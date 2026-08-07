LONGPORT Whale 榮獲《亞洲銀行與金融》金融科技生態合作獎

目前，LONGPORT Whale 已連接包含香港、新加坡、美國等在內的全球主流金融市場，並與十多家票據發行商建立合作；支援股票、ETF、期權、結構性票據、場外產品及虛擬資產等多元資產類別，服務全球逾百家金融機構。

LONGPORT Whale CEO 仲華表示：「此次獲獎，是對我們生態價值的肯定，更堅定了我們持續拓展生態合作的信心。我們希望提供給客戶的不止是一個真正實現了多市場多資產一體化交易與財富管理的平台，更是一個開放、互聯的全球交易網絡。Whale 每進入一個新市場、支援一個新資產類別、連接一類新的生態夥伴，網絡中的每一家機構都可從中受益，我們服務的真正價值亦在這一過程中持續提升。」

關於LONGPORT Whale

LONGPORT Whale 專注為證券經紀公司、銀行、家族辦公室及各類金融機構，提供覆蓋多市場、多資產的交易解決方案。平台基於自主研發的雲原生微服務架構打造，具備毫秒級響應能力，並經數千萬筆真實交易的持續驗證，兼顧高性能與金融級穩定性。目前，LONGPORT Whale 已為全球逾 100 家機構提供支援多市場、多資產交易的核心解決方案。

LONGPORT Whale 的穩定運行與持續演進，源於堅實的全球技術與團隊基礎。團隊匯聚來自新加坡、香港特別行政區的資深金融管理者，以及多家全球 TOP 科技企業的技術專家，在證券交易系統與金融基礎設施領域擁有深厚積累。

目前，LONGPORT Whale在香港特別行政區、新加坡、美國及泰國等地設有辦公室。憑藉突出的自主研發能力，團隊多次獲得國際權威機構頒發的金融科技創新獎項。

公司網站：https://longportwhale.com

SOURCE LONGPORT Whale