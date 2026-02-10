大行發佈LUNDEN系列三折疊自行車 通過DAHON-V技術重塑折疊車性能標桿

產品創新：直擊核心設計難題

16英吋LUNDEN車型：主打小巧輕便，專為便捷折疊、攜帶與短途騎行打造，傳動系統經簡化處理後顏值大幅提升。車架融合大行DELTECH與Super Down Tube（超級下管）設計，強化了結構剛性，優化了動力傳輸，全面提升了騎行穩定性與加速性能。

20英吋LUNDEN車型：車架採用全新設計，實現超高剛性，車頭管與中軸直接聯動，後上叉做加固處理，進一步提升騎行穩定性與速度表現。該車配備2.0寬胎，適用於城市騎行、顛簸路面與輕度礫石路等多種場景；車身尺寸比傳統20英吋折疊車小12%，在不犧牲騎行體驗的前提下，提升了便攜性。

LUNDEN系列搭載創新動態懸掛系統(Dynamic Suspension System)，可根據路況實時快速調節減震效果，精準平衡踩踏效率與衝擊緩衝；多段可調座桿可對車座高度與角度進行精細微調，為不同身形的騎行者帶來理想的人體工學貼合度和始終如一的舒適體驗。

搭載DAHON-V技術 性能表現獲認可

2月4日至5日， 20英吋LUNDEN車型亮相美國CABDA Midwest展會 ，其為戶外探險騎行愛好者量身打造的卓越性能，收穫了經銷商的廣泛好評。該車型搭載DAHON-V技術，包括專利DELTECH技術與可調節車把，讓LUNDEN三折疊系列集齊了高端性能折疊車的核心配置。

此前，DAHON-V技術已因其創新設計與優異性能獲得國際媒體關注，成為折疊自行車領域的技術標桿。基於這一技術積澱，全球折疊自行車領導品牌大行今日正式發佈全新LUNDEN系列三折疊自行車，全系搭載自主研發的DAHON-V技術。

行業觀察：性能導向的差異化競爭成主流趨勢

市場分析人士表示：「大行的最新技術成果，讓行業重新聚焦車架剛性、傳動效率與實際騎行性能。」隨著騎行者需求的持續升級，三折疊自行車市場正逐步從價格驅動的競爭模式，轉向以性能和工程技術為核心的差異化競爭。以DAHON-V技術為核心的LUNDEN系列，將大行推向了這一轉型的前沿，也讓三折疊自行車賽道的未來發展備受矚目。

