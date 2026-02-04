Mantle全球黑客馬拉松2025收官：超2000名Web3開發者共築RWA與AI新浪潮

Mantle全球黑客馬拉松2025的成功，得益於Mantle、OpenBuild、HackQuest與全球生態合作夥伴網絡的緊密協作。戰略舉措包括：

數據驅動的洞察：多元化開發者群體

對2000多名參賽者的分析顯示，本屆黑客馬拉松集結了經驗豐富的多鏈開發群體：

跨鏈流入： 550 名參賽者以以太坊為原生平台，同時有大量開發者來自Solana（274名）、Base（229名）和Polygon（172名）生態。

技能分佈： 開發者技能多樣，主要使用JavaScript（62.05%）、TypeScript（56.89%）和Solidity（32.34%）。

賽道創新： 提交項目以RWA/RealFi（22.21%）和DeFi（21.79%）為主，其次是AI、基礎設施和GameFi。

戰略合作與數字身份

核心合作夥伴OpenBuild貢獻了124個項目註冊和45個高質量方案，主要關注AI和RWA等Mantle重點佈局的垂直領域。此外，與 Web3insight.AI 聯合推出的DevCard計劃，見證了196名開發者激活鏈上身份，其中47支團隊獲得了直接合作邀請。

Demo Day即將揭幕：15萬美元獎金池

30支決賽隊伍從519個提交項目中脫穎而出，將參加2026年2月3日至4日的Demo Day。評審將圍繞技術創新性、商業可行性和生態契合度三大維度對項目進行評估。

最終獲勝名單將於2月10日在香港Consensus大會上正式揭曉。

15萬美元的獎金池包括3萬美元大獎和分賽道獎項。除獎金外，獲勝者還將獲得Mantle EcoFund的快速通道資助資格和長期孵化支持。

關於Mantle

Mantle作為機構與傳統金融接入鏈上流動性和真實世界資產的首要分發層與網關，旨在驅動現實世界金融資產的流通。

憑借超40億美元的社區自有資產規模，Mantle將可信度、流動性和可擴展性與機構級基礎設施相結合，以支持大規模應用。其生態系統以Bybit平台內的$MNT為錨點，通過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目延展構建。此外，Mantle Network還與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct等行業領先發行方和協議建立了合作夥伴關係。

欲瞭解更多關於Mantle的信息，請訪問： mantle.xyz

獲取更多社交動態，請關註： Mantle官方X賬戶 與 Mantle社區頻道

媒體垂詢，請聯繫：[email protected]

SOURCE Mantle