沙特阿美與沙特阿拉伯礦業公司Ma'aden擬組建過渡礦產合資企業

合作旨在融合沙特阿美豐富的地球科學資料、數字化技術、地下資源管理經驗， 以及沙特阿拉伯礦業公司在採礦行業數十年的專業技能

沙特阿美在其現有業務領域發現一處高達400ppm當量的鋰礦段

該合資企業有望在2027年啟動商業化鋰生產

兩家公司簽署意向書，共同探索過渡礦物領域的新機遇

沙特阿拉伯達蘭2025年1月17日 /美通社/ -- 世界領先的能源化工公司沙特阿美與中東北非地區最大的多種商品採礦和金屬公司Ma'aden，今日聯合宣佈簽署了一份非約束性意向書。根據該意向書，雙方計畫在沙特阿拉伯境內設立一家礦產勘探與開採合資企業。擬設立的合資企業將專注於能源轉型所需的礦產開發，包括從高濃度礦床中提取鋰元素，並致力於推進具有成本效益的直接鋰提取技術。合資企業有望在2027年啟動商業化鋰生產。

合資企業將利用沙特阿美在資源與資料管理上的技術創新和專業技能，將沙特阿美的業務能力進一步擴展到相關領域。這將有助於釋放沙特高價值礦產資源的潛力，有效應對國內外市場對鋰及其他過渡礦物日益增長的需求。合資企業將充分利用豐富的地下資料和新興技術， 推動沙特國內的經濟多元化和能源發展願景。

沙特在開採能源轉型所需的礦產方面的潛力巨大。例如，沙特阿美已經在其現有業務領域發現一處高達400ppm當量的鋰礦段。該合資企業將得益于沙特阿美的卓越專業知識和業務運營，包括利用現有基礎設施、行業內領先的鑽探作業以及在業務領域 90 多年的地質資料。

沙特阿美上游業務總裁納西爾•納伊米表示：「這一聲明彰顯出沙特阿美積極助力全球能源轉型的決心。擬組建的合資公司將實現能源轉型所需的礦產開發，這對更具可持續性的能源解決方案的發展有著重要意義，並且有助於我們為低碳未來實現業務多元化。 我們預計，這一合作關係將利用世界領先的上游企業，運用顯著的低成本優勢、行業經驗、技術創新、豐富的地下知識和一體化供應鏈生態系統，來滿足沙特乃至全球的鋰需求。」

Ma'aden勘探部高級副總裁達里爾• 克拉克表示：「Ma'aden正在阿拉伯地盾開展全球規模最大的一個單一管轄區勘探專案，目標是發掘價值預計達2.5萬億美元的礦產資源。這一擬組建的合資企業將助力我們加快對阿拉伯臺地的勘探速度，將沙特阿美對這一地區的深入瞭解與Ma'aden在採礦勘探領域的豐富經驗相結合。」

鋰是能源轉型進程中的基礎要素，在電動汽車、能源存儲以及可再生能源等快速發展的行業的生產環節不可或缺。過去五年裡，全球對鋰的總需求已經增長了三倍，並且預計到2035年其複合年增長率會超過15%。該合資企業有滿足沙特對鋰元素的預期需求的潛力：預計在2024年到2030年期間，沙特的鋰需求將增長至原來的20倍，進而為約50萬塊電動汽車電池以及110吉瓦的可再生能源提供支援。

計畫中的合資公司是在利雅德未來礦產論壇期間宣佈的，還需滿足包括監管審批在內的常規交割條件。

@aramco

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沙特阿美是一家全球領先的一體化能源和化工企業。不論是確保石油資源的穩定供給，還是推進新型能源技術的研發，我們的全球團隊全心投入，竭誠致力在每項工作中為世界帶來積極影響。 我們專注資源的可靠、可持續發展和有效利用，以此來促進全球的發展與生產力的提升。

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SOURCE Aramco