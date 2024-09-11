澳門文化商業新地標M8澳門八號正式試業

11 9月, 2024, 12:24 CST
澳門2024年9月11日 /美通社/ -- 澳門回歸以來首個商業都市更新重建項目「M8澳門八號」於2024年9月10日正式試業。M8位於世界文化遺產「澳門歷史城區」核心區，議事亭前地沿羅結地巷50米處。M8這一名稱蘊含深刻寓意，其中「M」代表澳門（Macau），而「8」則象徵周圍100多米範圍內環繞著8處世界文化遺產景點。M8土地承載著豐富的歷史和文化底蘊，前身為郵電廳職工宿舍大廈，經過活化後注入了新活力。通過精湛的工藝和場景營造，M8融合了文化底蘊與商業氣息，致力於成為一個新的文化商業地標，引領議事亭商圈新格局。
外觀方面，M8的外牆材料創造了「最大曲面熱熔複合石材玻璃」健力士世界紀錄，採用雕塑般的玻璃幕牆嵌入1毫米半透明曲面天然雲石，展現建築藝術之美。其獨特設計與澳門古老街區的風貌相得益彰，必將成為該地區的打卡熱點。M8室內空間亦經過精心設計佈局，每一層皆為顧客提供獨特的體驗。項目共九層，包括地上六層和地下三層。地面層以雕塑般的入口迎接八方來客，並進入開放式大廳，而後通過扶梯和垂梯到達各樓層。
商鋪佈局上，零售主力店進駐雙首層，提供超過120 個精心挑選的國際和本地品牌，涵蓋美妝、腕表、食品及禮品等，為顧客帶來多樣化的購物選擇。2F和3F分別為國際時尚名品集合店TFS時尚廣場、歐洲旅行精品集合店 Euro Galleria by OLIVER（奧莉花歐洲精品）以及源自韓國仁川的餐廳Terrace in seaside，此為該餐廳的澳門首店。4F和5F將引入特色餐飲品牌，包括源自泰國的 Mango Tree 和源自中國香港的 御•家上海，這兩家餐廳也將首次在澳門亮相，並於十月份營業，為美食愛好者提供豐富的選擇。位於頂層的天臺花園和4F特色露臺提供俯瞰澳門歷史街區的迷人視角，遊客可以在此體驗澳門市中心的商業繁榮與文化氛圍，豐富的活動和文化慶典也將在此舉行。未來，M8將在地下層B2和B3打造一系列獨具特色的文化零售和藝術展覽活動，致力於將這一地標性建築打造成澳門文化新高地。通過多元展覽內容和創意活動，M8將為公眾提供一個展示和體驗文化藝術的互動平臺，涵蓋從傳統文化到現代藝術的豐富內容，進一步豐富澳門的文化生活。
M8項目致力於提供頂級的購物、餐飲和文化體驗。M8項目董事呂育敏表示：「我們非常高興宣佈M8的正式啟動。這個項目不僅是一個建築開發，更是我們對澳門歷史與現代文化深度融合的承諾。M8將歷史韻味與現代設計相結合，不僅保留了澳門的獨特歷史印記，還引入了創新的設計元素和可持續發展理念。我們希望M8能成為澳門新的文化地標，為居民和遊客提供一個充滿活力與魅力的場所。我們的目標是通過M8重新定義澳門文化商業景觀，創造一個歷史與現代相融合的多元空間。我們期待M8成為澳門都市更新重建的名片，展示我們對建築藝術的熱情和踐行都市更新的理念。」
隨著M8的正式啟用，這一地標性項目將為澳門帶來新的活力與機遇。M8不僅將拓寬澳門的文化商業路徑，也將為本地居民和遊客提供了一個全新的購物和休閒場所。未來，M8將繼續致力於促進澳門的文化活力與城市發展，為每一位來訪者創造難忘的體驗。
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SOURCE M8澳門八號
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