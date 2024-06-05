LPS完成戰略性收購 增強數據實踐和營銷雲能力

Explora和Eleven Digital的整合將加強LPS現有逾4,000名傑出技術專家的陣容。LPS副行政總裁孫耀達博士（Dr. Ted Suen）表示： 「LPS對收購所帶來的新協同效應感到興奮，這將顯著增強我們的AI和數據驅動能力。 新技術能力的注入將加速LPS在預測性分析、自然語言處理、營銷智慧、客戶關係管理和其他前沿領域的發展，強化數據驅動的洞察力和AI賦能的解決方案，推動業務轉型。 」

這一戰略性舉措迎來了金融、零售、酒店、物流和製造等多個行業的知名客戶，為LPS的持續發展奠定了基石。透過拓展創新技術服務範圍，LPS進一步鞏固其作為亞太區企業值得信賴的數碼合作夥伴的地位。

根據《聯想2024年全球首席信息官（CIO）報告》[1]，「數據品質不良」是阻礙AI應用的前五大嚴峻障礙之一。聯想方案與服務業務集團首席運營官及首席戰略官姚琳達（Linda Yao）在強調數據完整性對成功部署AI的關鍵作用時表示： 「高品質的AI模型需要一個可信賴的數據基礎。通過這些戰略性收購，進一步賦能聯想AI卓越中心，在基於可靠以及優質的數據基礎上，運用AI來實現最終成果。 」

報告進一步顯示，81%的CIO正在藉助第三方來推動人工智能落地。姚女士補充道：「此外，聯想AI 卓越中心的定位是滿足對日益增長的AI安全性和快速擴張的需求。這兩項正是受訪CIO在AI應用上所面臨的最大障礙。我們的數據科學家、AI架構師和工程師正在幫助客戶加速實現強大、可靠和可持續的AI解決方案。 」

作為香港排名第一的IT服務供應商[2]，LPS透過是次收購再次證明了其致力於推動亞太地區企業數碼轉型的承諾。借助聯想的全球佈局、服務網路和交付能力，LPS將持續推動各行業客戶的業務增長。

關於聯想電訊盈科企業方案 （LPS）

LPS 是亞太區域領先的 IT 和技術解決方案供應商。我們與政府和企業合作，透過市場頂尖的解決方案和行業最佳實踐，實現卓越的數碼轉型和推動業務增長。作為聯想集團的成員，我們很自豪能夠借助其全球影響力和技術能力解鎖新的協同效應，專注於人工智能、數據實踐和雲端運算。憑藉超過4,000人的專家團隊和強大的合作夥伴生態系統，我們致力於提供頂尖的AI解決方案和數據實踐，協助企業在數碼轉型中取得卓越成就。

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SOURCE 聯想電訊盈科企業方案 (LPS)