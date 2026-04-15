Mantle獲xStocks和Bybit助力，成為首批將代幣化股票引入鏈上流動性市場的以太坊二層網絡之一

將代幣化股票引入鏈上流動性市場

作為代幣化股票追蹤憑證，xStocks能夠提供面向主流上市股票的鏈上投資敞口。這些代幣化產品由標的證券提供全額抵押擔保，並符合瑞士分佈式賬本技術(DLT)法案的監管要求。

通過在Mantle上集成xStocks（用戶可以通過Mantle下屬原生去中心化交易所(DEX)之一Fluxion進行交易），Fluxion的混合型自動做市商(AMM)與詢價(RFQ)基礎設施，可以確保用戶以機構級精度交易代幣化資產，並實現最低程度的滑點損耗。

用戶能夠無縫交易全球最熱門的代幣化股票（包括TSLAx、NVDAx、AAPLx、METAx、GOOGLx、MSTRx、HOODx、SPYx、QQQx和CRCLx），這些資產支持每週全天候交易，並在獲得許可的地區實現全球無障礙訪問。

與受限於營業時間和交易時段安排的傳統股票市場不同，Mantle上的xStocks支持用戶每週任意一天交易全球龍頭股票，能夠實時響應市場動態，無需等待交易所開盤。

為何選擇Mantle：分發層優勢解析

Mantle集成xStocks由三大核心支柱支撐，這讓Mantle成為RWA遷移的理想鏈上平台。

機構級基礎設施： Mantle鏈提供合規友好、高性能的區塊鏈基礎設施，滿足代幣化資產大規模流通的需求。

Mantle鏈提供合規友好、高性能的區塊鏈基礎設施，滿足代幣化資產大規模流通的需求。 可組合性： Mantle上的xStocks能夠與200多個合作夥伴生態系統無縫整合，助力開發者與協議圍繞代幣化股票設計資本高效的策略，並依托深度鏈上流動性實現。

Mantle上的xStocks能夠與200多個合作夥伴生態系統無縫整合，助力開發者與協議圍繞代幣化股票設計資本高效的策略，並依托深度鏈上流動性實現。 與Bybit攜手實現無與倫比的市場覆蓋：作為少數通過Bybit獨家支持xStocks直接存取款的區塊鏈之一，Mantle可以為零售和機構資本提供無可比擬的流通渠道，無縫銜接中心化市場與鏈上市場。

Mantle核心顧問兼Bybit現貨業務主管Emily Bao表示：「RWA長期需要一個分發層，而這個分發層要具備機構採用所要求的覆蓋面和渠道。Mantle集成xStocks，正好展現了當適當團隊圍繞正確的基礎設施與資產需求協同發力時，所能創造的無限可能。Mantle始終是RWA的理想平台——不僅為RWA提供存儲空間，更致力於推動其大規模流通。這正是分發層存在的意義。」

RWA的未來盡在Mantle

Mantle上的xStocks集成是其更廣泛的路線圖的第一階段，旨在深化流動性，優化交易執行，並獎勵Mantle生態系統內的早期參與者。後續階段將與BackedFi合作，推出xChange（原子化詢價）支持及xPoints忠誠度計劃，通過Mantle上的xStocks，進一步拓展代幣化股票的實用性與可及性。

xStocks總經理Val Gui說：「代幣化股票有望通過實現全球化、可編程化以及與鏈上資本的深度連接，徹底重塑人們進入公開市場的方式。xStocks的使命是幫助重新想像這一變革在鏈上落地，而我們擴展到Mantle，正是將代幣化股票引入更廣闊的全球加密貨幣原生市場的一部分。」

通過此次合作，Mantle持續鞏固其作為RWA首選分發層的地位，將機構級安全保障與下一代Layer 2的可擴展性完美融合。

關於Mantle

Mantle致力於成為機構和傳統金融(TradFi)接入鏈上流動性、獲取現實世界資產的首要分發層與門戶，驅動現實世界金融在鏈上的流動。Mantle擁有超過40億美元的社區自有資產，兼具可信度、流動性與擴展性，並輔以機構級基礎設施，以支持大規模採用。該生態系統以Bybit上的$MNT為錨點，通過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目構建而成。此外，Mantle網絡還與Ethena USDe、Ondo USDY和OP-Succinct等領先發行方及協議建立了合作夥伴關係。如需瞭解更多關於Mantle的信息，請瀏覽： mantle.xyz 。

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為大眾創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎瀏覽Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

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關於Backed

Backed成立於2021年，是合規代幣化股票及ETF（交易型開放式指數基金）領域的領先發行方，旗下包括創新型xStocks產品線。其產品為可以自由流轉的ERC-20和SPL代幣，兼容以太坊及Solana生態平台。更多信息請訪問：https://backed.fi/。

SOURCE Mantle