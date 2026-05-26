Luffa 獲國富量子戰略投資 估值2.2億美元 探索AI+金融科技新賽道

香港2026年5月26日 /美通社/ -- 創新科技企業 Luffa AI 今日宣布，獲得香港上市公司國富量子創新有限公司（「國富量子」，股份代號：00290.HK）戰略投資。是次投資後，Luffa AI 估值達2.2億美元，雙方將圍繞人工智能、量子安全、區塊鏈與合規金融等領域展開深度戰略合作，共同開拓AI+量子區塊鏈金融科技全新賽道。

當前互聯網高度碎片化：身份被平台割裂管控，AI 智能體缺乏獨立身份、錢包與執行能力，價值與支付被封閉生態鎖定，AI 生成內容不可驗證且合規路徑缺失。Luffa 以三大核心維度構築超級連接能力：社區層面，透過可信 DID 自主身份、AI 智能體賦能與鏈上治理，實現真正去中心化自治；內容層面，將頻道打造成可程式化、可交易的價值容器，支持創作者影響力代幣化與多層次變現；聚合層面，依托 SuperBox 開放小程序、多鏈錢包、LuffaPay 意圖式支付及多智能體商業協議，全面打通全場景應用。三大體系形成閉環，徹底連接用戶與身份、身份與資產、內容與價值、線上與線下的關鍵割裂。

截至2026年2月，Luffa 生態實現高速增長：全球下載量突破300萬，註冊用戶達200萬，日活躍用戶超過15萬。核心產品 Luffa 錢包與 SuperBox 小程序平台已正式上線，並在預測市場、AI 小遊戲、RWA、創作者經濟、社區治理等多個領域驗證了成熟落地案例。2026年，Luffa 將重點發力 AI 驅動的 Web3 生態，打造全球領先的智能交易生態。

此次戰略投資標誌著 Luffa 在隱私保護、智能互動及 Web3 基礎設施建設上的重要里程碑。國富量子在量子加密算法、區塊鏈技術上進行多重布局，憑藉機構級金融服務領域的深厚積累，將為 Luffa 的 AI Agent 基礎設施與隱私安全通訊提供強大技術背書，進一步加速 Luffa 在全球市場的商業化落地與生態擴張。

根據雙方合作框架，Luffa 與國富量子擬在全球市場開展以下戰略合作：

在人工智能（AI）領域，共同研究、開發及推廣AI驅動的智能產品與解決方案，包括智能投資決策系統、鏈上金融自動化執行平台、AI資產配置模型及智能交易與風險管理系統；

在數字資產領域，共同探索區塊鏈技術應用、數字資產發行、管理、交易及合規架構；

在合規金融（RegTech/Compliance Finance）領域，聯合開發符合香港及國際標準的合規科技解決方案；

在量子安全（Quantum Security）領域，共同研究並推廣量子加密技術在數字資產及區塊鏈場景的應用，提升金融與數據基礎設施的安全韌性。

Luffa AI 行政總裁 Michael Liu 表示：「Luffa 正在重新定義娛樂、文化與商業領域的互動方式，讓每一位用戶真正擁有數據所有權、隱私權和平台參與權。國富量子的量子金融安全與跨境合規優勢，將為我們構築下一代社交與 AI Agent 基礎設施提供堅實支撐。我們將攜手從『想像更好的網絡』，真正『創造更好的網絡』。」

國富量子行政總裁袁天夫表示：「我們非常高興完成對 Luffa AI 的戰略投資。這不僅是集團創新驅動戰略的重要里程碑，也是我們探索量子技術與人工智能、Web3 融合落地的關鍵一步。期待雙方團隊緊密合作，共同構築更安全的數字基礎設施。」

關於 Luffa

Luffa 是一款突破性的 Web3 與 AI 超級連接器，融合去中心化身份（DID）、AI 智能體、Web3 原生錢包、社交功能及小程序，構築一體化生態。它支持用戶創建頻道、小程序和 AI 機器人，為用戶提供無縫的一站式體驗。Luffa 為個人、社區、品牌及 AI 開發者賦能，提供可驗證行為體系、可程式化經濟模式與安全互動環境，支持智能體驅動交易、忠誠度體系搭建及去中心化協作。Luffa 致力於將注意力轉化為所有權，將連接轉化為商業機會。

關於國富量子

國富量子創新有限公司（00290.HK）是一家跨境跨界科技创新投資平台，立足香港、背靠大灣區、面向國際，擁有1、4、6、9號牌及跨境的QFII、CIBM、QDIE、QFLP及債券通業務資格，構築起科創+金融+藝術+貿易四大業務板塊生態閉環，在量子科技、數字資產等前沿科技領域有大量戰略布局，正在實現投資帶動投行、創新反哺傳統，成為全球量子科技應用領域的創新引領者。

SOURCE Luffa AI Limited