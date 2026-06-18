海信香港首店入駐京東MALL，頂尖RGB MiniLED技術打造世界盃極致觀賽體驗

116英寸超大屏RGB MiniLED成最大亮點，超高畫質睇球賽如臨賽場

開業當日最吸睛的當屬116吋RGB MiniLED電視——海信116UXQ。海信是RGB MiniLED的開創者。為了打破單色背光的限制，消除色彩斷層與失真，真實還原大自然中的色彩，2025年1月CES上，海信創新性地推出RGB三維控色液晶顯示技術，用紅、綠、藍三色發光晶片替代傳統的白色/藍色單色背光，不僅將色域覆蓋率大幅提升至高95% BT.2020，峰值亮度亦可達8000尼特，116UXQ即搭載了該項技術。116UXQ還同時搭載Hi-View AI Engine RGB，能即時優化色彩和亮度；專業抗反光黑曜屏，不論白天或夜晚觀賽，畫面皆清晰透亮。此外，Opéra de Paris | Devialet聯合訂製環繞音響系統能帶來極致沉浸的音效體驗，原生165Hz高刷讓畫面流暢絲滑，用戶透過116UXQ觀看世界盃將恍若置身賽場，所有細節近在眼前。

將世界盃賽場和藝術沙龍搬回家

除了116UXQ外，海信還推出了多款熱銷機型。正值世界盃賽季，一款適合觀賽的電視成了當期的選購重點，海信U7SE電視可以說是當之無愧的觀賽必備。它搭載Hi-QLED MiniLED，可帶來更廣的色域，更準的色彩。信芯AI引擎亦在用戶觀看過程中實時調整色彩亮度和內容清晰度，保障觀影體驗。對於世界盃賽事中最常見也是普通電視最容易出問題的高速運動畫面，搭載原生144Hz高刷的它也能輕鬆應對。無論是球員在賽場上加速奔跑還是足球在空中急速運轉的畫面，U7SE都能清晰呈現，畫面不撕裂、不卡頓、不拖尾，觀賽體驗酣暢淋漓。聲音方面，它搭載了內置音響，無需外加soundbar，且音響由法國帝瓦雷調校，支援杜比全景聲，低音勁、震撼夠力，睇比賽超有 feel，進球瞬間的歡呼聲彷若響在耳邊！優秀的配置使得U7SE不僅是觀賽必備，用來睇電影、玩遊戲都有極致體驗。

55S7S藝術畫框電視也極具特色，磁吸柚木外框搭配Hi-Matte顯示屏讓它無論播放什麼內容睇起來都像是一幅畫。內置的1000+幅世界名畫，任選一幅打開，家中瞬間變成藝術沙龍。不僅睇起來似畫，55S7S外觀和重量也十分接近真實掛畫，機身超薄超輕，可輕鬆上牆懸掛。 藝術氣息濃厚的同時，其電視各項功能也表現突出，4K Hi-QLED 量子點畫質、原生144HZ高刷、2.0.2多維空間聲場，讓這款電視無論是用於睇電視、電影還是球賽，表現都始終出色。

開業設禮遇，布局香港智慧家電市場

據了解，海信香港京東Mall旗艦店開業期間，店內同步推出多項消費優惠活動。市民到店體驗海信全新產品，可獲贈精美禮品，選購海信MiniLED電視產品，即可享免費上門安裝服務，產品整機保修期亦由一年延長至四年；如選購136MX、116UXQ巨幕電視，還將獲贈球星親筆簽名球衣，配合京東 MALL 的服務機制，門店亦同步提供七日無理由退貨、一百八十天壞機更換與價保服務，為消費者帶來穩妥的購物體驗。

據負責人透露，海信選擇在京東Mall開業之際進駐，正係睇準香港市場對高端顯示產品的強勁需求。未來海信將緊隨香港消費者需求變化，陸續推出冰箱、空調、洗衣機等多品類產品，豐富高品質家電產品的供給，配合香港「智慧城市」發展方向，輻射帶動粵港澳大灣區高端家電市場發展，為更多市民打造從客廳到全屋的智能娛樂生態。

關於海信

作為全球消費電子與科技領域的領先企業，海信業務覆蓋160多個國家和地區。據Omdia的數據顯示，2023 至 2025 年期間，海信百吋及以上電視出貨量居全球首位；另據奧維雲網數據，自2004年躍居中國電視市場銷量佔用率榜首以來，海信電視已連續20多年穩居中國內地市場第一。

SOURCE 海信