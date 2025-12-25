Mantle Vault正式上線，由Mantle攜手 Bybit與CIAN聯合支持

此次發佈標誌著CIAN正式原生接入Mantle，同時也在Mantle DeFi生態中引入首個專門的鏈上收益產品層，通過無縫銜接的中心化金融(CeFi)到去中心化金融(DeFi)體驗，擴大結構化穩定幣策略的可及性。

確立Mantle作為鏈上收益的核心分發層

CIAN專注於開發和運營結構化鏈上收益產品，將複雜的DeFi策略抽像為簡潔、易用的金庫產品。通過原生部署於Mantle，CIAN得以在Mantle低成本、高性能的執行環境中，實現更高效、更具可組合性的穩定幣收益策略運行。

Mantle Network為這些自動化策略提供所需的可擴展基礎設施，支持快速結算、低手續費，並可在更廣泛的生態中實現無縫集成。Mantle Vault的加入，進一步鞏固了Mantle作為鏈上收益產品高效訪問、執行與規模化擴展平台的定位。

Bybit在此次合作中充當全球訪問與分發入口，使數以百萬計的用戶能夠通過熟悉的界面進入Mantle的鏈上經濟，同時享受完全鏈上執行所帶來的透明性與效率。三方協同構建了一條順暢的資金流通路徑，實現從中心化入口到Mantle原生收益策略的無縫銜接。

推動鏈上收益的可及性

此次合作標誌著鏈上收益產品在更廣大受眾的可及性方面邁出重要一步。通過整合CIAN的收益策略能力、Mantle的執行基礎設施以及Bybit的全球分發網絡，用戶可在無需承擔操作複雜性的前提下，輕鬆參與穩定幣收益策略。

隨著Mantle持續深化其作為鏈上金融分發層的角色，原生收益產品的引入將為更深層次的流動性、擴展的DeFi應用場景以及未來生態整合奠定基礎。

由CIAN提供支持的Bybit Mantle Vault現已正式上線，並開放認購。

關於Mantle

Mantle致力於成為機構與傳統金融(TradFi)連接鏈上流動性與現實世界資產的首選分發層與入口，推動現實世界金融的運行方式。

Mantle擁有超過40億美元的社區資產規模，融合可信度、流動性與可擴展性，並配備機構級基礎設施以支持大規模採用。其生態以Bybit內的$MNT為核心，並通過mETH、fBTC、MI4等關鍵項目持續拓展。同時，Mantle Network還與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct、EigenLayer等領先發行方與協議建立合作關係。

關於Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過8000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

關於Cian

CIAN Yield Layer是領先的鏈上收益策略平台，用戶可一鍵獲取高級策略，同時通過為持有者創造額外的鏈上收益，推動加密原生資產與現實世界新興資產的可持續增長。

目前CIAN的總鎖定價值(TVL)達14億美元，並與Mantle、Lido、Binance、Maple、USD1、Superstate、Renzo、Kernel、Horizon、pyUSD、cbBTC、fBTC、solvBTC、Bedrock等頂級協議合作，推動資產增長。除加密原生資產外， CIAN還通過與Chainlink、Midas等RWA先驅合作，擴大華爾街和倫敦頂尖機構發行的機構級生息RWA的發行渠道，有效彌合DeFi與TradFi之間的鴻溝。

