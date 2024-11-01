Matrixport 獨家首發結構化產品「分期購」，引領加密金融衍生品賽道建設

新加坡2024年11月1日 /美通社/ -- Matrixport，全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，宣佈正式上線結構化產品「分期購」，為用戶提供加密投資新選擇。「分期購」是 Matrixport 繼結構化產品「雙幣」首發後的又一獨家力作，或將再次引領加密金融衍生品市場的創新風潮。

「分期購」為 Matrixport 獨家首發的加密結構化產品，通過將加密資產與傳統金融投資工具「分期付款權證」相結合，用戶可以使用分期付款的方式提前鎖定投資標的的潛在收益。當產品到期後，用戶可選擇支付尾款獲得投資標的份額，也可選擇不支付尾款，直接獲取標的首付部分的現金價值或自動續投。目前，Matrixport「分期購」已上線 BTC 及 ETH 投資標的，更多幣種將會在未來陸續支持。

Matrixport 致力於不斷提升業內加密金融衍生品的豐富度，持續推動加密金融創新。「分期付款權證」作為成熟的傳統金融投資工具，不僅是澳大利亞交易所 ( ASX ) 最受歡迎的權證類型，也是澳洲退休金基金 ( SMSF ) 中所使用的槓桿工具。Matrixport 的「分期購」在成熟的傳統金融產品上進行加密創新，並深度貼合用戶需求。通過「分期購」產品，用戶可以使用小額資金撬動大額收益，充分發揮資金的槓桿效應但無需追加保證金，大幅提高資金利用率的同時無需承擔過大爆倉風險。

Matrixport CEO John Ge 表示﹕「加密創新是 Matrixport 長足發展的根本，從雙幣產品的上線到分期購的推出，我們一直踐行為用戶提供好用、易用的加密投資產品，助力用戶在波動的加密市場中捕獲更多理性收益。加密行業仍處在發展的早期階段，Matrixport 會繼續推動傳統金融與加密金融的結合，降低傳統資本進入加密金融的門檻，推動加密金融走向大眾。」

近期，Matrixport 全力加速全球版圖的拓展，不僅收購了瑞士持牌加密資管公司（原 CFAM)，深入泛歐洲合規加密資管市場；也啟動了品牌升級並上線華語品牌名稱及口號，推動全球差異化本地運營；結構化產品賽道更是持續發力，升級版鯊魚鰭與趨勢智贏、海鷗以及分期購皆已陸續上線 Matrixport App。隨著 Matrixport 產品線的逐步完善及全球合規化運營的發展，Matrixport 朝著未來加密金融入口的目標更進一步。

關於 Matrixport

Matrixport成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，致力於為用戶打造集加密資產交易、投資、借貸、託管、RWA、投研等功能於一體的超級帳號。 Matrixport 的資金管理及託管量達60億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

Matrixport擁有香港信託公司牌照&放債人牌照，美國金錢服務牌照，瑞士FINMA資管牌照，為英國 FCA 合規授權代表公司及瑞士 FINMA SRO-VFQ 會員。其子公司Fly Wing 已獲得新加坡大型支付機構牌照的原則性批準。 Matrixport曾被 CB Insights 評為「全球 50 家最有前景的區塊鏈和加密公司之一」，並入選胡潤「2024全球獨角獸榜」。

Matrixport 官方網址：https://www.matrixport.com

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