Mantle 全球黑客松報名人數突破1000，生態增長進入新階段

在過去幾周，Mantle Network 通過多項高影響力合作，持續加強其流動性基礎：

與 USDT 0 進行深度技術和流動性整合，增強了 Mantle 的原聲穩定幣流動性層和基礎，使其成為機構級 RWA 結算和全球鏈上金融的關鍵支柱。

RWA 和 DeFi 領域與 Aave、xStocks、Anchorage Digital、Questflow 等都實現了生態層的深度合作，為機構和零售使用者帶來可驗證、可程式設計、可拓展的機構級流動性和鏈上代幣化的真實資產。

在與 Bybit 的深度協同下，這一系列進展共同確立了 Mantle 作為鏈接傳統金融與鏈上流動性的核心分發層，為 RWA、AI 驅動型應用以及下一代 DeFi 的可持續擴展提供了關鍵支撐， 並構建起一個具備長期生命力的生態增長底座。

與此同時，$MNT 的使用價值持續提。 隨著其在 Bybit 和其他生態系統合作夥伴的集成不斷深化，$MNT 正在從單一的 Gas 支付用途逐漸演進成為支撐 Mantle 全生態運轉的多維效用與信用型資產。

Mantle Global Hackathon：生態爆發前的關鍵引擎

萬事俱備，只欠東風。 若將 Mantle 的基礎建設與生態資源比作肥沃的土壤，那麼開發者便是生態中真正的耕作者 —— 只有雙方共同投入，才能在熊市打好根基，在牛市拔地而起。

正因如此，Mantle 在時機成熟之際推出 Mantle Global Hackathon 2025–2026，作為今年 RWA 和基礎設施垂直領域規模最大的黑客松正式啟動，邀請全球開發者共同打造下一代 Mantle 原生應用程式，向全球開發者發出號召，共建生態應用層：

六大核心賽道：RWA / RealFi， DeFi & Composability， AI & Oracles， ZK & Privacy， Infrastructure & Tooling， GameFi & Social.

17名評委

15萬美金獎池

在不到兩個月的時間內，已有來自50+國家和地區的1000+名開發者報名參與。

Mantle 的願景與使命清晰而堅定：發掘、支援並加速下一單 Mantle 原生 Builder，定義下一個市場週期。從六個維度尋找下一批屬於 Mantle 的開發者和專案方，為未來牛市提前播種。

Mantle 始終堅持長期、Builder-first 的生態哲學。在熊市紮根，與 Builders 一同打造，在牛市來臨時，與 Builders 共同站上台前，成為機構級資本、資金、與全球使用者進入 Web3 使用者的首選流動性分發層 —— 讓現實世界的資產、 機構與資金流真正通過 Mantle 進入加密世界。

