升能源效益，助企業實現電力消耗降低的減碳目標 。 提升員工效能 ：不佳的空氣品質會損害表現。研究指出，當 CO2 濃度過高時，員工的專注力與效能會下降 13% 至 50%。Spot 透過實時追蹤環境數據，守護員工健康 。

：不佳的空氣品質會損害表現。研究指出，當 CO2 濃度過高時，員工的專注力與效能會下降 13% 至 50%。Spot 透過實時追蹤環境數據，守護員工健康 。 彈性部署與合規：Spot 具備四年超長續航力，支援 Bluetooth 與 LoRaWAN 雙模部署，讓企業輕鬆將數據對接至管理系統 。透過 Kerlink 製造的 LoRaWAN 閘道器部署，單一節點即可穩定連線數百個感測器。此外，系統更搭載 AES-128 雙層端對端加密技術，確保數據從傳輸到應用程式全程防篡改且高度私密，滿足企業對資安的嚴格要求。

聯盟夥伴 Strategic Building Innovation (SBI) 總監 Dickson Mak 指出，透過將 SBI AI 解決方案與 Logitech 軟硬件結合，能為企業提供具備行動力的數據洞察；另一聯盟夥伴 Aura Labs 行政總裁 Lester Chan 則強調，藉由將 Spot 平台深度整合至 SeerOS，能於構建環境中推動可衡量的永續發展成果。Logitech 將持續擴張聯盟規模，提供端到端 (End-to-end) 的技術與商業支持，攜手夥伴打造具韌性的綠色創新生態圈，助力香港成為國際綠色科技樞紐。

展望未來，Logitech 將持續聚焦 AI 與永續創新。無論是個人辦公系列還是商用視訊設備，Logitech 都將以「以人為本、以數據為依據」，幫助企業在混合辦公時代實現環境效益與商業價值的雙贏。

體驗未來辦公：即刻預約 Logitech for Business 專屬導覽

Logitech 誠邀企業決策者及 IT 管理者預約參觀 。我們的技術顧問會為您提供一對一的諮詢和全方位支援，助您親身體驗 「Simple、Smart、Sustainable」 的全新智慧辦公解決方案。

關於Logitech for Business

Logitech for Business 提供企業客戶「商務會議視訊設備」以及「個人協作鍵鼠系列」全方位解決方案，專注提升企業團隊協作和高效辦公體驗。其產品包括視訊會議攝影機、音訊設備、鍵盤滑鼠、個人攝影機、耳機等完整方案，並整合三大主流視訊平台 ( Microsoft Teams、Zoom 和 Google Meet ) ，搭配專業軟體支援與完善保固服務，助力企業團隊高效協作，輕鬆打造智慧辦公新標準。

Logitech，Logitech徽標和其他Logitech標誌已在瑞士和其他國家/地區註冊。所有其他商標均為其各自所有者的財產。有關Logitech及其產品的更多信息，請訪問公司網站 www.logitech.com 。

