Maison&Objet Intérieurs Hong Kong揭幕完整精彩項目：Design Factory、Design Showcase及Le Club

三大核心區域概覽

Design Factory

四大沉浸式展館聚焦永續發展、材料創新及文化對話，包括由Clélie Debehault與Liv Vaisberg （比利時）和Ann Chan（香港特別行政區）策劃的「Shifted Mirrors: Fragments of a Dreamed East」；Lionel Jadot （比利時）的「Anthropocene Adhocsime」；Korakot Aromdee（泰國）的「Breath of Bamboo」，以及Elizabeth Leriche（法國）的「Living Matters」。

Design Showcase

八組獨特室內設計重新詮釋混合式生活風格與待客空間，策展足跡遍及七個設計之都：巴黎 × 香港（Hubert Le Gall與Alfred Lam）、杜拜（Kristina Zanic）、新德里（Aparna Kaushik）、香港（梁志天）、上海（吳濱）以及首爾（梁兌旿）。

Le Club

由香港知名設計工作室CL3及Lim + Lu聯手打造的商務貴賓廳雲集24個精選品牌進行商業展示，配合為受邀設計專業人士量身定制的商務計劃，推動香港與大灣區的設計合作與商機探索。

特別展覽

La Rue – Moroso 呈獻 「 Resonant Landscapes 」

位於連接展會各個區域的La Rue上，意大利家俱品牌Moroso帶來由Patrizia Moroso精心策劃的裝置藝術Resonant Landscapes，致敬Front Design的Pebble Rubble系列。每個元素透過對自然表面的3D立體掃描數據製作，裹以Kvadrat Febrik特製織品，將岩石、苔蘚與林地轉化為柔軟且具觸感的形態，坐下的瞬間如同與自然恆久靜謐的相遇。

Mobilier National 法國國家傢具管理館 × Maison&Objet ： Design Showcase Award 2025

與法國國家傢具管理館合作頒發的設計獎項進一步鞏固法國工藝精神與亞洲設計文化之橋樑，本屆得獎設計師Paul Bonlarron的作品「Dining Room」將食材廚餘化為材料，從宴會長餐桌延伸開來，盡見以蛋殼琺瑯製成的餐盤、麵包形的燈具、蔬菜生物塑料打造的彩繪玻璃窗、以洋蔥皮天然染料染製的摺皺桌布，以及由茄子皮編織而成的巨幅掛毯。

展會詳情及入場登記 ：

Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025

日期：2025年12月3日（星期三）至12月6日（星期六）

地點：香港會議展覽中心3C展覽廳（香港灣仔博覽道1號）

入場：免費預約登記請按此處

完整新聞稿以及媒體資料，請按此處下載。

關於主辦機構： Maison&Objet

1994年以來，Maison&Objet（SAFI，由Ateliers d'Art de France及RX France共同創立的子公司）一直推動和聯繫全球的裝飾、設計及生活方式的國際社群。其獨特之處在於能夠促成富有成果的國際交流，提升參展品牌在其展覽或數位平台上的曝光率和知名度，同時以獨到的眼光推動令裝飾界為之振奮的潮流趨勢。

主要贊助機構：文創產業發展處

文創產業發展處於 2024 年 6 月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。

免費聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物/活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

SOURCE Maison&Objet Intérieurs Hong Kong