LPS發佈NeuroNode：本地部署大語言模型，賦能企業AI升級

NeuroNode ：更智慧、更安全的 AI 觸手可及

NeuroNode之名象徵智慧與敏捷，正如其大腦般的運作模式。基於聯想全球領先的基礎設施，NeuroNode無需通過公共雲傳輸數據或模型，即可為企業帶來AI的變革力量。它解決了企業在隱私保護和監管合規方面的核心問題，賦予其對自身數據的完全自主和控制，同時實現透明的指標監控和強大的分析能力。

NeuroNode以簡約盒型呈現，無縫融入現有技術棧中，基礎設施限制極少，且易於擴展以滿足不斷增長的工作負載需求。NeuroNode通過符合OpenAI標準的API，為領先的開源LLM（如Llama 3.1、GLM-4、Pixtral 12B等）提供本地支援。其介面簡潔直觀，支援自然語言和圖像輸入，並提供預建範本選項，以滿足企業多元化的業務需求。NeuroNode核心配備4個強大的GPU，能夠在短短10秒內生成一頁A4大小的完整文本，快速回應典型查詢（以A10 GPU型號運行Llama3.1 8B模型為例）。

NeuroNode助企業充分利用AI的潛力，釋放有價值的洞察，優化日常工作流程，確保數據安全無憂。其強大的本地AI能力旨在滿足動態的行業需求，適用於多種應用場景，如自動生成各種格式的內容、知識管理、合規檢查、客戶服務聊天機器人等。

LPS總裁孫耀達博士（Dr. Ted Suen）表示：「LPS一直致力於推動AI解決方案創新，並與聯想保持緊密合作，助客戶迅速將AI應用於營運之中。我們新推出的AI解決方案NeuroNode，旨在降低企業在尋求透明AI價值創造和確保數據安全方面的門檻。」

隨著LPS推出這一尖端解決方案，公司繼續在香港樹立IT服務的卓越標杆。根據IDC《全球服務追蹤報告（2024年上半年）》，LPS連續11年在定制應用開發和系統集成領域處於香港領先地位，市場份額分別達到47%和20.1%，且兩者均實現了超過9%的同比增長。同時，LPS在管理服務領域也位居榜首，收益同比增長8.2%。

IDC亞太區助理副總裁（軟體、服務和雲計算）Roger Ling表示：「隨著企業持續應對AI帶來的複雜性和機遇，選擇經驗豐富且聲譽良好的IT服務供應商變得越來越重要。這種合作不僅能讓企業充分利用先進技術，還能確保安全性和營運效率，有效應對各地市場的獨特需求。」

NeuroNode為希望利用AI技術的企業提供了一個強大且可擴展的解決方案，LPS還提供進一步的擴展服務和後續支援，透過提示工程、諮詢等增值服務來優化模型，幫助企業充分發揮解決方案的潛力。

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[1] 排名基於供應商的收益。來源：IDC《全球服務追蹤報告（2024年上半年）》

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LPS 是亞太區域領先的 IT 和技術解決方案供應商。我們與政府和企業合作，透過市場頂尖的解決方案和行業最佳實踐，實現卓越的數碼轉型和推動業務增長。作為聯想集團的成員，我們很自豪能夠借助其全球影響力和技術能力解鎖新的協同效應，專注於人工智能、數據實踐和雲端運算。憑藉超過4,000人的專家團隊和強大的合作夥伴生態系統，我們致力於提供頂尖的AI解決方案和數據實踐，協助企業在數碼轉型中取得卓越成就。

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