MC Digital Realty 榮獲 Frost & Sullivan 日本數據中心服務行業2024年度企業獎

Digital Realty 在日本的合資企業憑着其可持續 AI 就緒數據中心而備受讚譽

新加坡2024年10月3日 /美通社/ -- 世界領先的雲端運算和運營商中立數據中心、主機託管和互聯解決方案供應商 Digital Realty (NYSE: DLR) 今日宣布，由 Mitsubishi Corporation 和 Digital Realty 共同成立的日本合資公司 MC Digital Realty 榮獲 Frost & Sullivan 頒發的 日本數據中心服務行業2024年度企業獎。

MC Digital Realty 一直處於市場領先地位，致力提供先進技術和策略性投資，為日本企業提供安全、創新和可持續的基礎設施，以推動 AI 創新。

MC Digital Realty 的先進數據中心專為滿足AI需求而設計，所具備的靈活性與可擴展性能夠支援密集模型訓練和即時推理。數據中心還能提供先進的液冷系統，確保在高強度AI任務下也能維持卓越的效能。此外，MC Digital Realty 充分展現了對可持續發展的堅定承諾，借助與 Mitsubishi Corporation 的合作關係，將能源效率視為首要任務。為達到最大程度減少碳足跡，目前其託管數據大廳的電力需求100%全部來自再生能源。

Frost & Sullivan 也對 MC Digital Realty 的卓越營運能力給予了高度肯定。MC Digital Realty 經過精心佈局，在地震發生較少的區域建立了堅固且韌性十足的數據中心網絡，同時採用了先進的抗震隔離技術以保護其基礎設施，不僅保障了服務連續性，還最大化提升了系統的可靠性。

MC Digital Realty 的數據中心還充分發揮了 Digital Realty 全球數據中心平台 PlatformDIGITAL® 的優勢，為客戶提供 1,100 多項雲端運算和 IT 服務、1,200 多項網絡服務，這些服務遍及六大洲 25 個國家、50 多個城市的 300 多個數據中心。

Frost & Sullivan ICT 全球資訊通信技術副總裁 Nishchal Khorana 表示：「公司透過持續投資展現了對日本市場的高度關注。憑藉戰略合作夥伴關係和創新能力，滿足客戶不斷變化的期望，並在日本取得了顯著成功。」

Digital Realty 董事總經理兼亞太區主管 Serene Nah 表示：「我們很榮幸能夠獲得 Frost & Sullivan 的獎項和認可，這肯定了 MC Digital Realty 在日本經歷 AI 創新之旅時致力實現了對服務合作夥伴和客戶的承諾。隨著 AI 不斷塑造新的未來，Digital Realty始終致力於優化數據中心基礎設施，在確保可持續性、安全性和韌性的同時實現卓越的工作負載效能，滿足行業創新標準。」

關於 Digital Realty

Digital Realty 透過提供全方位數據中心、主機託管和互聯解決方案，使企業和數據得以結合。公司的全球數據中心平台 PlatformDIGITAL® 為客戶提供安全的數據匯集處，並提供經驗證的 Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) 解決方案，推動以創新高效的方法應對數據引力挑戰。Digital Realty 的全球數據中心遍佈六大洲逾 25 個國家、50 多個主要城市及 300 多個設施，協助客戶進入其重視的互聯社群。有關 Digital Realty 的資訊，請瀏覽 digitalrealty.com 或在 LinkedIn 和 X 上追蹤我們。

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