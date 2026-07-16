Master Concept榮獲Okta Catalyst獎，深化AI與身份安全領域的合作關系

隨著AI融入日常業務運營，身份正成為日益重要的安全控制層。企業不僅需要管理誰可以訪問應用和數據，還需要治理設備、工作負載、應用及新興AI智能體如何與關鍵業務資源進行交互。

Master Concept聯合創始人Dennis Wong表示：「這一認可反映了我們團隊過去一年與Okta共同取得的成果，也體現了客戶對我們的信任。隨著企業加速采用雲和AI技術，身份安全正成為治理訪問權限、數據和AI驅動工作流的基礎。我們期待與Okta更緊密地合作，幫助客戶為下一階段的企業AI構建安全基礎。」

Okta區域聯盟經理Annie Sun稱：「Master Concept今年的增長直接反映了其團隊的專業精神、技術執行力以及雙方合作中的信任。隨著我們共同拓展至新加坡和台灣市場，並深化Okta與Google Cloud的聯合項目，Master Concept將繼續在幫助客戶應對AI時代身份安全挑戰方面發揮重要作用。」

2027財年，Master Concept將進一步拓展其在亞洲的Okta服務能力，同時與Okta和Google Cloud共同開發更多集成身份安全計劃。

這些計劃將重點幫助企業應對AI廣泛采用所帶來的安全挑戰，包括控制AI應用的訪問權限、減少未經授權的AI使用、保護敏感業務數據，以及為AI驅動的工作流和智能體建立適當的身份與訪問策略。

此次獲獎進一步鞏固了Master Concept在企業AI安全領域的整體策略：將身份、雲、瀏覽器、端點、數據和應用控制相結合，幫助組織安全、大規模地采用AI。

SOURCE Master Concept